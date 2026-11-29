Az Egyesült Államokban a robusztus gazdasági növekedés és a gyorsuló infláció miatt felerősödtek a jegybanki kamatemelést váró hangok. Míg a szigorodó amerikai monetáris politika nyomást gyakorol a feltörekvő piaci devizákra – köztük a forintra –, a globális részvénypiacokon az Európát kevésbé sújtó vámok és a technológiai szektor kedvező hírei miatt kitart az optimizmus.

Októberben a szeptemberi 3,6 százalékról 3,8 százalékra gyorsult az amerikai infláció, egyre inkább távolodva a Fed 2 százalékos, hosszú távú céljától. Az áremelkedést a vámok és a közel-keleti feszültségek miatt dráguló energia mellett mindinkább az erőteljes belső kereslet fűti. A gazdaság is a vártnál jobban teljesít, hiszen a harmadik negyedéves GDP-növekedés elérte a 4,3 százalékot. Ezt a bővülést nagyrészt a mesterséges intelligenciához köthető beruházások, valamint a korábbi tőzsdei ralin meggazdagodott, magas jövedelmű háztartások fogyasztása hajtja.

A tartós inflációs nyomás és az erős belső kereslet miatt a piacok egyre biztosabbra veszik, hogy a Fed decemberben és januárban is kamatot emel. Érdekes módon azonban a szigorítási várakozások nyomán bekövetkező tőzsdei korrekció önmagában is hűtheti a gazdaságot. A háztartások vagyonának csökkenése és a dráguló vállalati finanszírozás visszafoghatja a fogyasztást, így a részvénypiac a jegybank helyett is elvégezheti az infláció letörésének egy részét.

A G7 szerint kamatemelési félelmek ellenére a globális befektetői hangulat a hálaadás körüli napokban kifejezetten kedvező volt. Ebben komoly szerepet játszott, hogy Donald Trump kilátásba helyezett vámintézkedései az Európai Unió exportja szempontjából a korábban vártnál enyhébbnek bizonyultak, ami megnyugtatta az európai piacokat. Emellett Jensen Huang visszatérése az Nvidia élére, az ellenálló amerikai gazdaság és a kínai tőkepiac-élénkítő lépések is fokozták a nemzetközi optimizmust.

A feltörekvő piacok számára azonban komoly kihívást jelent ez a makrogazdasági környezet. A várható amerikai kamatemelések elszívják a tőkét ezekből a régiókból, mivel szűkítik az itt elérhető kamatelőnyt. A vámfenyegetésekkel és a technológiai szektor esetleges korrekciójával párosulva ez a folyamat mérsékli a befektetők kockázatvállalási hajlandóságát. Mindez folyamatos nyomás alatt tartja a régiós devizákat, így a lengyel zloty és a cseh korona mellett a magyar forintot is.