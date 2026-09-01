2026. szeptember 1. kedd Egyed, Egon
21 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Áprilisi naptár női stílusú asztali háttérképként, virágokkal, kávéscsészével, jegyzetfüzettel és ollóval
Gazdaság

Fontos változások élesedtek szeptember 1-jén Magyarországon: gyógyszerek, nyugták, kórházak is érintettek

Pénzcentrum
2026. szeptember 1. 20:32

A mai napon, 2026. szeptember 1-jén több fontos intézkedés is életbe lépett Magyarországon. Az iskolakezdés mellett nullára csökken a vényköteles gyógyszerek áfája, megkezdi működését az új vagyonvisszaszerzési hivatal, nyilvánossá válnak a kórházi fertőzések adatai, szigorodik a nyugtaadás, és az Alkotmánybíróság összetétele is jelentősen átalakul - írta meg a HVG.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Mától 0 százalékra csökken a kizárólag orvosi vényre kapható gyógyszerek áfája. Az intézkedés a kis- és nagykereskedelmi forgalomra egyaránt vonatkozik, az online rendelésekre viszont nem terjed ki. A kormány tervei szerint szeptember 15-től a tűzifa általános forgalmi adója is jelentősen, 5 százalékra mérséklődik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Szintén mától indul a kötelező nyugtaadat-szolgáltatás, így ezentúl a papíralapú és a számítógéppel kiállított nyugták adatait egyaránt továbbítani kell az adóhatóságnak. A legkényelmesebb megoldást a NAV ingyenes okostelefonos alkalmazása jelenti, de az adóhivatal az év végéig türelmi időt biztosít, vagyis addig nem szab ki bírságot a mulasztásokért. Az agráriumban dolgozók számára eközben önkéntes tőketörlesztési moratórium indul, amelyhez csatlakozva a vállalkozásoknak 2027 végéig csak a kamatokat kell törleszteniük.

A tanévkezdéssel megnövekedett forgalomhoz sűrűbb menetrenddel alkalmazkodik a BKK. Bár az oktatási tárca augusztusban egy 14 pontos ajánláscsomagot tett közzé az alsó tagozatosok számára – amely többek között 35 perces tanórákat és kevesebb házi feladatot javasol –, ez nem kötelező érvényű. Az iskolai dolgozók esetében pedig, miután a szakszervezetek a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak ígért 25 százalékos béremelés csúszása miatt sztrájkkészültséget hirdettek, Lannert Judit szakminiszter hamarosan hivatalos bejelentést tesz a béremelésekről.

Kapcsolódó cikkeink:

Jelentős politikai és államigazgatási változások is a mai naphoz kötődnek. Hivatalosan is megkezdi működését a Tisza Párt kampányígéreteként létrehozott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, amelyet Unger Anna vezet. Az új korrupcióellenes csúcsszerv működését a megszüntetett Szuverenitásvédelmi Hivatal idei költségvetéséből megmaradt 2,3 milliárd forintból finanszírozzák. Ezzel párhuzamosan hatályba lép az Alaptörvény módosítása is, amely visszaállítja az alkotmánybírák felső korhatárát. Emiatt több tagnak, köztük Polt Péter korábbi legfőbb ügyésznek is távoznia kell a testületből, a jövőben megválasztott bírák mandátuma pedig tizenkét év helyett kilenc évre szól majd.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az egészségügyben mától mindenki számára nyilvánossá válnak az egészségügyi ellátással összefüggő kórházi fertőzések intézményi adatai. Az országos tisztifőorvos hangsúlyozta, hogy a cél nem az intézmények rangsorolása, hanem a megelőzés és a beavatkozások hatékonyságának növelése.

