2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
-7 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A hátizsákját viselő általános iskolás lány belép az ebédlőbe, hogy iskola után megkeresse a barátját.
Oktatás

Ne maradj le: fontos határidőre figyelmeztetett az Oktatási Hivatal, ezt minden szülőnek tudnia kell

Pénzcentrum/MTI
2026. január 8. 17:06

Legkésőbb 2026. január 19-e éjfélig lehet beadni a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmeket - közölte az Oktatási Hivatal (OH) csütörtökön.

A közlemény szerint az Oktatási Hivatal honlapján elérhető a kérelmek hiánytalan benyújtását támogató online űrlap, amelyet a szülők Ügyfélkapu+ vagy DÁP alkalmazással hitelesítve elektronikusan vagy szükség esetén kinyomtatva, postán is eljuttathatnak a hivatalnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kérvényhez bármilyen lényegesnek tartott dokumentum mellékelhető (például a gyermek fejlettségét igazoló óvodai dokumentum); az online vagy a nyomtatható űrlap használata nem kötelező, ám jelentősen megkönnyíti a kérelmek hiánytalan benyújtását és feldolgozását - tették hozzá.

A tankötelezettség halasztása a következő tanévben tankötelessé váló (2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. között született), korábbi megkezdése pedig a még nem tanköteles (2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között született) gyermekek esetében kezdeményezhető.

A kérelmekről a döntést - szükség esetén a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat bevonásával - a hatályos jogszabályok alapján a hivatal hozza meg - áll a közleményben.
Címlapkép: Getty Images
#oktatás #ügyfélkapu #iskolakezdés #tankötelezettség #kérelem #oktatási hivatal #szülők #gyermekek #dáp

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:15
17:06
17:00
16:44
16:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 8.
Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció
2026. január 7.
Ezen múlhat a fizetésemelésed 2026-ban: itt rontják el a legtöbben, mutatjuk, mire figyelj
2026. január 8.
Tényleg olajárzuhanás jön Trump venezuelai támadása után? Vallottak a szakértők, csattanós válasz érkezett
2026. január 8.
Baj lehet a fűtéssel az év leghidegebb hetén? Megszólalt a miniszterhelyettes, minden egy irányba mutat
2026. január 8.
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 8. csütörtök
Gyöngyvér
2. hét
Oktatás legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Téli szünet 2025: idén is hosszabb lesz a téli szünet, itt a pontos dátum
2
3 hónapja
Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
3
1 hónapja
Tavaszi szünet 2026: mikor lesz és meddig tart a húsvéti szünet? Itt az összes iskolai szünet dátuma
4
2 hónapja
Fokozódik a menza-botrány: megszólalat a közétkeztető, itt az igazság a megbetegedések pontos okáról
5
2 hónapja
Kijött a friss lista: ez a három magyar egyetem most a legjobb
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjfelszólítás
az esedékes biztosítási díj megfizetésére irányuló írásbeli felszólítás a respiro-n belül. Ilyen esetben a biztosító kockázatviselése további 30 nappal meghosszabbodik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 8. 17:15
Szeretnél saját büfét a Balatonnál? Most kevesebb mint egy családi ház áráért a tiéd lehet
Pénzcentrum  |  2026. január 8. 16:05
Tényleg olajárzuhanás jön Trump venezuelai támadása után? Vallottak a szakértők, csattanós válasz érkezett
Agrárszektor  |  2026. január 8. 16:31
Érdekes dolog derült ki a mogyoróról: ezt jobb, ha tudod vásárláskor