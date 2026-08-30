Durva tanársztrájkkal kezdődhet a 2026-os tanév: ha ez nem történik meg, lesz itt baj

Sztrájk jöhet már a tanév elején az iskolákban, ha a kormány nem rendezi a nevelést és oktatást segítő dolgozók bérét. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete azt várja, hogy a tanévkezdésig derüljön ki, számíthatnak-e emelésre az érintettek, ellenkező esetben megkezdik a sztrájkhajlandóság felmérését - adta hírül az RTL Híradó.

A PDSZ nyílt levélben fordult Lannert Judit oktatási miniszterhez, amelyben azt kérik, még a tanév kezdete előtt tegye világossá, várható-e bérrendezés a nevelést és oktatást segítő munkakörökben.

Az RTL Híradó beszámolója szerint a szakszervezet arra figyelmeztetett, hogy ha nem érkezik érdemi vállalás, megkezdhetik a dolgozók sztrájkhajlandóságának felmérését.

A TISZA Párt programja 25 százalékos béremelést ígért a nem pedagógus dolgozóknak. A PDSZ szerint ez fontos első lépés lehet, hosszabb távon azonban ennél nagyobb rendezésre van szükség ahhoz, hogy érdemben javuljon az érintettek fizetése.