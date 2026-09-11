Elszálló energiaárak szorongatják Európát: sokan a bevásárlásról és az orvosról is lemondanak a számlák miatt

Egyre több európai háztartás kerül nehéz helyzetbe az energia- és üzemanyagköltségek miatt: a lakosság csaknem háromnegyede attól tart, hogy nem tudja majd kifizetni ezeket a kiadásokat. Egy friss felmérés szerint a drágulás miatt sokan már alapvető szükségleteikről is lemondanak, közel minden negyedik válaszadó pedig orvosi vizsgálatot is kihagyott a növekvő költségek miatt - írta az euronews.

Az európaiak csaknem háromnegyede attól tart, hogy nem tudja majd kifizetni az üzemanyagköltségeit – derül ki az Ipsos és a Secours populaire français közös, éves felméréséből, amely tíz európai ország 10 ezer felnőtt lakosát kérdezte meg. A pénzügyi bizonytalanság egyre inkább az európai háztartások mindennapjainak részévé válik, az energiaszegénység pedig tovább mélyíti a lakosság kiszolgáltatottságát.

A felmérés szerint az európaiak 29 százaléka él bizonytalan anyagi körülmények között. Az orosz–ukrán háború és a közel-keleti konfliktus tovább hajtotta felfelé az energia- és üzemanyagárakat, a Hormuzi-szorosban kiújuló hajózási támadások nyomán pedig a Brent típusú kőolaj ára szerdán átlépte a hordónkénti 100 dolláros határt. A vizsgálatba bevont tíz ország közül a görögök, az olaszok és a portugálok aggódnak leginkább az árak emelkedése miatt; Portugáliában szeptember 7-én történelmi csúcsra emelkedett a gázolaj ára, ami az elmúlt négy év legnagyobb drágulását jelentette.

A felmérés szerint az elmúlt egy évben az európaiak több mint egyharmada kényszerült arra, hogy lemondjon bizonyos alapvető kiadásokról – például az élelmiszer-vásárlásról vagy az egészségügyi ellátásról – az energia- és üzemanyagszámlák kifizetése érdekében. Moldovában és Görögországban ráadásul a lakosok akár háromszor több mindenről mondanak le, mint Németországban vagy az Egyesült Királyságban.

Riasztó adat, hogy a válaszadók 23 százaléka hagyott már ki orvosi vizsgálatot a növekvő költségek miatt. Az üzemanyagárak emelkedése következtében az európaiak elsőként a nyaralásról mondanak le, ezt követi a távol élő rokonok meglátogatása. Tízből hárman pedig már az autóval való munkába járást is feladták, még akkor is, ha ez lényegesen hosszabb utazási időt jelent.

Az energiaszámlák csökkentése érdekében a megkérdezettek közel 70 százaléka vezetett be legalább egy takarékossági intézkedést. A válaszadók a fűtés egyes helyiségekben történő lekapcsolásától a hideg zuhanyozáson át a háztartási gépek mellőzéséig számos stratégiát alkalmaznak. A franciák és a görögök jellemzően szobánként kapcsolják ki a fűtést, míg a moldovaiak inkább egyes elektromos berendezések használatáról mondanak le.