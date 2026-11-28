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Lassan csoszogó élőhalottak vagy megállíthatatlanul rohanó fertőzöttek? A zombiknak megannyi verzióját láthattuk már a filmvásznon és a tévében is, de valahogy mégsem lehet őket megunni. Ez a műfaj évtizedek óta újabb és újabb történetekkel borzolja a nézők idegeit, amik között egyaránt találunk klasszikus horrorokat és fekete humorú vígjátékokat. Vajon te mennyire ismered a zombifilmek világát? Felismered a kultikus alkotásokat, emlékszel az ikonikus jelenetekre, és a filmes érdekességek között is otthonosan mozogsz? Akkor rajtad talán nem fog ki ez a tíz kérdésből álló zombikvíz!

Címlapkép: Getty Images

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