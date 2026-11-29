A jövő héten sem enged a szorításából a tél: tartós fagyok, ködös, borult napok várnak Magyarországra, ráadásul többfelé ónos szitálás és hószállingózás is nehezítheti a közlekedést.

A jövő héten sem enyhül érdemben az időjárás Magyarországon: a hét első napjaiban még lehetnek naposabb körzetek, később azonban egyre többfelé borult, párás és tartósan ködös időre kell készülni. A hőmérséklet jellemzően fagypont körül vagy az alatt alakul, éjszakánként pedig többfelé mínuszok várhatók. A ködös tájakon ónos szitálás és hószállingózás is előfordulhat - derült ki a HunGaromet előrejelzéséből.

A hétfői nap még viszonylag változatos időjárást hoz. Az ország délnyugati felében több felhő lehet az égen, máshol viszont nagyrészt derült vagy gyengén felhős időre van kilátás. Helyenként párássá válhat a levegő, foltokban köd is képződhet.

Számottevő csapadékra nem kell számítani, legfeljebb néhol szállingózhat a hó. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, Sopron környékén azonban időnként megélénkülhet a délies légmozgás. Éjszaka általában mínusz 7 és mínusz 1 fok közé hűl le a levegő, a hóval borított északi fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb is lehet. Napközben mínusz 2 és plusz 2 fok közötti értékeket mérhetünk.

Kedden már sokkal inkább a borult, párás időjárás kerül előtérbe. Az ország nagy részén tartósan felhős, helyenként ködös időre van kilátás, csupán kisebb körzetekben szakadozhat fel a felhőzet, és bukkanhat elő a nap. A ködös területeken ónos szitálás is előfordulhat, ami különösen a közlekedők számára jelenthet veszélyt. A reggeli órákban általában mínusz 7 és mínusz 2 fok között alakul a hőmérséklet, a kevésbé felhős, hóval borított tájakon azonban mínusz 10 fok alá is süllyedhet. Kora délután mínusz 3 és plusz 2 fok közötti értékek várhatók.

Szerdán és csütörtökön sem változik érdemben az időjárás. Mindkét napon túlnyomóan borult, párás, helyenként tartósan ködös időre kell készülni. A ködös tájakon ónos szitálás és hószállingózás is kialakulhat, miközben a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Szerdán éjszaka mínusz 8 és mínusz 2 fok közötti minimumokra számíthatunk, napközben pedig mínusz 4 és plusz 1 fok között alakulhat a hőmérséklet.

Csütörtökön sem lesz sokkal enyhébb az idő: a hajnali órákban mínusz 7 és mínusz 2 fok közé hűl le a levegő, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig mínusz 4 és plusz 1 fok között valószínű. Helyenként szitálás, ónos szitálás és hószállingózás is előfordulhat.

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Pénteken valamelyest változatosabbá válhat a felhőzet, de az ország nagy részén továbbra is erősen felhős vagy borult időre van kilátás. Többfelé tartósan párás, ködös maradhat az idő, a ködös körzetekben pedig szitálás, ónos szitálás és hószállingózás is kialakulhat. Az északi szél többnyire mérsékelt lesz, néhol azonban megélénkülhet. A hajnali hőmérséklet mínusz 7 és mínusz 2 fok között alakul, délután pedig mínusz 3 és plusz 2 fok várható.

A hétvégén sem szabadulunk meg teljesen a szürke, téli időjárástól. Szombaton borult, párás, ködös és kevésbé felhős, napos területek egyaránt előfordulhatnak. A ködös tájakon továbbra is számítani lehet szitálásra, ónos szitálásra és hószállingózásra. Az északi, északkeleti szél többnyire mérsékelt marad, de helyenként megerősödhet. Éjszaka mínusz 8 és mínusz 2 fok közötti értékekre van kilátás, napközben pedig mínusz 3 és plusz 3 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.

Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MRTV