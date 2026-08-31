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Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Tisza-kormány minisztereinek kinevezési ünnepségén a Sándor-palotában 2026. május 12-én.
Oktatás

Megjött a kormány válasza a sztrájkfenyegetésre: béremelést ígérnek a tanítást segítő dolgozóknak

Pénzcentrum/MTI
2026. augusztus 31. 10:14

Az iskolák nagyobb önállóságát, a pedagógusok adminisztrációs terheinek csökkentését és a gyermekközpontúbb oktatást nevezte az új tanév legfontosabb irányainak Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter az országos tanévnyitón. Bejelentette azt is, hogy hamarosan béremelést kapnak a nevelést és oktatást közvetlenül segítő szakemberek, emellett új témanapot indítanak annak érdekében, hogy a diákok véleménye nagyobb szerepet kapjon az oktatás alakításában.

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A kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának, mindenki számára jobb hellyé válna - jelentette ki Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Nagykanizsán.

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A Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban tartott országos tanévnyitón azt mondta, olyan oktatást szeretne a kormány, ahol nem dirigálnak, nem azon törik a fejüket, hogyan lehet még több követelményt támasztani, még több terhet tenni mindenkire, hanem azon, hogyan lehet olyan közös fejlődési utakat kijelölni, amelyek a pedagógusokat és a gyermekeket egyaránt szolgálják. A kormány azt szeretné, ha az iskola a kreativitás tere lenne diáknak, tanárnak egyaránt, ahol a nyugodt fejlődés biztosított, és ahol a diákok megtalálják az őket érdeklő területeket, azokat a foglalkozásokat, amelyekben örömüket lelik - tette hozzá a miniszter.

Kiemelte, fontos a tudás, de talán még fontosabb az érdeklődés, a motiváció felkeltése és megtartása. A kormány azon dolgozik, hogy lépésről lépésre segítse az oktatási, nevelési intézményeket a nagyobb önállóság elérésében, a gyermekközpontú oktatás feltételeinek megteremtésében. "Hogy az iskola ne a gyerekkor vidámságát megölő teher legyen a diáknak, ne gépies, lélekpusztító munka legyen a tanárnak, és ne örökös aggodalom tárgya legyen a szülőnek" - mondta Lannert Judit.

A miniszter közölte, kollégáival az egész nyarat egyeztetéssel töltötte, pedagógus- és szülői szervezetekkel, diákokkal. Úgy fogalmazott, rengetegen akarnak tenni a jobb oktatásért, és ha a maga területén mindenki megteszi, amit lehet, akkor lesz is jó iskola és lesz jobb jövő. A fiatalok véleményének becsatornázása érdekében a minisztérium új, A gyermekek és diákok hangja témanapra biztosít lehetőséget, amely alkalmat teremt arra, hogy ők is beleszóljanak a jövő formálásába - ismertette.

Lannert Judit felidézte, alig több mint száz napja a kormány célként fogalmazta meg, hogy "több levegőt juttasson az iskolába". Mint mondta, a nyár rövid volt, de sok kisebb lépést megtettek, aminek a hatása érezhető lesz. A szakmai és vezetői autonómia megerősítése, a kevesebb adminisztrációs feladat, a színesebb taneszközkínálat elindítása, a kevesebb kötelező mérés mind azt szolgálja, hogy az iskola gyermeknek, diáknak, felnőttnek egyaránt jobb hely legyen - hangoztatta.

Olyan intézmények kellenek, ahol a korai gyermekkortól a felsőoktatásig egységes szemlélet hatja át az oktatást, amely esélyegyenlőséget biztosít, ahol senki sem kerül hátrányba csak azért, mert oda született, ahova - közölte a miniszter, aki a lexikális tudás elsajátítása mellett kiemelte a problémamegoldás, a különböző helyzetekhez való alkalmazkodás fontosságát.

Lannert Judit bejelentette, hamarosan béremelést kapnak a nevelést és oktatást közvetlenül segítők szakemberek. Ahogy arról tegnap beszámoltunk, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete a tanévkezdés előtt bejelentette, hogy már már a tanév elején sztrájk kezdődhet az iskolákban, ha a kormány nem rendezi a nevelést és oktatást segítő dolgozók bérét. A szervezet azt kérte a kormánytól, hogy a tanévkezdésig derüljön ki, számíthatnak-e emelésre az érintettek, ellenkező esetben megkezdik a sztrájkhajlandóság felmérését. A témáról itt írtunk bővebben:

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A gyerekeket segítő, befogadó és támogató iskola szerepét hangsúlyozva a miniszter közölte, a hétköznapi iskolai történésekre is figyelmet kell fordítani, különösen a nehézséggel küzdő és nehezen beilleszkedő gyerekek esetében.

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Magyar Péter: a pedagógiai asszisztensek is számíthatnak a Tisza-kormányra

Magyar Péter miniszterelnök beszédében az oktatásügy és az egészségügy prioritását hangsúlyozta Magyarország sikerességével összefüggésben. Csak akkor lehet sikeres, sokkal sikeresebb Magyarország, ha több időt, energiát, költségvetési forrást fordítunk az oktatásra, ha elismerjük az oktatásügy és az egészségügy fontosságát, abszolút primátusát - mondta a kormányfő.

Közölte, a kormány ezt a két területet helyezi a középpontba, mert a 21. században csak és kizárólag egy tudásalapú ország lehet sikeres, ez pedig különösen fontos a mesterséges intelligencia korában. Hangsúlyozta, hogy pontosan tudják mi a feladatuk: az iskolaépületek felújítása, új kollégiumi férőhelyek létesítése, jó menza, a tanárok, pedagógiai asszisztensek, oktatásban dolgozók segítése.

A tanévnyitót követően újságírói kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a több tízezer tanítást segítő pedagógiai asszisztens is számíthat a Tisza-kormányra. Magyar Péter jelezte, hogy - amint azt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter is elmondta - vállalásuknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítást segítők béremelésének ütemezését, várható kezdő időpontját.

A kormányfő hangsúlyozta: minden pályára igaz - az oktatásra, az egészségügyre, a honvédelemre és az államigazgatásra is -, hogy kiszámítható életpályára van szükség. Nem egyszeri béremelésre, és utána akár tíz-tizenöt évig semmire, hanem egy életpályára, amely biztosítani tudja, hogy többen jöjjenek például az oktatás vagy akár az egészségügy területére dolgozni - tette hozzá.

Címlapkép: MTI/Koszticsák Szilárd
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