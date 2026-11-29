Jövőre rekordösszeggel, csaknem 37 ezer forinttal nő a nettó minimálbér, amely 2027. január 1-jétől 251 575 forint lesz. A növekedést a munkáltatói béremelés és egy új adókedvezmény együttesen biztosítja, ami a várt infláció mellett az elmúlt évtized legnagyobb reálbér-emelkedését hozhatja el

A kormány, a munkáltatói és a munkavállalói érdekképviseletek november 26-án állapodtak meg a jövő évi bérekről – jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Az egyezség értelmében a bruttó minimálbér 7,5 százalékkal 347 ezer forintra, a garantált bérminimum pedig 6,1 százalékkal 396 ezer forintra emelkedik.

A minimálbéren foglalkoztatottak nettó keresete a jelenlegi 214 662 forintról ugrik 251 575 forintra. A havi többlet két forrásból adódik össze, hiszen több mint 16 ezer forintot a cégek által végrehajtott béremelés, mintegy 21 ezer forintot pedig az adócsökkentés tesz ki.

Bár a személyi jövedelemadó általános kulcsa 15 százalék marad, az új adójóváírásnak köszönhetően a minimálbéresek jövedelmét effektíve csak 9 százalékos szja-elvonás terheli majd, amivel évente közel negyedmillió forintot takaríthatnak meg. A kedvezmény a részmunkaidőben dolgozókra is érvényes, mértéke pedig a bruttó minimálbér és annak kétszerese – azaz a 694 ezer forint – közötti jövedelemsávban fokozatosan csökken, majd kivezetésre kerül.

Nominálisan, forintban kifejezve még sosem volt ekkora nettó minimálbér-emelés Magyarországon, a mostani növekmény 60 százalékkal haladja meg az eddigi, 2024-es rekordot. A 2027-re prognosztizált 3 százalékos inflációval számolva a minimálbér reálértéke megközelítőleg 14 százalékkal javul.

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A garantált bérminimum nettó összege 13,3 százalékkal, míg a nemzetgazdasági átlagos nettó kereset várhatóan 7,5 százalék körül bővül majd. Az adócsökkentés és a béremelés összehangolása azért is kulcsfontosságú, mert így a növekvő bérköltségeknek csak egy részét kell a vállalatoknak kigazdálkodniuk, miközben mintegy 2,5 millió munkavállaló nettó jövedelme emelkedik jövőre.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA