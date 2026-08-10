Még nincs vége! Kíméletlen erdőtüzek pusztítanak világszerte: emberek tízezreit kellett evakuálni, az oltás még tart

Az andalúziai Niebla város közelében nyolcezer hektáron pusztít erdőtűz, emiatt hat településről 500 embert evakuáltak elővigyázatosságból - közölte Antonio Sanz, a tartomány vészhelyzet-kezelési tanácsosa vasárnap. Mindeközben a világ másik felén is erdőtűz pusztít: szükségállapotot hirdettek a kanadai hatóságok helyi idő szerint szombaton az ország nyugati részén fekvő Brit Columbia tartományban, 20 ezer embert evakuáltak.

"Bonyolult ez a nap, de már valamivel optimistábbak vagyunk, miután sikerült biztosítanunk a déli területet" - hangsúlyozta Antonio Sanz az andalúziai helyzet kapcsán, hozzátéve, hogy jelenleg két aktív tűzfronttal küzdenek, és mintegy 44 kilométer kerületű területet próbálnak körül határolni a tűzoltók. A tűz megfékezését nehezíti a változó szélirány és az alacsony páratartalom. A munkálatokban 500 szakember vesz részt, a levegőből 26 járműből oltják a tüzet.

Sara Aagesen ökológiai átmenetért felelős miniszter a helyszínen aggasztónak nevezte, hogy az év kezdete óta mintegy 200 ezer hektárnyi területet érintettek az erdőtüzek Spanyolországban. "Gyakorlatilag hatszorosa a 2025-ben regisztrált értéknek" - mutatott rá. Hozzátette: ebben az évben eddig 40 jelentős erdőtüzet regisztráltak, míg tavaly ilyenkor a számuk 15 volt.

Tovább súlyosbodott az erdőtűz a valencia tartománybeli Tírig környékén. A polgári védelem először csak kijárási tilalmat rendelt el a szomszédos Catí településen, de végül vasárnap a kitelepítés mellett döntöttek. Juan Carlos Valderrama, a regionális kormány vészhelyzetekért és belügyekért felelős tárcavezetője elmondta: a tűz mintegy 400 hektárnyi területet perzselt fel. A lángok megfékezésén 300-an dolgoznak, 19 légiegység támogatásával.

Még vizsgálják a tűz keletkezésének körülményeit, a legvalószínűbb feltételezés szerint a pénteki viharok során becsapódott villámok okozták a tüzet.

Kiterjedt erdőtűz pusztít Kanada nyugati részén is

A heves széllökések által szított erdőtűz a tartomány déli részén, az Okanagan-tó melletti Bald Range-ben gyorsan terjed, eddig mintegy 10 ezer hektár égett le. A tartomány tűzoltói összesen 102 erdőtüzet jeleztek vasárnap a régióból, ezeknek közel felét nem sikerült megfékezniük. A közlemény szerint a szélsőséges tűzeseteket az elhúzódó hőség és a szárazság váltotta ki az utóbbi 24 órában. Az oltási műveleteket a rossz látási viszonyok is akadályozták – közölték a tűzoltók.

David Eby, Brit Columbia miniszterelnöke újságírók előtt elmondta: számos lakóház leégett vagy megrongálódott. Mivel a helyzet nagyon gyors dinamikával változik, voltak, akiket csapdába ejtettek a lángok, őket ki kellett menekíteni. A CTV News szerint Faulder településről kellett kimenekíteni légi úton több mint 50 embert.

A három legutóbbi erdőtüzes időszak a valaha Kanadában tapasztalt legpusztítóbbak közé tartozik, a hatalmas ország kétszer olyan gyorsan melegszik fel, mint a Föld többi része.

Mark Carney miniszterelnök az X közösségi oldalon köszönetet mondott a tűzoltóknak, és támogatást ígért Brit Columbia kormányzatának. A tajga erdeinek több mint negyede Kanadában található, ezek mintegy 40 százaléka természetes állapotban van. Az országnak sem emberi, sem anyagi forrásai nincsenek az összes tűz oltására, így a lakott övezetek védelmére összpontosít – jegyezte meg az AFP francia hírügynökség.