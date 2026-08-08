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Mosolygó tanárnő az általános iskolás diákjait célozza, miközben a kérdésére adott válaszokat szeretné hallani.
Oktatás

Itt a javaslatcsomag az általános iskoláknak: fontos változások jönnek az iskolákban, ezt minden szülőnek tudnia kell

Pénzcentrum
2026. augusztus 8. 13:26

A jövő hónapban induló tanévtől alkalmazhatják az általános iskolák azt a tizennégy pontból álló minisztériumi javaslatcsomagot, amely az alsó tagozatos oktatást tenné gyermekközpontúbbá. A nem kötelező érvényű ajánlások célja a tanulói terhek csökkentése, a házi feladatok korlátozása, valamint a játékos, élményalapú tanulás előtérbe helyezése.

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Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, illetve Kókayné Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár iránymutatása alapján a dokumentum nem ír elő kötelező szabályokat. Az intézmények a helyi adottságaikhoz és pedagógiai programjukhoz igazodva maguk dönthetnek arról, mit építenek be a mindennapjaikba. A fő szempont az, hogy az iskolai nap a túlterhelés helyett a felfedezésről, a biztonságról és a sikerélményekről szóljon.

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A javaslatok jelentősen átalakítanák a gyerekek napi ritmusát. Az iskolák rugalmas napkezdést vezethetnének be, ahol az azonnali tanórai terhelést beszélgetés, közös olvasás vagy mozgásos ráhangolódás váltaná fel. Felülvizsgálhatják az órák hosszát is, így rövidebb, 35 perces tanórákat vagy hosszabb, többféle tevékenységet egybefűző tanulási blokkokat is tarthatnak. Nagyobb hangsúlyt kapna a regenerálódás, amit hosszabb udvari szünetek, nyugodt étkezés és csendes pihenőidő biztosítana. A délutáni idősáv sem a délelőtti órák mechanikus folytatása lenne, hanem a szabad játék, a pihenés, a művészeti tevékenységek és a tehetséggondozás ideje.

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A tananyag elsajátítását a tervek szerint élményszerűbbé tennék. A minisztérium tantárgyközi projektnapok szervezését, valamint külső helyszínek, például múzeumok, könyvtárak és természeti környezetek bevonását javasolja. A természettudományos és matematikai ismereteket kísérletezéssel, udvari mérésekkel és mozgásos feladatokkal sajátíthatnák el a diákok, míg a művészeti nevelés és a mindennapos mesehallgatás folyamatosan jelen lenne a foglalkozásokon. A testnevelésben a teljesítménykényszer helyett a mozgás öröme, a szabadtéri játékok és a természetjárás kerülne fókuszba.

A csomag egyik legfajsúlyosabb eleme a házi feladatok észszerűsítése. Ennek keretében első évfolyamon és az egész napos iskolákban egyáltalán nem javasolják a kötelező otthoni írásbeli feladatokat, hétvégére és a szünetekre pedig csak kivételes esetben adnának ilyet. A hagyományos osztályozás helyett a személyre szabott, fejlesztő értékelést szorgalmazzák, amely a diákok önbizalmát és fejlődését támogatja.

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Mindezek mellett kiemelt szerepet kap az iskolai bántalmazás megelőzése és egy biztonságos, elfogadó közeg megteremtése, amelyhez az intézményeknek egyértelmű, a fizikai és a digitális térre egyaránt kiterjedő konfliktuskezelési protokollokat kell kidolgozniuk vagy frissíteniük.

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