Magyarországra látogat december 1-jén Wolfgang Hattmannsdorfer osztrák gazdasági miniszter és Martha Schultz, az Osztrák Gazdasági Kamara (WKÖ) elnöke.
Hatalmas olajbőség jöhet a piacon: feszült viták robbantak ki a kitermelési kvóták miatt, az USA lehet a legnagyobb nyertes
Várhatóan nem változtat a 2027 első negyedévére vonatkozó kitermelési kvótáin a vasárnapi ülésén az OPEC+. A döntés hátterében a Perzsa-öböl olajexportját megzavaró amerikai–iráni háború, valamint a tagországok valós kitermelési kapacitásáról szóló, egyre feszültebb belső viták állnak - írta a Portfolio.
A kőolaj-exportáló országokat és szövetségeseiket tömörítő szervezet eredetileg új célokat akart kijelölni a jövő évre. Ennek megalapozására történetük során először átfogóan felmérték a tagállamok valós kapacitásait, a folyamat azonban elakadt. Irak, Kazahsztán és Oroszország ugyanis túl alacsonynak találta, ezért vitatta a rá vonatkozó becsléseket. A nézeteltérések miatt a szövetség elvi szinten abban állapodott meg, hogy a jövő év első három hónapjában inkább változatlanul hagyják a jelenlegi kitermelési korlátozásokat.
A belső ellentétek komoly károkat okoznak a kartellnek, miközben a megosztottságot kihasználva a rivális Egyesült Államok folyamatosan növeli a piaci részesedését.
A szervezet felbomlását jelzi, hogy néhány hónappal ezelőtt az Egyesült Arab Emírségek kilépett az OPEC-ből és az OPEC+-ból is, hogy a korábbi szűkös kvótája helyett több olajat hozhasson a felszínre. Angola már 2024 elején elhagyta a szövetséget, jelenleg pedig Irak fenyegetőzik a távozással, ha nem emelik meg a számára engedélyezett kitermelési mennyiséget.
A kvótadöntést a piaci környezet és a fegyveres konfliktus is erősen befolyásolja. Bár a háborús fennakadások miatt a nyersolaj hordónkénti ára idén száz dollár fölé is emelkedett, az utóbbi hetekben némi enyhülés tapasztalható. A Perzsa-öbölből induló kivitel ugyanis ismét bővül, a piaci szereplők pedig újra túlkínálattal számolnak. Az előrejelzések szerint 2027-ben a globális olajpiaci túlkínálat akár a napi ötmillió hordót – a világkereslet nagyjából öt százalékát – is elérheti, még akkor is, ha az öböl menti export csak részben áll helyre.
Az Európai Bizottság 150, véletlenszerűen kiválasztott uniós polgárt hívott meg, hogy dolgozzanak ki javaslatokat az európai demokrácia megújítására és fenntartására.
Mozgalmas hét vár a magyar gazdaságra: több fontos statisztika is napvilágot lát, amelyekből kiderül, hogyan alakult az ország gazdasági teljesítménye
Szigorítana a magyar túlzottdeficit-eljáráson az uniós bizottság: azonnal reagált a Pénzügyminisztérium
Az Európai Bizottság a Magyarországgal szembeni túlzottdeficit-eljárás szigorítását javasolja a költségvetési célok elmaradása miatt.
Seszták-ügy: kiszivárgott a bővített videó a megtalált 6,5 milliárdról, az NVVH elnökhelyettese a részletekről is beszélt
Az NVVH elnökhelyettese egy szakmai konferencián mutatta be azt a bővített videófelvételt, amely a korábban lefoglalt 6,5 milliárd forint megtalálását rögzíti.
Hiába a rengeteg megtakarítás, Magyarország az EU sereghajtói között: látványos a lemaradásunk a régióhoz képest
Az európai háztartások egyre kisebb részt fordítanak jövedelmükből beruházásokra, 2025-ben már csak 8,1 százalék volt ez az arány, amire 2015 óta nem volt példa.
A Nemzetközi Energiaügynökség 2026-os jelentése szerint a következő évtizedben az Európai Unióban eshet vissza a legdrasztikusabban a földgáz szerepe a villamosenergia-termelésben.
Nem született egyezség az európai csúcson: kemény csata várható a Magyarországnak járó eurómilliárdokért
Eredménytelenül és a vártnál hamarabb ért véget a novemberi uniós csúcs, amelynek fő témája a 2028–2034-es többéves pénzügyi keret (MFF) elfogadása lett volna.
A tartós aszály és az extrém alacsony vízállás miatt több magyarországi folyónál is műszaki beavatkozásra van szükség.
A 2026-os év hektikus áringadozásai után az energiapiacokon új egyensúly kezd kialakulni
Elemzők a december 24. hivatalos munkaszüneti nappá nyilvánítása kapcsán a döntés GDP-csökkentő, a termelékenységet, a versenyképességet rontó hatásaira mutatnak rá.
Megszólalt Kármán András az S&P ítélete után: 2027-ben pöröghet be a gazdaság, érdemi növekedésre van esély
A Moody’s után az S&P nemzetközi hitelminősítő is javította Magyarország adósbesorolásának kilátását
Itt a Tisza-kormány újabb bizonyítványa: javította Magyarország kilátásait az S&P, lekerült a napirendről a leminősítés
Az S&P Global Ratings negatívról stabilra javította Magyarország államadós-osztályzatának kilátását, egyúttal megerősítette a befektetésre ajánlott besorolást.
Magyarország szembemegy az európai trenddel: teljesen másképp alakul a családok élete, mint a szomszéd országokban
Az európai háztartások több mint háromnegyedében nem él gyermek, az egyedül élők aránya pedig jelentősen emelkedett az elmúlt tíz évben.
Megállapodás nélkül, a tervezettnél egy nappal hamarabb ért véget a 2028 és 2034 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló brüsszeli EU-csúcs.
Megroppant a német autóipar, ennek Magyarország is nagy vesztese lehet: vészjósló folyamatok indultak el
A német ipar gyengélkedése Magyarország számára is komoly kockázatokat hordozhat, hiszen a hazai gazdaság egyik legfontosabb exportpiaca Németország.
Teljesen visszavonul Jellinek Dániel: átadja az Indotek-csoport vezetését az egyik leggazdagabb magyar
Az üzletember ártatlannak vallja magát, és bízik a nyomozás számára kedvező lezárásában.
Elképesztően banális trükkel próbálta átverni a rendőröket a többszörösen körözött magyar férfi: azonnal lebukott
A kőbányai rendőröket november 21-én este egy Üllői úti üzlethez hívták ki, miután bejelentés érkezett arról, hogy gyanús személyek tartózkodnak a mosdóban.
A Pénzcentrum immár ötödik alkalommal készíti el hagyományos Boldogságkutatását, hogy kiderüljön, mindezek után hogyan érzik magukat a magyarok 2026 végén.
-
Még több ügyet intéz el helyettünk a Gránit Guru (x)
Új funkciókkal bővült a Gránit Bank mesterséges intelligenciára épülő virtuális bankára.
-
Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.