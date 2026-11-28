Az Európai Bizottság 2030-ig elhalasztja bizonyos konnektorról tölthető (plug-in) hibrid autók szigorúbb károsanyag-kibocsátási besorolásának bevezetését. A haladék kizárólag a legalább 80 kilométeres tisztán elektromos hatótávolságú modelleket érinti, amivel a gyártók időt nyernek a technológia fejlesztésére. A környezetvédő szervezetek azonban élesen bírálják a döntést a valós és a papíron mért szennyezés közötti jelentős eltérés miatt - írta meg a Portfolio.

A brüsszeli testület eredetileg holnap, november 29-én frissítette volna a hibrid járművek úgynevezett használati tényezőjét. Ez a hivatalos arányszám mutatja meg, hogy az autók mekkora távolságot tesznek meg tisztán elektromos hajtással. A szigorításra azért lett volna szükség, mert a tapasztalatok szerint a tulajdonosok a feltételezettnél jóval ritkábban töltik a járműveiket, így a papíron szereplő kibocsátási értékek köszönőviszonyban sincsenek a valós forgalomban tapasztaltakkal.

Az új döntés értelmében azonban a szigorúbb számítási módszert csak 2030. január 1-jén vezetik be, addig a nagyobb hatótávolságú plug-in hibridek esetében befagyasztják a jelenlegi rendszert.

A Bizottság szerint ez az átmeneti engedmény arra ösztönzi az autógyártókat, hogy növeljék modelljeik elektromos hatótávját. A javaslatot még az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak is jóvá kell hagyniuk. A tervek szerint 2030-tól a használati tényezőt már rendszeresen, a hibridek tényleges forgalmi adatai alapján fogják frissíteni.

A halasztást a környezetvédelmi szervezetek határozottan ellenzik. A Transport & Environment (T&E) felhívta rá a figyelmet, hogy a tölthető hibridek valós szén-dioxid-kibocsátása átlagosan hatszor magasabb a hivatalos teszteken mért adatoknál. A szervezet szerint a tényleges szennyezés és a laboratóriumi eredmények közötti szakadék a valós mérések 2021-es bevezetése óta évről évre nő, ezért már korábban is tiltakoztak a szigorítás elnapolása ellen.