A Pénzcentrum 2026. szeptember 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Milliárdokból indul az új állami hivatal: ennyibe kerül az adófizetőknek az első időszak
2,48 milliárd forintból kezdi meg működését a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A pénzt a kormány a Központi Maradványelszámolási Alapból csoportosítja át, és személyi, dologi, illetve beruházási kiadásokra lehet felhasználni. A hivatalnak a fel nem használt összeget vissza kell fizetnie, a teljes kerettel pedig 2027. március 31-ig kell elszámolnia. Közben hivatalossá vált egy helyettes államtitkár távozása is a vidék- és településfejlesztési tárcától.
A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 2,48 milliárd forintos keretből kezdi meg működését. A szükséges összeget a kormány a Központi Maradványelszámolási Alapból csoportosítja át az új hivatal számára – derült ki a Magyar Közlönyből.
A pénzt személyi juttatásokra, járulékokra, dologi kiadásokra és beruházásokra használhatják fel. A fel nem használt összeget vissza kell téríteni, a hivatalnak pedig 2027. március 31-ig kell elszámolnia a rendelkezésére bocsátott forrással.
Közben hivatalossá vált Mészáros Renáta, a vidék- és településfejlesztési miniszter egyik helyettes államtitkárának távozása is. Lőrincz Viktória korábban arról számolt be, hogy a helyettes államtitkár személyes okokra, élethelyzetének megváltozására hivatkozva mondott le. A miniszter egyúttal igyekezett cáfolni azokat a híreszteléseket, amelyek szerint munkahelyi ellentétek vagy szakmaiatlanság állhatott volna a távozás hátterében.
Címlapi kép: MTI/Szigetváry Zsolt
A szakértő szerint a 7,5 százalékos hiány nagyon magas, és arról is beszélt, hogy Magyarországnak már az euró bevezetése lehet előnyösebb.
Lezárult 16 közérdekű vagyonkezelő alapítvány felszámolása, így 1284 milliárd forintnyi közvagyon kerül vissza az államhoz.
Jelentősen változik a tűzifa ára: a kormány az áfát is csökkenti, és januári árszinten rögzíti az árakat.
A nemzetközi befektetői hangulat bizonytalan, így iránykereséssel indulhat a kereskedés kedden a Budapesti Értéktőzsdén.
Jelentős hatásköri átalakításokról döntött a kormány egy újonnan megjelent, részletes rendeletben.
Magyarország kész tárgyalóasztalhoz ülni Horvátországgal az INA és a Mol évtizedes vitájának rendezése érdekében
Nőtt a fogyasztás és az ipar teljesítménye, miközben a mezőgazdaság és a beruházások komoly visszaesést mutattak.
365 forint felett maradt az euró, miközben a forint augusztusban vegyesen teljesített a főbb devizákkal szemben.
Fontos bejelentés érkezett az uniós pénzekről: teljesítették a feltételeket, több ezer milliárd forint a tét
A kormány teljesítette az uniós helyreállítási források lehívásához szükséges valamennyi jogalkotási feltételt és mérföldkövet
Közel ezer oldalnyi adatot és dokumentumot bocsátott a Magyar Nemzeti Bank az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának rendelkezésére.
Húzós időszak vár a magyar vásárlókra: keményen megfizethetjük a közel-keleti háború árát a benzinkutakon és a boltokban
Az iráni háború és a Hormuzi-szoros válsága az elmúlt hat hónapban 330 milliárd dollárral növelte meg a világ fosszilisenergia-importjának költségeit.
Életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba egy 40 év körüli férfit, miután tegnap hajnalban átesett a korláton a budapesti Pontoon szórakozóhely közelében.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,61 pontos csökkenéssel, 150 665,82 ponton nyitott hétfőn.
Kiírták a szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot. A közép- és nagyfeszültségű hálózaton összesen 702 megavoltamper (MVA) szabad kapacitást osztanak ki a nyertes beruházók...
Júliusban az ipari termelői árak az egy évvel korábbit átlagosan 1,0, az előző havit 1,4%-kal múlták felül.
Alig változott hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek délutáni jegyzésekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Széttették a karjukat a brüsszeli vezetők a Duna idei katasztrófája után: ötletük sincs a tűzoltásra – ebből óriási baj lehet jövőre
A stratégiailag jelentős folyók esetében a vízhiány az energiatermelést, a hajózást, az ivóvízellátást és a mezőgazdaságot egyszerre veszélyezteti.
Az eurót délután hat órakor 365,25 forinton jegyezték a reggel hét órai 365,36 forint után.
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.