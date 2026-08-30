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Közelkép egy székről, amely egy középiskolai tanteremben egy diák íróasztalán áll.
Oktatás

Durva tanársztrájkkal kezdődhet a 2026-os tanév: ha ez nem történik meg, lesz itt baj

Pénzcentrum
2026. augusztus 30. 20:26

Sztrájk jöhet már a tanév elején az iskolákban, ha a kormány nem rendezi a nevelést és oktatást segítő dolgozók bérét. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete azt várja, hogy a tanévkezdésig derüljön ki, számíthatnak-e emelésre az érintettek, ellenkező esetben megkezdik a sztrájkhajlandóság felmérését - adta hírül az RTL Híradó.

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A PDSZ nyílt levélben fordult Lannert Judit oktatási miniszterhez, amelyben azt kérik, még a tanév kezdete előtt tegye világossá, várható-e bérrendezés a nevelést és oktatást segítő munkakörökben.

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Az RTL Híradó beszámolója szerint a szakszervezet arra figyelmeztetett, hogy ha nem érkezik érdemi vállalás, megkezdhetik a dolgozók sztrájkhajlandóságának felmérését.

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Több száz pedagógusi állás betöltetlen, a PDSZ szerint azonban a valós tanárhiány jóval nagyobb lehet ennél.

A TISZA Párt programja 25 százalékos béremelést ígért a nem pedagógus dolgozóknak. A PDSZ szerint ez fontos első lépés lehet, hosszabb távon azonban ennél nagyobb rendezésre van szükség ahhoz, hogy érdemben javuljon az érintettek fizetése.
Címlapkép: Getty Images
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