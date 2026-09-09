Kedden a BÉT részvényindexe, a BUX 1426,54 pontos, 0,97 százalékos emelkedéssel, 148 969,39 ponton zárt.
Rendkívüli lépésre készül az MNB: több mint 20 év után lépik meg, minden magyar pénztárcáját érinti
Több mint húsz év után az inflációs cél csökkentésére készül a Magyar Nemzeti Bank (MNB). A várhatóan már a szeptember 22-i kamatdöntő ülésen bejelentendő lépés hátterében a jelenlegi, rendkívül alacsony inflációs környezet, valamint a tavasszal hatalomra került kormány 2030-as euróbevezetési tervei állnak. A jegybank a várakozások szerint első körben 3-ról 2,5 százalékra mérsékli a célt, amit később újabb vágás követhet az eurózóna elvárásainak megfelelően - írja a Portfolio.
A monetáris politika irányát évtizedekre meghatározó mutató felülvizsgálata hónapok óta napirenden van. Varga Mihály jegybankelnök a nyár folyamán jelezte, hogy a háttérben már zajlik a folyamat, augusztusban pedig őszi eredményhirdetést ígért. Nemzetközi sajtóértesülések szerint az MNB a szeptember 22-i kamatdöntő ülésen lezárhatja a nyári kamatvágási ciklust, és bejelentheti a 2,5 százalékos új inflációs célt. Ennek időzítése azért is logikus, mert a Monetáris Tanács ekkor tárgyalja a legfrissebb Inflációs jelentést és az abban szereplő új előrejelzéseket.
Egy ilyen horderejű változtatás ritka a magyar gazdaságtörténetben; legutóbb 2005-ben történt hasonló, amikor 3,5-ről 3 százalékra mérsékelték a mutatót. A felülvizsgálat felgyorsulása egyértelműen a tavasszal hivatalba lépett Tisza-kormány 2030-as euróbevezetési célkitűzéséhez köthető.
A közös valuta átvételének ugyanis feltétele az Európai Központi Bank (EKB) 2 százalékos céljához való igazodás. Bár az eurócsatlakozás még odébb van, a régiós felzárkózás is a módosítás mellett szól, hiszen az eurózónán kívüli régiós társainknál jelenleg is alacsonyabb ez az érték, a lengyel és a román jegybank 2,5, míg a cseh 2 százalékos áremelkedést tekint ideálisnak.
A jelenlegi gazdasági környezet kifejezetten megkönnyíti az MNB dolgát, hiszen évek óta nem tapasztalt alacsony árnyomás érvényesül a gazdaságban. Az augusztusi adatok szerint a fogyasztói árak mindössze 1,3 százalékkal emelkedtek, és az előrejelzések alapján az év végén is csupán 2 százalék körül alakul az éves infláció. A jegybank várakozásai szerint az áremelkedés üteme még 2027-ben is végig 3 százalék alatt marad. Alapesetben egy alacsonyabb inflációs cél szigorúbb monetáris kondíciókat és magasabb alapkamatot tenné szükségessé, ám a jelenlegi nyomott inflációs adatok mellett a jegybanknak egyelőre nem kell tartania az új, szigorúbb cél túllépésétől.
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A szakértői várakozások szerint meglepetés lenne, ha az MNB piacrázkódást kockáztatva egyetlen lépésben, azonnal 2 százalékra vágná a célt. Sokkal reálisabb egy kétlépcsős forgatókönyv, amely szerint idén ősszel 2,5 százalékra mérséklik a horgonyként szolgáló középértéket, majd a tapasztalatok kiértékelése és a kormányzati elköteleződés fényében a következő években következhet az újabb csökkentés a 2 százalékos szintig. A gyakorlatban a mostani, 2,5 százalékos döntés a fennálló kamatszintet még nem befolyásolná érdemben, csupán a jövőbeli, esetleges kamatcsökkentések mozgásterét szűkítheti.
Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA
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