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Vállalkozás

Fontos bejelentés a NAV-tól: rengeteg magyart érint a szigorítás, holnap élesedik

MTI
2026. augusztus 31. 08:18

Szeptember 1-jétől új kötelezettség lép életbe a vállalkozások számára, a papíron és számítógéppel kiállított nyugták adatait is továbbítani kell a NAV felé. Az adóhatóság ugyanakkor az év végéig türelmi időszakot biztosít, így az adatszolgáltatás elmulasztása vagy hibás teljesítése miatt egyelőre nem szabnak ki bírságot. Januártól azonban már szankcióval is számolhatnak a mulasztók.

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Szeptember 1-jén elindul a kötelező nyugtaadat-szolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nem bírságol. Keddtől a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak; a legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép, amelynek alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és -megőrzés pedig automatikus.

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Az adóhatóság szerint érdemes kipróbálni a digitális nyugtaadást annak is, aki eddig papírnyugtát használt, hiszen az alkalmazás okostelefonon működik, használatához nincs szükség külön pénztárgépre, és a nyugtaadatokat sem kell utólag kézzel rögzíteni.

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Aki mégis maradna a papírnyugtánál, annak is biztosít egyszerű megoldást a NAV: a nyugtaadatok a Pénztárgép Portál webes felületén kézzel is rögzíthetők, ehhez pedig lépésről lépésre követhető oktatóvideó és részletes tájékoztatás is rendelkezésre áll. A nagyobb forgalmú vállalkozások gépi kapcsolaton keresztül is teljesíthetik az adatszolgáltatást, a Pénztárgép Portál felületén az adatrögzítés kedden "élesedik" - jelezték.

Közölték azt is, hogy szeptember 1. és december 31. között a NAV az edukációra és a gyakorlati segítségre helyezi a hangsúlyt. Ha valakinek nem sikerül az új kötelezettséget rögtön teljesíteni, vagy hiba csúszik az adatszolgáltatásba, ebben az időszakban még nem bírságolnak a revizorok. A kötelezettség tehát már szeptember 1-jétől él, januártól viszont a mulasztásnak már bírságkövetkezménye is lehet - közölték.
Címlapkép: Getty Images
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