Várhatóan nem változtat a 2027 első negyedévére vonatkozó kitermelési kvótáin a vasárnapi ülésén az OPEC+.
Egyre nagyobb bajban Putyin? Külföldről kényerül üzemanyagot importálni Oroszország
Az ukrán dróntámadások okozta üzemanyaghiány miatt Oroszország az import növelésére és a belföldi termelés fokozására kényszerül. Bár a piaci helyzet feszült, a moszkvai vezetés szerint a fogyasztók egyelőre nem érzékelik a fennakadásokat.
Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes megerősítette, hogy a belföldi ellátás stabilizálása érdekében az ország bővíteni fogja a külföldi beszerzéseket, egyúttal felpörgeti saját termelését is. A stratégia részeként a szomszédos és a távolabbi államokból egyaránt várnak szállítmányokat.
Az orosz olajfinomítókat érő ukrán dróntámadások komoly kihívást jelentenek az ágazat számára, és jelentős feszültséget okoznak a piacon. A miniszterelnök-helyettes elismerte az üzemanyaghiány tényét, de hangsúlyozta, hogy a problémát egyelőre sikeresen kezelik.
A kieső mennyiséget pótlólagos szállításokkal és a finomítók karbantartási ütemtervének átütemezésével próbálják ellensúlyozni, így a lakosság a mindennapokban még nem szembesül az ellátási nehézségekkel.
Több tucat drón csapott le a kulcsfontosságú orosz nagyvárosra: az Egyesült Államokat vádolják a támadással
Egy orosz biztonságpolitikai szakértő a NATO-t vádolja a Szentpétervárt ért legutóbbi, nagyszabású dróntámadás irányításával.
A folyamatos munkaügyi zavargások, az energiahiány és a növekvő költségek miatt a nagy globális divatmárkák – köztük a Zara és a H&M – elkezdték átcsoportosítani...
Újabb stratégiai katonai fejlesztésbe kezd az Egyesült Államok szövetségese az ázsiai nagyhatalom küszöbén
A Fülöp-szigetek az Egyesült Államok támogatásával megkezdi a Tajvantól mindössze 200 kilométerre fekvő Basco légitámaszpont korszerűsítését.
A vasárnapi spanyolországi előrehozott választások középpontjában az országos lakhatási válság, a megélhetési költségek emelkedése és a bevándorlás áll.
Dróntámadás érte a Rheinmetall létesítményét: két olasz szakember életét vesztette, felfüggesztették a légtér használatát
A két olasz szakember a kuvaiti hadsereg Skyguard légvédelmi rendszerének radarantennáin végeztek karbantartási munkálatokat a robbanás pillanatában.
Teljesen átírnák a magyar választási törvényt: eltörölhetik a levélszavazást és a győzteskompenzációt
Teljesen új választási rendszer kidolgozását tervezi a kormányzat, hogy végleg felszámolja a korábbi, kétharmados túlhatalmat és visszaéléseket lehetővé tevő szisztémát.
Az Egyesült Királyság a múlt héten három fontos területen is megállapodott az Európai Unióval, ami heves tiltakozást váltott ki a korábbi konzervatív miniszterelnökökből.
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Újabb ország mozdult el az Ukrajna-hitel ügyében: Bulgária már beszállna, de fegyverekre nem ad pénzt
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Az Egyesült Államok újabb, 20 százalékos védővámot vetett ki a kínai árukra, és a kereskedelmi tárgyalások kudarca esetére a terhek megduplázásával fenyeget.
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Átfogó, kölcsönös légicsapások jellemezték az éjszakát, miután orosz rakéták és drónok halálos áldozatokat követelve támadták Kijevet és Harkivot.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint a jogi feltételek már adottak, így nincs ok a kisebbségvédelmi intézkedések halogatására.
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Itt a bejelentés, új éves juttatást kapnak a nyugdíjasok: a nyugdíjkorhatárról is nyilatkozott a miniszter - nagy változás jön Európa egyik legproblémásabb államában
A társadalombiztosítási rendszer stabil, így a nyugdíjkorhatár emelése egyáltalán nincs napirenden Niki Kerameusz szerint.
Az EKB döntéshozói az eurózóna bankjaira vonatkozó kötelező tartalékráta emeléséről tárgyaltak.