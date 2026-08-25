2026. augusztus 25. kedd Lajos, Patrícia
29 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter napirend előtt felszólal az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 28-án.
Egészség

Nagy változások jönnek a magyar egészségügyben: erre minden betegnek fel kell készülnie ősztől

MTI
2026. augusztus 25. 08:02

Ősszel több jelentős változás is elindulhat a magyar egészségügyben: megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, elindulhat a betegek elégedettségét mérő platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hozhatják az Országos Mentőszolgálat minőségi mutatóit is. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint emellett az állami és a magánegészségügy kapcsolatának szabályozásán, az egészségügyi dolgozók jogviszonyának felülvizsgálatán és egy új minőségellenőrző hatóság létrehozásán is dolgoznak.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hétfőn a Facebook-oldalán közölte, hogy elkészült a várólisták csökkentésének szakmai programja, amelynek végrehajtása a szükséges kormányzati döntést követően ősszel kezdődhet meg. A programhoz finanszírozási hátteret, végrehajtási menetrendet és mérhető eredményeket kívánnak rendelni - tette hozzá.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bejegyzésből kiderül, hogy a tárca kiemelt ügyként kezeli a betegelégedettségi platform elindítását, amelyre a tervek szerint ugyancsak ősszel kerülhet sor. Szeptemberre tervezi a minisztérium az OMSZ minőségi mutatóinak átlátható bemutatását, és tovább kívánják erősíteni a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok nyilvánosságát is. A miniszter jelezte, 2027 elején egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság kezdheti meg működését.

Kapcsolódó cikkeink:

Ezzel párhuzamosan új intézményirányítási és úgynevezett clinical governance rendszer kialakításán is dolgoznak. Az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozásának felülvizsgálata is folyamatban van; ennek során egyebek mellett a vezénylésre, a munka- és pihenőidőre, valamint az ügyeletre vonatkozó szabályokat vizsgálják felül.

A miniszter azt is közölte, hogy ősszel érdemi előrelépést terveznek az állami és a magánegészségügy kapcsolatának szabályozásában azzal a céllal, hogy átláthatóvá tegyék az állami vagyon, az állami munkaidő és az állami finanszírozás felhasználását. A kórházi hűtési programot többéves rekonstrukcióként kívánják folytatni, az alapellátási krónikusbetegség-menedzsment programot pedig úgy alakítják át, hogy hosszú távon fenntartható legyen.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Hegedűs Zsolt szerint a 2027-es költségvetés előkészítése során az egészségügynek ígért többletforrásokat egy többéves átalakítás pénzügyi alapjaként tervezik felhasználni, a többletforrásoktól pedig egyebek mellett jobb hozzáférést, korszerűbb alapellátást, jobb munkakörülményeket és betegellátást várnak.

"Az egészségügynek ígért többletforrás nem egyszeri pénzosztást jelent számunkra, hanem egy többéves átalakítás pénzügyi alapját" - írta a miniszter. Kiemelte, nem szeretnék "több pénzből ugyanazt a rendszert működtetni", a többletforrásnak mérhetően jobb hozzáférést, jobb munkakörülményeket, korszerűbb alapellátást és jobb betegellátást kell eredményeznie.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #egészségügy #költségvetés #betegek #betegellátás #magánegészségügy #egészségügyi dolgozók #miniszter #kórházak #egészségügyi ellátórendszer #országos mentőszolgálat

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:17
10:01
09:52
09:45
09:38
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 25.
Kassai Lajos: új honfoglalásra van szükség, különben kiszárad a Kárpát-medence
2026. augusztus 24.
Elképesztő indokkal rúgnak ki rengeteg magyar munkavállalót: küszöbön egy újabb elbocsátási hullám – a dolgozók tehetetlenek
2026. augusztus 25.
Teljes átalakulás előtt a budapesti ingatlanpiac: aranyat érhet, ha valakinek ezen a környéken van lakása
2026. augusztus 24.
Rengeteg magyar adatai lophatták el 2026 nyarán: önként adták mindenüket a csalóknak, itt hibáztak
2026. augusztus 24.
Itt van Brüsszel új lakhatási mesterterve: Magyarországon is óriási a baj, rengeteg pénzt kell mozgósítani
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 25. kedd
Lajos, Patrícia
35. hét
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Itt a bejelentés: új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon, őket érinti a módosítás
2
2 napja
Hivatalos, új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon: őket érinti a bejelentés
3
2 hete
Áll a bál a magyar rendelőkben: folyamatosan tűnnek el az orvosok - ki fogja így meggyógyítani az embereket?
4
2 hete
Fajsúlyos változás jön a magyar orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a lépés, erre készül Hegedűs Zsolt
5
4 hete
Időzített bomba ketyeg a magyarok táskájában a hőségben: pillanatok alatt megvan a baj, ezzel kevesen számolnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Totálkár
a biztosított vagyontárgy teljes megsemmisülése, eltűnése, vagy olyan mértékű károsodása, hogy a helyreállítás, vagy a javítás már nem gazdaságos.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 25. 10:01
Teljes átalakulás előtt a budapesti ingatlanpiac: aranyat érhet, ha valakinek ezen a környéken van lakása
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 25. 06:32
Kegyetlen igazság derült ki a magyar nyugdíjakról: erre a jövőre kevesen vannak felkészülve
Agrárszektor  |  2026. augusztus 25. 09:42
Lerántották a leplet a Balatonról: érdekes dolgot közöltek a tóról