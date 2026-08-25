Nagy változások jönnek a magyar egészségügyben: erre minden betegnek fel kell készülnie ősztől

Ősszel több jelentős változás is elindulhat a magyar egészségügyben: megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, elindulhat a betegek elégedettségét mérő platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hozhatják az Országos Mentőszolgálat minőségi mutatóit is. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint emellett az állami és a magánegészségügy kapcsolatának szabályozásán, az egészségügyi dolgozók jogviszonyának felülvizsgálatán és egy új minőségellenőrző hatóság létrehozásán is dolgoznak.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hétfőn a Facebook-oldalán közölte, hogy elkészült a várólisták csökkentésének szakmai programja, amelynek végrehajtása a szükséges kormányzati döntést követően ősszel kezdődhet meg. A programhoz finanszírozási hátteret, végrehajtási menetrendet és mérhető eredményeket kívánnak rendelni - tette hozzá.

A bejegyzésből kiderül, hogy a tárca kiemelt ügyként kezeli a betegelégedettségi platform elindítását, amelyre a tervek szerint ugyancsak ősszel kerülhet sor. Szeptemberre tervezi a minisztérium az OMSZ minőségi mutatóinak átlátható bemutatását, és tovább kívánják erősíteni a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok nyilvánosságát is. A miniszter jelezte, 2027 elején egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság kezdheti meg működését.

Ezzel párhuzamosan új intézményirányítási és úgynevezett clinical governance rendszer kialakításán is dolgoznak. Az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozásának felülvizsgálata is folyamatban van; ennek során egyebek mellett a vezénylésre, a munka- és pihenőidőre, valamint az ügyeletre vonatkozó szabályokat vizsgálják felül.

A miniszter azt is közölte, hogy ősszel érdemi előrelépést terveznek az állami és a magánegészségügy kapcsolatának szabályozásában azzal a céllal, hogy átláthatóvá tegyék az állami vagyon, az állami munkaidő és az állami finanszírozás felhasználását. A kórházi hűtési programot többéves rekonstrukcióként kívánják folytatni, az alapellátási krónikusbetegség-menedzsment programot pedig úgy alakítják át, hogy hosszú távon fenntartható legyen.

Hegedűs Zsolt szerint a 2027-es költségvetés előkészítése során az egészségügynek ígért többletforrásokat egy többéves átalakítás pénzügyi alapjaként tervezik felhasználni, a többletforrásoktól pedig egyebek mellett jobb hozzáférést, korszerűbb alapellátást, jobb munkakörülményeket és betegellátást várnak.

"Az egészségügynek ígért többletforrás nem egyszeri pénzosztást jelent számunkra, hanem egy többéves átalakítás pénzügyi alapját" - írta a miniszter. Kiemelte, nem szeretnék "több pénzből ugyanazt a rendszert működtetni", a többletforrásnak mérhetően jobb hozzáférést, jobb munkakörülményeket, korszerűbb alapellátást és jobb betegellátást kell eredményeznie.