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Tiltott csomagot próbáltak bejuttatni egy látogató a pálhalmai börtönbe: 97 tabletta, mobiltelefon is előkerült
Kilencvenhét tablettát és egy mobiltelefont próbált becsempészni egy rabnak a testvére a pálhalmai börtönbe egy látogatás során. A csomagot a búcsúzáskor adta át, ám a személyzetnek feltűnt a tiltott tárgyak átadása, így azokat megtalálták. Az ügyben rendőrségi eljárás indult, a fogvatartott ellen pedig fegyelmi intézkedést kezdeményeztek.
Szokatlan tiltott csomaggal bukott le egy látogató a pálhalmai börtönben: egy fogvatartottnak 97 tablettát és egy mobiltelefont próbált átadni a testvére. A csomagot a búcsúzáskor rejtette el az elítélt ruházatában, ám a börtönőrök észrevették a mozdulatot. A rabra fegyelmi eljárás és szigorúbb fogvatartási kategóriába sorolás is várhat.
Kilencvenhét tablettát és egy mobiltelefont próbált becsempészni egy fogvatartottnak a testvére a pálhalmai börtönbe – közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága kommunikációs főosztálya az MTI-vel.
A hozzátartozó a látogatás végén, búcsúzáskor csúsztatta be a kisebb csomagot a rab felső ruházatába. A mozdulatot azonban a felügyelet észlelte, ezért a fogvatartott teljes átvizsgálását elvégezték. Ennek során megtalálták a tiltott tárgyakat.
A 97 tablettát a rendőrség lefoglalta, és szakértői vizsgálatnak veti alá. Egyelőre tehát nem közölték, pontosan milyen készítményekről van szó.
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Komoly következményekre számíthat a fogvatartott
Az eset miatt a rab ellen fegyelmi eljárás indult, biztonsági elkülönítését pedig már végrehajtották. Emellett a jelenlegi, kedvezőbb hármas kategóriából egy szigorúbb fogvatartási kategóriába történő visszasorolására is számíthat.
Az ügyben szabálysértési feljelentést is tettek. A hatóságok a lefoglalt tabletták szakértői vizsgálata után tudhatják meg, pontosan milyen szereket próbáltak bejuttatni a büntetés-végrehajtási intézetbe.
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