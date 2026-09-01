Milliárdokból indul az új állami hivatal: ennyibe kerül az adófizetőknek az első időszak

2,48 milliárd forintból kezdi meg működését a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A pénzt a kormány a Központi Maradványelszámolási Alapból csoportosítja át, és személyi, dologi, illetve beruházási kiadásokra lehet felhasználni. A hivatalnak a fel nem használt összeget vissza kell fizetnie, a teljes kerettel pedig 2027. március 31-ig kell elszámolnia. Közben hivatalossá vált egy helyettes államtitkár távozása is a vidék- és településfejlesztési tárcától.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 2,48 milliárd forintos keretből kezdi meg működését. A szükséges összeget a kormány a Központi Maradványelszámolási Alapból csoportosítja át az új hivatal számára – derült ki a Magyar Közlönyből.

A pénzt személyi juttatásokra, járulékokra, dologi kiadásokra és beruházásokra használhatják fel. A fel nem használt összeget vissza kell téríteni, a hivatalnak pedig 2027. március 31-ig kell elszámolnia a rendelkezésére bocsátott forrással.

EZ IS ÉRDEKELHET Azonnali hatállyal felállt az új magyar szuperhatóság: már hatályba is lépett a szigorú törvény A keddi parlamenti szavazást követően az államfői jogköröket gyakorló házelnök azonnal aláírta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt.

Közben hivatalossá vált Mészáros Renáta, a vidék- és településfejlesztési miniszter egyik helyettes államtitkárának távozása is. Lőrincz Viktória korábban arról számolt be, hogy a helyettes államtitkár személyes okokra, élethelyzetének megváltozására hivatkozva mondott le. A miniszter egyúttal igyekezett cáfolni azokat a híreszteléseket, amelyek szerint munkahelyi ellentétek vagy szakmaiatlanság állhatott volna a távozás hátterében.

Címlapi kép: MTI/Szigetváry Zsolt