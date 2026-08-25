Itt vannak a részletek a gyógyszerek áfamentességéről: rengeteg beteget érint a változás a patikákban

Szeptember 1-jétől jelentősen változik egyes gyógyszerek adózása Magyarországon. Nulla százalékra csökken a kizárólag receptre kapható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú, gyógyszertárban készített magisztrális készítmények áfája. A kedvezmény ugyanakkor nem vonatkozik a vény nélkül kapható gyógyszerekre akkor sem, ha azokat orvos írja fel receptre.

Közös tájékoztatóban foglalta össze a Pénzügyminisztérium és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a legfontosabb tudnivalókat a szeptember 1-jétől áfamentessé váló gyógyszerekről és gyógyászati célú készítményekről.

A NAV keddi közleményében emlékeztetett, hogy szeptember 1-jétől áfamentessé válnak a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. A tájékoztatóból pontosan megtudható, hogy melyik termékekre alkalmazható a nulla százalékos adómérték, és milyen feltételekkel kell azt figyelembe venni a gyakorlatban.

Az új szabályokat elsősorban a gyógyszer-nagykereskedőknek, gyógyszertáraknak kell alkalmazniuk, de fogyasztóként is fontos megismerni, melyik gyógyszerek részesülhetnek a kedvezményben - hívta fel a figyelmet az adóhivatal.

A hatóság kiemelte: a fő szabály, hogy a nulla százalékos adómérték kizárólag a receptköteles gyógyszerekre alkalmazható. A vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók nulla százalékos áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre azért, hogy a tb-támogatással olcsóbbak legyenek.

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Van ugyanakkor a készítményeknek egy köre, ahol a vénykötelességtől függetlenül is nulla százalék lesz az áfa: a humán gyógyászati célú magisztrális készítményeknél, vagyis azoknál a termékeknél, amelyeket a gyógyszertárban készítenek el receptúra alapján.

A kozmetikai, valamint az állategészségügyi célú magisztrális készítmények továbbra is 27 százalékos áfamérték alá esnek - ismertette a NAV. A tájékoztatóban részletes, szakmaibb magyarázatok is olvashatók, például a speciális esetekről, a nagy- és kiskereskedelmi értékesítésről.