Az ukrán dróntámadások okozta üzemanyaghiány miatt Oroszország az import növelésére és a belföldi termelés fokozására kényszerül. Bár a piaci helyzet feszült, a moszkvai vezetés szerint a fogyasztók egyelőre nem érzékelik a fennakadásokat.

Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes megerősítette, hogy a belföldi ellátás stabilizálása érdekében az ország bővíteni fogja a külföldi beszerzéseket, egyúttal felpörgeti saját termelését is. A stratégia részeként a szomszédos és a távolabbi államokból egyaránt várnak szállítmányokat.

Az orosz olajfinomítókat érő ukrán dróntámadások komoly kihívást jelentenek az ágazat számára, és jelentős feszültséget okoznak a piacon. A miniszterelnök-helyettes elismerte az üzemanyaghiány tényét, de hangsúlyozta, hogy a problémát egyelőre sikeresen kezelik.

A kieső mennyiséget pótlólagos szállításokkal és a finomítók karbantartási ütemtervének átütemezésével próbálják ellensúlyozni, így a lakosság a mindennapokban még nem szembesül az ellátási nehézségekkel.