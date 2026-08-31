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3 éve még megszüntették, most visszatérhet a vonatközlekedés: ezt sokan várták a vidéki nagyvárosban

HelloVidék
2026. augusztus 31. 12:15

Három év után ismét vonattal lehet közlekedni Miskolc és Tiszaújváros között: szeptember 1-jétől újraindul a személyszállítás a 89-es vasútvonalon. Az új menetrend szerint naponta tíz vonatpár közlekedik majd, a járatok pedig több InterCityhez is csatlakozást biztosítanak Miskolcon.

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A Miskolc-Tiszai pályaudvar és Tiszaújváros közötti vasúti személyszállítást 2023-ban szüntették meg, amikor tíz vidéki vasútvonalon állították le a vonatközlekedést. A 89-es vonal Miskolc és Tiszaújváros közötti szakasza is érintett volt, a vasúti szolgáltatást akkor autóbuszokkal váltották ki. Most azonban visszatérnek a személyvonatok. A MÁV-csoport tájékoztatása szerint szeptember 1-jétől naponta tíz pár S889-es vonat közlekedik, kétórás alapütemben, amelyet a reggeli és délutáni időszakban további járatok egészítenek ki. A menetidő 33–38 perc lesz.

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A vonatok Miskolc és Tiszaújváros között Nyékládházán, Hejőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak, és kerékpár szállítására is lesz lehetőség. A menetrendet úgy alakították ki, hogy Miskolcon több InterCity-járathoz is megfelelő csatlakozás legyen.Az újraindításhoz kapcsolódó hivatalos eseményt szeptember 1-jén, kedden 16 óra 45 perctől tartják a tiszaújvárosi vasútállomáson. A programban helyi néptáncosok és a Vasutas Fúvósok fellépése is szerepel, majd Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter mond beszédet. Ezt követően Bihari Zoltán, Csézy Erzsébet és Juhász Roland országgyűlési képviselők, valamint Fülöp György, Tiszaújváros polgármestere szólal fel.

A mostani újranyitás egy nagyobb vasúti program része: augusztus 1-jén már újraindult a személyszállítás a Komló–Dombóvár vonalon is, így a 2023-ban leállított vidéki vasúti személyszállítás két érintett szakaszon is visszatér.
Címlapkép: Getty Images
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