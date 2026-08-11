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Rendkívüli bejelentés érkezett Paksról: lehet, hogy korai még az öröm
A Duna vízállásának kedvező alakulása lehetővé tette a Paksi Atomerőmű 2-es blokkjának fokozatos felterhelését, miután a súlyos aszály miatt korábban több egységet is le kellett állítani. Az MVM ugyanakkor óvatosságra int, hiszen a szárazság még nem ért véget, így szükség esetén ismét be fognak avatkozni.
Július végén és augusztus elején a folyó rendkívül alacsony vízszintje miatt az 1-es, a 3-as és a 4-es blokkot is le kellett kapcsolni. Bár a teljes leállás lehetősége is felmerült, a 2-es blokk végül 11 napon keresztül, 50 százalékos teljesítménnyel folyamatosan üzemelt.
Az elmúlt napokban tapasztalt és a közeljövőre előrejelzett lassú vízszintemelkedés lehetőséget adott a termelés biztonságos növelésére. A 2-es blokk teljesítményének fokozatos emelése az előző nap kora estéjén kezdődött meg, és a tervek szerint még aznap éjszaka el is érte a névleges teljesítményt.
Az MVM közleményében hangsúlyozta, hogy a szigorú szakmai és hatósági felügyelet mellett zajló műveletek ellenére korai lenne még fellélegezni. Az aszályos időszak és a Duna vízállásának ingadozása továbbra is kockázatot jelent az üzemeltetésre. Amennyiben a vízszint ismét apadni kezd, az atomerőmű a korábbiakhoz hasonlóan azonnal megteszi a biztonságos működéshez szükséges lépéseket.
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