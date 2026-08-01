Megjelent az új tanév rendje: fontos változások jönnek az iskolákban, ezt minden szülőnek tudnia kell

Megjelent a 2026/2027-es tanév rendje. A rendelet rögzíti a tanév legfontosabb időpontjait, emellett több változást is bevezet a köznevelésben és a szakképzésben. Újdonságként érkezik a „Gyerekek és diákok hangja” projektnap, miközben egyszerűsödik a kompetenciamérések rendszere is. A szünetek időpontjai és a beiratkozás menetrendje szintén nyilvánosságra került.

Megjelent az új tanév rendje péntek este a Magyar Közlönyben; az oktatási és gyermekügyi miniszter rendelete külön fejezetben tartalmazza a köznevelésben és a szakképzésben fontos információkat. Az oktatási miniszter a Facebook-oldalán kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni.

Lannert Judit kiemelte: a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a "Gyerekek és diákok hangja" projektnap. Ez lehetőséget teremt arra, hogy legyen olyan nap az iskolákban, amikor a diákok nemcsak résztvevői, hanem alakítói is a közösségüknek. Elmondhatják, hogyan látják az iskolájukat, mi működik jól, min lenne érdemes változtatni, és milyen ötleteik vannak.

"Nem csupán egy újabb kötelező programot szeretnénk bevezetni. Azt szeretnénk megmutatni, hogy a véleményük számít. Hogy a közös gondolkodásnak van helye az iskolában. És hogy a részvétel nemcsak jog, hanem olyan tapasztalat, amely megtanít együttműködni, felelősséget vállalni és alakítani a közös ügyeinket" - fogalmazott a tárcavezető.

A rendelet egy másik fontos céljának nevezte a felesleges terhek csökkentését. Rámutatott arra, hogy egyszerűsítik a kompetenciamérések rendszerét: ezek a jövőben csak a páros évfolyamokat érintik, és kevesebb területre terjednek ki. A méréseknek a fejlődést kell segíteniük, nem a terhelést fokozni - emelte ki.

Lannert Judit kitért arra, hogy nagyobb mozgásteret adnak az iskoláknak a témanapok és témahetek megszervezésében is.

A rendelet szerint a köznevelésben a 2026/2027-es tanév első tanítási napja 2026. szeptember 1. (kedd), az utolsó pedig 2027. június 18. (péntek). A tanítási napok száma 180.

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán, valamint a szakgimnázium tizenkettedik évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú iskolákban 2027. április 30. (péntek), a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban 2027. május 28. (péntek). Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját az igazgató határozza meg.

A tanítási év első féléve 2027. január 22-ig tart. Az iskolák 2027. január 29-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

A 2026/2027. tanévben a gimnázium, valamint a szakgimnázium 9-11. évfolyamán a nevelő-oktató munka 2027. május 3-7. között - az igazgató által meghatározott módon - tantermen kívüli, digitális munkarendben szervezhető meg.

A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, ebből egy nap programjáról - a nevelőtestület véleményének kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2026. november 2. (hétfő). A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2027. január 4. (hétfő). A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2027. március 24. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2027. április 5. (hétfő).

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az iskola ezek mellett más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint meghatározott feltételek mellett a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolák - szükség esetén - gondoskodnak a tanulók felügyeletéről; erről több iskola közösen is gondoskodhat.

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

Az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2027. április 22-23-án kell beíratni.

A következő tanévben az országos mérést az alábbi évfolyamokon és mérési területeken kell lebonyolítani: a 4. évfolyamon szövegértés és matematika; a 6., 8. és 10. évfolyamon szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelv, célnyelv. Szakgimnáziumban a 10. évfolyamon a természettudományos mérést csak akkor kell lefolytatni, ha a tanulók ezt a tantárgyat az adott évfolyamon tanulják. Az idegen nyelvi mérést az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében, a célnyelvi mérést angol és német nyelvből kell lebonyolítani. A mérésekre 2027. március 22. és 2027. május 28. között kerül sor.

A szakképzésben az első tanítási nap 2026. szeptember 1. (kedd), az utolsó 2027. június 15. (kedd), illetve az utolsó évfolyamon 2027. április 30. (péntek). A tanítási évben a tanítási napok száma 177. A szakirányú oktatás utolsó évfolyamát teljesített tanulók számára az utolsó évfolyam elvégzését igazoló bizonyítványt 2027. május 3-ig kell kiállítani.

A technikum tizenkettedik évfolyamán a közismereti tantárgyak oktatása 2027. április 30-ig tart. Ezt követően a tanítási év végéig a közismereti tantárgyak oktatásának időkeretét a tanulók érettségi vizsgára történő egyéni vagy csoportos felkészülésére kell fordítani.

A tanítási év első féléve 2027. január 22-ig tart. A tanuló félévi értesítőjét 2027. január 29-ig kell közölni.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2026. november 2. (hétfő). A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2027. január 4. (hétfő). A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2027. március 24. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2027. április 5. (hétfő).

A szakmai vizsgaidőszak első napja az október-novemberi vizsgaidőszak esetén 2026. október 5. (hétfő), a február-márciusi vizsgaidőszak esetén 2027. február 1. (hétfő), a május-júniusi vizsgaidőszak esetén 2027. május 3.