Kórházba került nyolc kaposvári gimnazista, miután az utcán vásárolt, illegális elektromos cigarettát szívtak. Egyikük állapota annyira súlyos volt, hogy az élete perceken múlhatott. A rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja a történteket

A Táncsics Mihály Gimnázium tizenegyedikes, kollégista diákjai egy kedd este vásárolták meg a készülékeket, amelyeket még aznap ki is próbáltak. A használatot követően mindannyian rosszul lettek, ezért a Kaposi Mór Oktató Kórház sürgősségi osztályára szállították őket.

Az iskolában és a városban gyorsan elterjedt a szóbeszéd, miszerint a vape folyadéka patkánymérget tartalmazhatott. Ezt a feltételezést hivatalos forrásból egyelőre nem erősítették meg, így a rosszullétek pontos oka még tisztázatlan.

A kórház az eset után azonnal értesítette a hatóságokat. A sonline szerint a kaposvári rendőrség nyomozást indított, ám az eljárás érdekeire hivatkozva egyelőre nem adtak ki bővebb tájékoztatást.

Az illegális elektromos cigaretták továbbra is rendkívül könnyen beszerezhetők. Kaposvár belvárosában a járókelőket sokszor parfümöt vagy zoknit kínálva leszólító utcai árusok egyre gyakrabban veszik célba a kiskorúakat is.