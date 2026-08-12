2026. augusztus 13. csütörtök Ipoly
20 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy elszáradó kukoricaföld a malawi déli Nsanje körzetben, kék, felhős ég alatt, az El Niño által okozott 2016-os súlyos aszály idején.
Gazdaság

Olyan krízis közeleg, amire senki sincs felkészülve: ekkora összeget bukhat az Európai Unió a hőhullámok miatt

Pénzcentrum
2026. augusztus 12. 15:42

Az idei nyári rendkívüli európai hőség mintegy 180 milliárd euróval vetheti vissza az Európai Unió gazdaságát, ami nagyjából megfelel az idénre várható GDP-növekedésnek – derül ki a Triodos Bank friss kutatásából. Az unió így lényegében a stagnálás közelébe kerülhet, a legnagyobb csapás pedig éppen Franciaországot érheti - tudósított az euronews.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A holland bank elemzése négy fő csatornán keresztül méri fel a károk mértékét. Az alacsonyabb mezőgazdasági és tejipari hozamok, valamint az ezekből fakadó élelmiszerár-emelkedés önmagában a GDP mintegy 0,15 százalékát emészti fel. Az energiatermelés – beleértve az atom-, a víz- és a hőerőműveket – visszaesése, a napelemek hatásfokának romlása és a nagykereskedelmi áramárak emelkedése további 0,12–0,15 százalékpontos veszteséget jelent. A vasúti, közúti és vízi szállítás akadozása hasonló mértékű kiesést okoz.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A legnagyobb hatást ugyanakkor a munkatermelékenység csökkenése gyakorolja, amelyet a legnehezebb pontosan számszerűsíteni. A kutatásban hivatkozott Allianz-elemzés szerint 30 °C felett minden egyes fokos hőmérséklet-emelkedés 3 százalékkal veti vissza az egy munkaórára jutó teljesítményt, amennyiben a hőség több napon át fennáll. Az irodai munkát sem kíméli a jelenség, mivel a hőség rontja az alvásminőséget és a kognitív teljesítményt is.

Az eredmények nem egyszerűen a legforróbb országok rangsorát tükrözik. A Triodos az egyes gazdaságokat a kitett ágazatok GDP-részesedése, az ingázási idők, a légkondicionálók elterjedtsége és az éghajlathoz való alkalmazkodási képesség alapján pontozta, majd ezt az idei rendkívüli hőségnapok számával szorozta fel. Franciaország áll a lista élén, a becslés szerint ugyanis 1,4 százalékpontnyi növekedést veszít, ami az egyébként is gyenge kiindulóhelyzetéből mintegy 0,6 százalékos recesszióba taszíthatja az országot. Hollandia nagyjából 0,8 százalékpontot bukhat, ami gyakorlatilag nullszaldós évet jelent. Spanyolország és Olaszország ugyan kitettebb, de évtizedes alkalmazkodásuk mérsékli az egyes hőhullámok hatását. Lengyelország az alacsony klímaberendezés-ellátottság ellenére a hűvösebb nyárnak köszönhetően várhatóan megőrzi 2,9 százalék körüli növekedését.

Kapcsolódó cikkeink:

