Várhatóan nem változtat a 2027 első negyedévére vonatkozó kitermelési kvótáin a vasárnapi ülésén az OPEC+. A döntés hátterében a Perzsa-öböl olajexportját megzavaró amerikai–iráni háború, valamint a tagországok valós kitermelési kapacitásáról szóló, egyre feszültebb belső viták állnak - írta a Portfolio.

A kőolaj-exportáló országokat és szövetségeseiket tömörítő szervezet eredetileg új célokat akart kijelölni a jövő évre. Ennek megalapozására történetük során először átfogóan felmérték a tagállamok valós kapacitásait, a folyamat azonban elakadt. Irak, Kazahsztán és Oroszország ugyanis túl alacsonynak találta, ezért vitatta a rá vonatkozó becsléseket. A nézeteltérések miatt a szövetség elvi szinten abban állapodott meg, hogy a jövő év első három hónapjában inkább változatlanul hagyják a jelenlegi kitermelési korlátozásokat.

A belső ellentétek komoly károkat okoznak a kartellnek, miközben a megosztottságot kihasználva a rivális Egyesült Államok folyamatosan növeli a piaci részesedését.

A szervezet felbomlását jelzi, hogy néhány hónappal ezelőtt az Egyesült Arab Emírségek kilépett az OPEC-ből és az OPEC+-ból is, hogy a korábbi szűkös kvótája helyett több olajat hozhasson a felszínre. Angola már 2024 elején elhagyta a szövetséget, jelenleg pedig Irak fenyegetőzik a távozással, ha nem emelik meg a számára engedélyezett kitermelési mennyiséget.

A kvótadöntést a piaci környezet és a fegyveres konfliktus is erősen befolyásolja. Bár a háborús fennakadások miatt a nyersolaj hordónkénti ára idén száz dollár fölé is emelkedett, az utóbbi hetekben némi enyhülés tapasztalható. A Perzsa-öbölből induló kivitel ugyanis ismét bővül, a piaci szereplők pedig újra túlkínálattal számolnak. Az előrejelzések szerint 2027-ben a globális olajpiaci túlkínálat akár a napi ötmillió hordót – a világkereslet nagyjából öt százalékát – is elérheti, még akkor is, ha az öböl menti export csak részben áll helyre.