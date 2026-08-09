2026. augusztus 9. vasárnap Emőd
24 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Pó folyó légi felvétele a Lambro folyóval való összefolyásánál. Síksági táj Lombardia tartományban (Olaszország).
Világ

Elképesztő pusztítást okoz a szárazság: egyre több európai országban kritikus a helyzet

Pénzcentrum
2026. augusztus 9. 13:32

Történelmi mélypontra apadt Olaszország leghosszabb folyója, a Pó, ami súlyos válságot okoz az ország GDP-jének felét adó észak-olasz régióban. A drasztikus vízhiány egyszerre bénítja meg a mezőgazdaságot és az energiatermelést, miközben a gazdák kényszermegoldásokkal, a vetésszerkezet átalakításával és új öntözési technológiákkal próbálják menteni a termést, valamint a megélhetésüket - számolt be a Bloomberg.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A pusztító nyári hőségben a Pó vízszintje a Cremona melletti mérőállomáson idén július végén 8,59 méterrel süllyedt a vízrajzi nullpont alá. Ezzel egy centiméterrel alulmúlta a négy évvel ezelőtti, 2022-es súlyos aszály idején felállított negatív rekordot. A Pó Vízgyűjtő Hatóság adatai szerint a folyó vízhozama az éves átlag harmadára zuhant. Ez kritikus helyzetet teremt, hiszen a 652 kilométeres folyó és mellékágai tartják fenn Európa legnagyobb rizstermesztő vidékét, az olasz agrárium harmadát, valamint közel 900 vízerőművet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A klímaváltozás miatt a régió vízjárása teljesen kiszámíthatatlanná vált. A tavaszi áradásokat hamar felváltják a nyári aszályok, az egyre korábbi hóolvadás és a hirtelen lezúduló, lokális záporok pedig nem képesek tartósan feltölteni a vízkészleteket. Stefano Calderoni, a ferrarai öntözési társulás elnöke szerint a legnagyobb kihívást a szélsőségek kezelése jelenti: tavasszal hetek alatt több milliárd köbméter víz zúdul le, majd alig néhány hónappal később ugyanaz a vidék már a szárazsággal küzd.

Kapcsolódó cikkeink:

A kialakult helyzet miatt az észak-olasz gazdák drasztikus lépésekre kényszerülnek. A vízigényes és a talaj sótartalmára érzékeny kukorica termőterülete a húsz évvel ezelőtti szint felére zsugorodott, a helyét egyre inkább az ellenállóbb cirok veszi át. Sokan a hagyományos, pazarló esőztető öntözés helyett a Dél-Olaszországban már bevált, célzott csepegtető rendszerekre állnak át. A vetésszerkezet kényszerű megváltoztatása azonban komoly gazdasági áldozatokkal jár. Az alacsonyabb vízigényű, de kevésbé jövedelmező növények termesztése dominóhatást indít el, amely a feldolgozóüzemek, a logisztikai cégek és az idénymunkások megélhetését is fenyegeti.

A vízhiány az energiaszektort is elérte. Az Enel Green Power egyik vízerőművében július 30-a óta mind a négy turbina áll az alacsony vízhozam miatt, mivel krízishelyzetben az ivóvízellátás és az öntözés elsőbbséget élvez az áramtermeléssel szemben. A válság enyhítésére a hatóságok egy nyolcvanéves szabályt módosítva megemelték a Maggiore-tó megengedett vízszintjét, és az alpesi tározókból is vizet engedtek le a Pó alsó szakaszának megmentésére.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A lecsökkent vízhozam a tengerparti sávban felerősítette a tengervíz-betörést is: a sós víz már 25 kilométer mélyen benyomult a szárazföld belsejébe. A felszín alatti sós talajvíz felszivárgása tönkreteszi a termőföldeket és a helyi ökoszisztémát. A nehezedő körülmények miatt a régióban egyre több gazdaság zár be, a helyi fiatalok pedig más szakmát választanak, ami hosszú távon is veszélybe sodorja Észak-Olaszország évszázados agrárhagyományait.
Címlapkép: Getty Images
#energia #vízhiány #gazdaság #olaszország #klímaváltozás #világ #mezőgazdaság #folyó #szárazság #aszály #vízszint
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Peekaboo
5 órája
Erre az elmúlt évtizedekben kellett volna alaposan felkészülni a tudósok és a környezetvédők alázása helyett, most már csak hozzá szokni lehet. És a következő években csak egyre rosszabb lesz.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:00
20:32
20:04
19:58
19:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 9.
Életveszélyes fákkal van tele Budapest: bármikor kidőlhetnek, vigyázz hová parkolsz, merre sétálsz ezeken a helyeken
2026. augusztus 8.
Ezért a kutyáért ma már egy használt autó árát is elkérik: ennyiért veszik a magyarok a legnépszerűbb fajtákat 2026-ban
2026. augusztus 9.
„Banántrükkel” verik át a boltokat a rafinált vásárlók: az önkiszolgáló kasszáknál működik a csel
2026. augusztus 9.
Rengetegen kezdenek itt új életet 2026-ban: ezekben a régiókban, városokban még fizetnek is, hogy oda költözz
2026. augusztus 9.
Ennyit kaszáltak Sebestyén Balázsék a 65 ezres DJ Oti retró slágerkoncerttel a Szigeten
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 9. vasárnap
Emőd
32. hét
Augusztus 9.
A világ őslakosainak nemzetközi napja
Augusztus 9.
Az állatkertek napja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Brüsszel is megszólalt Paks ügyében: rendkívüli lépésre készül az Európai Bizottság
2
2 hete
Keményen üzent Putyin: Oroszország határos lesz Magyarországgal, szuperfegyver építésére adott parancsot
3
3 napja
Újabb római kori kincsek váltak láthatóvá a Dunában: izgatottak a régészek, felbukkant az ókor egyik leghosszabb hídja
4
3 napja
Amerikai hírszerzés: Putyin olyasmire készül, ami darabokra szaggathatja a NATO-t
5
2 hete
Rendkívüli helyzet a határon: azonnal felszálltak a vadászgépek, percek alatt leszedték az idegen katonai eszközt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bonus
díjkedvezmény, amellyel a biztosító az ügyfél tartós kármentességét honorálja. A kedvezmény realizálódhat a díj egy részének visszafizetésével (pl. casco) vagy a következő évi díj csökkentésével (pl. kötelező gépjármű felelősségbiztosítás).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 9. 19:01
„Banántrükkel” verik át a boltokat a rafinált vásárlók: az önkiszolgáló kasszáknál működik a csel
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 9. 18:05
Kvíz: Jól ismered a világ őslakos népeit? Lássuk, tudod-e, hol élnek az indiánok, eszkimók!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 9. 19:31
Veszélyes lehet sok élelmiszer csomagolása: erről a legtöbben nem is tudnak