Újabb sűrű hét van mögöttünk, úgyhogy mutatjuk a 35. hét legizgalmasabb, legolvasottabb cikkeit a Pénzcentrumon.
Durva tanársztrájkkal kezdődhet a 2026-os tanév: ha ez nem történik meg, lesz itt baj
Sztrájk jöhet már a tanév elején az iskolákban, ha a kormány nem rendezi a nevelést és oktatást segítő dolgozók bérét. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete azt várja, hogy a tanévkezdésig derüljön ki, számíthatnak-e emelésre az érintettek, ellenkező esetben megkezdik a sztrájkhajlandóság felmérését - adta hírül az RTL Híradó.
A PDSZ nyílt levélben fordult Lannert Judit oktatási miniszterhez, amelyben azt kérik, még a tanév kezdete előtt tegye világossá, várható-e bérrendezés a nevelést és oktatást segítő munkakörökben.
Az RTL Híradó beszámolója szerint a szakszervezet arra figyelmeztetett, hogy ha nem érkezik érdemi vállalás, megkezdhetik a dolgozók sztrájkhajlandóságának felmérését.
A TISZA Párt programja 25 százalékos béremelést ígért a nem pedagógus dolgozóknak. A PDSZ szerint ez fontos első lépés lehet, hosszabb távon azonban ennél nagyobb rendezésre van szükség ahhoz, hogy érdemben javuljon az érintettek fizetése.
Már csak néhány nap maradt az őszi érettségire való jelentkezésre, mutatjuk a vizsgaidőszak legfontosabb dátumait.
Eldőlt több tízezer magyar diák sorsa: most közölték a pótfelvételi ponthatárait, sokan szívhatják a fogukat
Több mint 18 ezren jelentkeztek a pótfelvételire, végül 10 712-en jutottak be valamely szeptemberben induló képzésre.
Több változás is elindult az oktatásban, de a bérrendezés és az iskolák működésének finanszírozása továbbra is gond.
Elképesztő trükkel palástolják a tanárhiányt az iskolákban: kiderült, kik taníthatják valójában a gyerekeket 2026 őszén
Több száz pedagógusi állás betöltetlen, a PDSZ szerint azonban a valós tanárhiány jóval nagyobb lehet ennél.
Teljes átalakulás előtt a budapesti ingatlanpiac: aranyat érhet, ha valakinek ezen a környéken van lakása
Rákosrendező fejlesztése hosszú távon jelentősen átalakíthatja a XIII. és XIV. kerület ingatlanpiacát, és a hatás nem állhat meg a beruházási terület közvetlen környezeténél.
Szülők, figyelem! Vizsgálódott a fogyasztóvédelem - nagyon érdemes odafigyelni, honnan vásárolunk tanszereket sulikezdés előtt
Érdemes a gyermekeket is bevonni a választásba.
Fontos hírt kaptak a dolgozó szülők: nagyot változhat az iskolakezdési támogatás a magyar munkahelyeken?
Az új állami iskolakezdési támogatás miatt a cégeknek is érdemes lehet újragondolniuk eddigi juttatásaikat.
Ez már a Holdról is látszik: rengeteg magyar gyerek tengődik a szegénységi küszöb alatt, innen borzasztó nehéz lesz kitörni
Magyarországon a gyerekek 11,3 százaléka élt a szegénységi küszöb alatt az OECD adatai szerint, vagyis nagyjából minden kilencedik gyermek érintett.
Még javában tart a nyári szünet, de az igazán előrelátó szülők már most az őszi szünetre készülnek.
Jövő hétfőn, augusztus 24-én utalják az új iskolakezdési támogatás első, 50 ezer forintos részletét.
Működik az iskolakezdési trükk: így veszik most potom pénzért a méregdrága táskákat, tableteket az élelmes magyarok
Augusztusban megindult az iskolai felkészülés időszaka az online piactereken is.
Jelentősen enyhültek a tankerületi igazgatók kinevezési feltételei, az iskolaigazgatók pedig visszakapják munkáltatói jogaikat a köznevelési törvény legújabb módosításával.
Ennyit ér ma egy jó bizonyítvány a magyar egyetemeken: nagyot nézhetnek majd ezeken az összegeken a hallgatók
Több mint 101 ezer hallgató kezdheti meg tanulmányait szeptemberben a magyar felsőoktatásban, de nem lesz egyszerű az indulás.
Nagyon fontos bejelentést tett Lannert Judit a tankönyvekről: százezernyi iskolást és pedagógust érint
A tárcavezető közölte, hogy a minősítést megkapott tankönyvekből és kiegészítő kiadványokból augusztus utolsó hetétől már rendelni is lehet.
Tari Annamária: A valódi világ lassú, csendes, kivárást és fókuszt kér - 15-20 év múlva látszik, ha ezt nem adjuk át a gyereknek
15-20 év múlva jelentkezik annak a gyereknek az életében a hiány, amit ma egy rohanó, lelassulni nem képes szülő ad neki – figyelmeztet Tari Annamária...
Nagyot változhat az oktatás az alsó tagozatban: a szakszervezet a tanárok túlterhelésére figyelmeztet
A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) szerint jó irányba mutat az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium általános iskoláknak készített javaslatcsomagja.
Kiderült a szomorú igazság: ennyibe fáj 2026-ban az iskolakezdés - a többség semmilyen támogatást nem kap
A tervezett iskolakezdési kiadás mediánja gyermekenként 60000 forint. A szülők fele semmilyen szervezett iskolakezdési támogatásra nem számít.
Húzós ősz vár a magyar családokra: hiába a 100 ezer forintos támogatás, sokkal nagyobbra is rúghat az iskolakezdés költsége
A KSH júliusi adatai alapján a tanszerek és az írószerek átlagosan 3,1 százalékkal drágultak az egy évvel ezelőtti szinthez képest.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.
-
Itt az ősz egyik legjobb programja: négy nap borozás a Budai Várban (x)
A borok szerelmeseit és azokat is várja a 35. Budapest Borfesztivál, akik még csak most ismerkednek a borok világával.