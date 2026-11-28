Januártól megszűnik a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK), a működését eddig biztosító évi 150 millió forintos állami támogatást pedig pályázati úton osztják szét a pedagógusok független szakmai szervezetei között. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentése szerint a kormány a jövőben a felülről irányított testület helyett azokkal az érdekképviseletekkel egyeztet majd, amelyeket maguk a tanárok választanak meg

A kedden benyújtott oktatási törvénycsomag értelmében felszámolják az Orbán-kormány idején létrehozott, kötelező tagsággal működő kamarát. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a szervezet nem a pedagógusok kezdeményezésére alakult, sokkal inkább a központosított oktatásirányítás eszközeként szolgált.

Ezt támasztja alá egy nemrég lezárult, több mint 33 ezer fő – zömében pedagógus – bevonásával készült felmérés is. Az eredmények rávilágítottak arra, hogy a válaszadók közel 85 százaléka soha semmilyen szakmai segítséget vagy információt nem kapott az NPK-tól, a rendezvényeiken pedig csupán 4 százalékuk vett részt az elmúlt években. A megkérdezettek több mint 42 százaléka úgy vélte, a testület nem képviseli megfelelően a szakma érdekeit a döntéshozatalban.

A szervezet 2015 óta mintegy 1,2 milliárd forint állami támogatást használt fel. A minisztérium most nemcsak ezt a forrást csoportosítja át, hanem a szakmai egyeztetések rendszerét is teljesen átalakítja, hogy a valós, alulról szerveződő közösségek kaphassanak teret.

Lannert Judit a Nemzeti Pedagógus Kar november 25-én közzétett nyilatkozatára reagálva jelezte, hogy bár az ott elvégzett szakmai munkát nem vitatja, egy szervezet erejét és hitelességét kizárólag a tagok önkéntes bizalma alapozhatja meg. Kiemelte, hogy az államnak nem feladata előírni a pedagógusok számára, melyik szervezethez tartozzanak. Mint fogalmazott, az oktatásban a rendszerváltás a szakmai szabadság visszaadását is jelenti, így államilag kijelölt képviselők helyett erős, önálló közösségekre van szükség, a tanárok hangját pedig nem irányítani, hanem meghallani kell.

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Címlapkép: MTI/Derencsényi István