A GDP-számokban nem tükröződő emberi veszteségek szintén súlyosak. Csak a júniusi hőhullám alatt mintegy 20 400, a hőséggel összefüggő halálesetet regisztráltak Franciaországban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban. A nyár során összesen közel 25 ezer halálesetet tulajdonítanak a hőségnek, ami az elveszített életévekben mérve 1,5–7 milliárd euró közötti költséget jelent. Az erdőtüzek a múlt hétig több mint 490 ezer hektárt pusztítottak el az EU-ban – ez két és félszerese a húszéves, 197 ezer hektáros átlagnak –, a legsúlyosabb pusztítást pedig Franciaország szenvedte el.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A kutatás szerint az alkalmazkodási intézkedések akár 40 százalékkal is csökkenthetnék a termelékenységi veszteségeket, ám teljes mértékben nem küszöbölhetik ki azokat. A Triodos Bank hangsúlyozza, hogy az alkalmazkodás önmagában nem elegendő, és határozottabb kibocsátáscsökkentésre van szükség – éppen ezért kritizálja az Európai Bizottság július 17-i döntését, amellyel enyhítette a fő szén-dioxid-árazási rendszer pályáját.
Címlapkép: Getty Images
#energia #hőség #európai unió #gazdaság #klímaváltozás #mezőgazdaság #gdp #halálesetek #erdőtűz #hőhullám
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Peekaboo
6 órája
Talán időben kellett volna felkészülni rá, mert már évtizedek óta tudható volt hogy mi jön.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:03
21:32
20:58
20:33
20:02
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. augusztus 12. 16:50
Újabb aszályos év: miért nem lehet egyszerűen mást termelni az Alföldön?  
Media1
2026. július 16. 18:28
Új médiatörvény, új korszak? Interjú Sükösd Miklós médiaprofesszorral (Media1)  
MEDIA1  |  2026. augusztus 12. 16:37
Vége a Szöllősi György-korszaknak, lemondott a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöksége - reagált a Sportújságírókért Mozgalom
A Sportújságírók Mozgalom szerint időszerű volt a változás.
Holdblog  |  2026. augusztus 12. 15:06
A vagyonos magyaroknál már bevezette magát az euró
A magyar megtakarítók néhány év alatt kaptak gyorstalpalót inflációból, kétszámjegyű kamatokból, for...
Bankmonitor  |  2026. augusztus 12. 09:23
Évente 42 ezer forintot is elvihet a bankszámlád: miért nem váltasz, ha már rég megtehetnéd?
Június végén lejárt a bankszámladíjakra vonatkozó díjstop, júliustól pedig több banknál drágult a ba...
ChikansPlanet  |  2026. augusztus 7. 08:00
A városok egyik legjobb klímafegyvere a fa, de a legtöbb helyen még mindig nem ültetnek eleget
A városi hőségnek évente 350 ezren esnek áldozatául. Két friss kutatás egybehangzó eredménye szerint...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 12.
Erről kevesen tudnak, pedig fizeti az egészségpénztár: rengeteg magyar költött fölöslegesen vagyonokat
2026. augusztus 11.
Súlyos krízis közeleg a magyar családokban: erre a rejtett teherre szinte senki sincs felkészülve
2026. augusztus 12.
Felejtsd el a megszokott nyaralóhelyeket: ez a csodás európai sziget lett a világ új kedvenc úti célja
2026. augusztus 12.
Kiderült a csonttörések sötét titka: ennél a sérülésnél nagyon ráfázhatnak a nők
2026. augusztus 12.
Agyad eldobod, milyen robotokat fejlesztenek a hazai laborokban: tényleg elvehetik hamarosan a magyarok munkáját?
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 13. csütörtök
Ipoly
33. hét
Augusztus 13.
A balkezesek világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Döntött a kormány: nagy változás jön a háziorvosi rendelőkben, erre kell készülni
2
1 hete
Veszélyben a 13. és 14. havi nyugdíj? Fájdalmas szigorítást javasolnak a szakértők, itt a feketeleves
3
3 napja
„Banántrükkel” verik át a boltokat a rafinált vásárlók: az önkiszolgáló kasszáknál működik a csel
4
1 hete
Jogi útra tereli a kamatstopot az OTP: erről minden magyar hitelesnek tudnia kell
5
3 napja
Megszólalt az MNB-alelnök a magyar euróról: erre kell készülnünk
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hirdetmény
A pénzügyi termékek tájékoztatója. Alaposan olvassuk el a szerződés aláírása előtt, hiszen a fő és kisebb költségeket is itt találjuk. A bankok a fiókjukban függesztik ki, de a honlapjukon is elérhető.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 12. 20:58
A Skandináv lottó nyerőszámai a 33. héten
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 12. 18:02
Kvíz: Mit adtak nekünk a rómaiak? Lássuk, mennyire ismered az ókori Róma örökségét!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 12. 20:29
190 éve nem látott hőség pusztít ebben a térségben