2026. szeptember 9. szerda Ádám
33 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. június 23.Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke sajtótájékoztatót tart az MNB Monetáris Tanácsának kamatdöntõ ülése után a jegybank épületében 2026. június 23-án.MTI/Lakatos Péter
Gazdaság

Rendkívüli lépésre készül az MNB: több mint 20 év után lépik meg, minden magyar pénztárcáját érinti

Pénzcentrum
2026. szeptember 9. 09:03

Több mint húsz év után az inflációs cél csökkentésére készül a Magyar Nemzeti Bank (MNB). A várhatóan már a szeptember 22-i kamatdöntő ülésen bejelentendő lépés hátterében a jelenlegi, rendkívül alacsony inflációs környezet, valamint a tavasszal hatalomra került kormány 2030-as euróbevezetési tervei állnak. A jegybank a várakozások szerint első körben 3-ról 2,5 százalékra mérsékli a célt, amit később újabb vágás követhet az eurózóna elvárásainak megfelelően - írja a Portfolio.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A monetáris politika irányát évtizedekre meghatározó mutató felülvizsgálata hónapok óta napirenden van. Varga Mihály jegybankelnök a nyár folyamán jelezte, hogy a háttérben már zajlik a folyamat, augusztusban pedig őszi eredményhirdetést ígért. Nemzetközi sajtóértesülések szerint az MNB a szeptember 22-i kamatdöntő ülésen lezárhatja a nyári kamatvágási ciklust, és bejelentheti a 2,5 százalékos új inflációs célt. Ennek időzítése azért is logikus, mert a Monetáris Tanács ekkor tárgyalja a legfrissebb Inflációs jelentést és az abban szereplő új előrejelzéseket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Egy ilyen horderejű változtatás ritka a magyar gazdaságtörténetben; legutóbb 2005-ben történt hasonló, amikor 3,5-ről 3 százalékra mérsékelték a mutatót. A felülvizsgálat felgyorsulása egyértelműen a tavasszal hivatalba lépett Tisza-kormány 2030-as euróbevezetési célkitűzéséhez köthető.

Kapcsolódó cikkeink:

A közös valuta átvételének ugyanis feltétele az Európai Központi Bank (EKB) 2 százalékos céljához való igazodás. Bár az eurócsatlakozás még odébb van, a régiós felzárkózás is a módosítás mellett szól, hiszen az eurózónán kívüli régiós társainknál jelenleg is alacsonyabb ez az érték, a lengyel és a román jegybank 2,5, míg a cseh 2 százalékos áremelkedést tekint ideálisnak.

A jelenlegi gazdasági környezet kifejezetten megkönnyíti az MNB dolgát, hiszen évek óta nem tapasztalt alacsony árnyomás érvényesül a gazdaságban. Az augusztusi adatok szerint a fogyasztói árak mindössze 1,3 százalékkal emelkedtek, és az előrejelzések alapján az év végén is csupán 2 százalék körül alakul az éves infláció. A jegybank várakozásai szerint az áremelkedés üteme még 2027-ben is végig 3 százalék alatt marad. Alapesetben egy alacsonyabb inflációs cél szigorúbb monetáris kondíciókat és magasabb alapkamatot tenné szükségessé, ám a jelenlegi nyomott inflációs adatok mellett a jegybanknak egyelőre nem kell tartania az új, szigorúbb cél túllépésétől.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szakértői várakozások szerint meglepetés lenne, ha az MNB piacrázkódást kockáztatva egyetlen lépésben, azonnal 2 százalékra vágná a célt. Sokkal reálisabb egy kétlépcsős forgatókönyv, amely szerint idén ősszel 2,5 százalékra mérséklik a horgonyként szolgáló középértéket, majd a tapasztalatok kiértékelése és a kormányzati elköteleződés fényében a következő években következhet az újabb csökkentés a 2 százalékos szintig. A gyakorlatban a mostani, 2,5 százalékos döntés a fennálló kamatszintet még nem befolyásolná érdemben, csupán a jövőbeli, esetleges kamatcsökkentések mozgásterét szűkítheti.

Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
#mnb #alapkamat #infláció #gazdaság #euró bevezetés #varga mihály #kamatdöntés #magyar nemzeti bank #monetáris politika #tisza párt
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:05
11:34
11:29
11:14
11:04
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. szeptember 8. 16:50
Eljött az idő? Olyat léphet az MNB, amire 20 éve nem volt példa  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
MEDIA1  |  2026. szeptember 9. 11:52
Kovács Tibor szerint félreérthetően fogalmazott a HÉT bevonásáról az NMHH-elnök kiválasztásával kapcsolatban
Kovács Tibor a Media1 kérdéseire adott részletes válaszában elismerte, hogy túl tág és félreérthető...
Holdblog  |  2026. szeptember 9. 11:31
Okozhat ellátási gondot a földgáztározók alacsony szintje?
Európa a megszokottnál alacsonyabb gáztartalékokkal készülhet a télre, ami az ellátási kockázatok me...
Bankmonitor  |  2026. szeptember 8. 14:40
Az adóforintjaidat visszakapod, ha ilyen megtakarításod van
Nem csalás, nem ámítás: az állam valóban hajlandó visszaadni az általad befizetett adóforintok egy r...
Összkép  |  2026. szeptember 5. 21:23
Kihal vagy csak átalakul az értelmiség?
Az értelmiségi lét teret veszít az egész világon. Ez a folyamat a tudás iparrá szervezésével indult...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 9.
Hiába állt jó oldalra Magyarország, megint a balekok között köthetünk ki: már gyűlnek a sötét fellegek a legfontosabb hazai gigaprojekt körül
2026. szeptember 8.
Horror pénzért járatja magánoviba gyerekeit a magyar elit: van, ahol 2,3 millió is lehet az éves számla
2026. szeptember 9.
Ezt temérdek magyar család elrontja az iskola kezdés után egy héttel: több százezer forintba kerül a hiba
2026. szeptember 8.
Változás jön a magyar boltok polcain: eltűnhetnek a jól ismert csomagolások, vége a trükkös szlogeneknek
2026. szeptember 8.
Itt a világ legjobb kórházainak 2026-os rangsora: magyar intézményt hiába keresünk a listán
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 9. szerda
Ádám
37. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Húzós évek jöhetnek a vidéki háztulajdonosoknak: kétmillió magyar otthont érinthet az új uniós szigor
2
7 órája
Hiába állt jó oldalra Magyarország, megint a balekok között köthetünk ki: már gyűlnek a sötét fellegek a legfontosabb hazai gigaprojekt körül
3
1 hete
Robbant a bomba a magyar banknál: ezermilliárdos bűnügyben csapott le a rendőrség
4
6 napja
Ledobta a bombát az MNB? Hatalmas fordulat jött a forintnál, percek alatt szakadt be az euró
5
1 hete
Figyelem! Leáll az MVM rendszere: aki nem lép időben, kellemetlen helyzetbe kerülhet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázati életbiztosítás
meghatározott tartamra kötött életbiztosítási szerződés, amelynek alapján a biztosító csak akkor teljesít kifizetést, ha a biztosított - a tartam alatt - meghal.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 9. 10:01
Ezt temérdek magyar család elrontja az iskola kezdés után egy héttel: több százezer forintba kerül a hiba
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 9. 08:41
Különös engedményt tett Magyarországnak Donald Trump: csak két ország kapott kivételt, mire készül az amerikai elnök?
Agrárszektor  |  2026. szeptember 9. 11:32
Újabb tragédia a földeken: az aszály a beporzókat tizedeli