Számos további, a mindennapokat érintő változás is életbe lép. A fővárosban fokozatosan kivezetik az energiaválság idején elrendelt korlátozásokat, így újraindul a díszkivilágítás, és a szökőkutak is a megszokott rend szerint működnek. A közösségi közlekedés helyközi járataiért felelős vonalakon, különösen a Fertő-partot kiszolgáló busz- és vasútvonalakon új menetrendek lépnek életbe, a Magyar Honvédségnél pedig több alakulat is visszakapja történelmi nevét és korábbi hadrendi számát.
Címlapkép: Getty Images
#NAV #Alkotmánybíróság #áfa #egészségügy #gazdaság #iskolakezdés #gyógyszerek #agrárium #kórházak #2026 #tisza párt
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:02
20:48
20:32
20:14
20:04
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. szeptember 1. 16:50
Itt a várva várt fordulat: eljött a növekedés ideje Magyarországon?  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
MEDIA1  |  2026. szeptember 1. 18:06
Négy év alatt, még a NER idején 60 milliós MISZJE-díjazást kapott és 7,2 milliós MMA-ösztöndíjat nyert az FKT-jelölt Kollár Árpád - az őt jelölő Tiszatáj Alapítvány 120 milliós NKA-támogatásban részesült
A Media1 által megtalált és áttanulmányozott nyilvános jelentések szerint Kollár Árpád a NER 2022 és...
Kasza Elliott-tal  |  2026. szeptember 1. 18:00
Az osztalék portfólióm - 2026. augusztus
Nem adtam-vettem semmit, ültem a kezemen, csak az osztalékokat gyűjtögettem.VáltozásokOmega Healthca...
Holdblog  |  2026. szeptember 1. 09:25
Senki nem menthet meg az AI-tól, neked kell megmentened magad
Vége a szép világnak barátaim, ma este még mehet a barbecue a teraszon, de holnaptól már csak az mar...
Bankmonitor  |  2026. augusztus 31. 15:53
Közel 1,1 millió tagja van az önkéntes nyugdíjpénztáraknak. De hogyan működik valójában az ÖNYP?
Egészen pontosan 1 088 783 tagja volt 2026. június végén az önkéntes nyugdíjpénztáraknak (ÖNYP), a p...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 1.
Óriási iskolakezdési dilemmában a magyar családok: mikor kapjon a gyerek saját telefont, bankkártyát?
2026. augusztus 31.
Igazi hidegzuhany lehet az iskolakezdés a magyar családoknak: ők roppanhatnak össze leginkább a hatalmas teher alatt
2026. szeptember 1.
Brutális árak a 2026-os Oktoberfesten: ennyibe kerül a sör idén a legendás fesztiválon
2026. szeptember 1.
Szerkesztő-újságírót keres a Pénzcentrum
2026. szeptember 1.
Felejtsd el a méregdrága főszezont: itt a lista, ahol a legnagyobb nyugalomban, olcsón pihenhetsz az ősz elején
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 1. kedd
Egyed, Egon
36. hét
Szeptember 1.
A II. Világháború kitörésének emléknapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Megszólalt a pénzügyminiszter: nagy változás jöhet a 14. havi nyugdíjnál és a katás adózásnál is
2
1 hete
Olyan kincs rejlik a magyar föld alatt, amivel örökre elfelejthetjük a méregdrága gázt? Szinte korlátlan energiát hozhat a különleges technológia
3
5 napja
Rendkívüli nyugdíjemelést jelentett be Magyar Péter: 2027-től több mint négyszer többet kap majd rengeteg magyar nyugdíjas
4
1 hete
Szomorú igazság derült ki a magyar kórházakról és nyugdíjakról: nem kérdés már, az egész EU-ban alig van nálunk rosszabb
5
1 hete
Óriási víztömeg zúdul Magyarország felé, fellélegezhet a Duna? Hamarosan Paksnál is megérezhetjük
PÉNZÜGYI KISOKOS
EURIBOR
A frankfurti bankközi piacon jegyzett, az Európai Központi Bank vonatkozó szabályzatának mindenkori előírásai szerint megállapított ajánlati kamatlábat jelenti. A különböző futamidejű EURIBOR-ok közül az alkalmazandót az ügyfélszerződés tartalmazza.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 1. 19:04
Óriási összetűzés közeleg Oroszország és a NATO között: ezen a területen robbanhat a lőporos hordó
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 1. 17:59
Kvíz: Ismered a filmek és regények híres iskoláit? Az éltanulóknak jár a 10 pont!
Agrárszektor  |  2026. szeptember 1. 20:33
Véget ért a hagyományos gazdálkodás kora: ez vár a gazdákra a jövőben