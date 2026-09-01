Fontos változások élesedtek szeptember 1-jén Magyarországon: gyógyszerek, nyugták, kórházak is érintettek

A mai napon, 2026. szeptember 1-jén több fontos intézkedés is életbe lépett Magyarországon. Az iskolakezdés mellett nullára csökken a vényköteles gyógyszerek áfája, megkezdi működését az új vagyonvisszaszerzési hivatal, nyilvánossá válnak a kórházi fertőzések adatai, szigorodik a nyugtaadás, és az Alkotmánybíróság összetétele is jelentősen átalakul - írta meg a HVG.

Mától 0 százalékra csökken a kizárólag orvosi vényre kapható gyógyszerek áfája. Az intézkedés a kis- és nagykereskedelmi forgalomra egyaránt vonatkozik, az online rendelésekre viszont nem terjed ki. A kormány tervei szerint szeptember 15-től a tűzifa általános forgalmi adója is jelentősen, 5 százalékra mérséklődik.

Szintén mától indul a kötelező nyugtaadat-szolgáltatás, így ezentúl a papíralapú és a számítógéppel kiállított nyugták adatait egyaránt továbbítani kell az adóhatóságnak. A legkényelmesebb megoldást a NAV ingyenes okostelefonos alkalmazása jelenti, de az adóhivatal az év végéig türelmi időt biztosít, vagyis addig nem szab ki bírságot a mulasztásokért. Az agráriumban dolgozók számára eközben önkéntes tőketörlesztési moratórium indul, amelyhez csatlakozva a vállalkozásoknak 2027 végéig csak a kamatokat kell törleszteniük.

A tanévkezdéssel megnövekedett forgalomhoz sűrűbb menetrenddel alkalmazkodik a BKK. Bár az oktatási tárca augusztusban egy 14 pontos ajánláscsomagot tett közzé az alsó tagozatosok számára – amely többek között 35 perces tanórákat és kevesebb házi feladatot javasol –, ez nem kötelező érvényű. Az iskolai dolgozók esetében pedig, miután a szakszervezetek a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak ígért 25 százalékos béremelés csúszása miatt sztrájkkészültséget hirdettek, Lannert Judit szakminiszter hamarosan hivatalos bejelentést tesz a béremelésekről.

Jelentős politikai és államigazgatási változások is a mai naphoz kötődnek. Hivatalosan is megkezdi működését a Tisza Párt kampányígéreteként létrehozott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, amelyet Unger Anna vezet. Az új korrupcióellenes csúcsszerv működését a megszüntetett Szuverenitásvédelmi Hivatal idei költségvetéséből megmaradt 2,3 milliárd forintból finanszírozzák. Ezzel párhuzamosan hatályba lép az Alaptörvény módosítása is, amely visszaállítja az alkotmánybírák felső korhatárát. Emiatt több tagnak, köztük Polt Péter korábbi legfőbb ügyésznek is távoznia kell a testületből, a jövőben megválasztott bírák mandátuma pedig tizenkét év helyett kilenc évre szól majd.

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Az egészségügyben mától mindenki számára nyilvánossá válnak az egészségügyi ellátással összefüggő kórházi fertőzések intézményi adatai. Az országos tisztifőorvos hangsúlyozta, hogy a cél nem az intézmények rangsorolása, hanem a megelőzés és a beavatkozások hatékonyságának növelése.

Számos további, a mindennapokat érintő változás is életbe lép. A fővárosban fokozatosan kivezetik az energiaválság idején elrendelt korlátozásokat, így újraindul a díszkivilágítás, és a szökőkutak is a megszokott rend szerint működnek. A közösségi közlekedés helyközi járataiért felelős vonalakon, különösen a Fertő-partot kiszolgáló busz- és vasútvonalakon új menetrendek lépnek életbe, a Magyar Honvédségnél pedig több alakulat is visszakapja történelmi nevét és korábbi hadrendi számát.