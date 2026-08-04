Közös európai fellépést és a határellenőrzések szigorítását sürgeti az Európai Bizottság elnöke a múlt heti ceutai migrációs válság nyomán.
Vészjósló figyelmeztetést adtak ki a szakértők: erre a gazdasági csapásra senki sincs felkészülve
A Rajna és más németországi folyók rendkívül alacsony vízállása miatt az idei gazdasági növekedés akár 0,4 százalékponttal is elmaradhat a korábbi várakozásoktól, ami kedvezőtlen esetben stagnáláshoz vagy akár recesszióhoz is vezethet. Erre figyelmeztetett a Német Gazdasági Intézet (IW) a Bild keddi beszámolója szerint.
Thilo Schäfer, az Institut der deutschen Wirtschaft szakértője szerint a Rajna hajózhatóságának tartós romlása komoly ellátási problémákat okozhat a német iparban. A folyón egyre kevesebb árut tudnak szállítani, ami több ágazatban is termeléskiesést eredményezhet.
A szakértő szerint a hajók már egy ideje csak csökkentett rakománnyal közlekedhetnek, Köln térségében pedig jelenleg teljesen leállt a hajóforgalom. Ez különösen a vegyipart, az acélipart és a kőolaj-finomítókat érinti érzékenyen, mivel az ezekhez szükséges alapanyagok és késztermékek jelentős része vízi úton érkezik.
Az IW arra is emlékeztetett, hogy hasonló helyzet alakult ki 2018-ban is. Akkor az elhúzódó aszály és a Rajna alacsony vízállása a becslések szerint mintegy 0,4 százalékponttal csökkentette Németország éves GDP-növekedését.
A mostani figyelmeztetés azért is különösen fontos, mert Németország gazdasága továbbra is törékeny helyzetben van. Egy elhúzódó szállítási fennakadás nemcsak a német ipart, hanem az európai ellátási láncokat is érintheti, hiszen a Rajna az egyik legfontosabb áruszállítási útvonal Európában.
Kiszivárgott a titkos katonai alku részlete: olyasmiért cserébe adnak vadászgépeket Ukrajnának, amire senki sem számított
Cserébe a harctéren már bizonyított ukrán dróntechnológiát és hadiipari know-how-t kapna Varsó.
Az Egyesült Államok közel harminc év után először avatkozott be a devizapiacon a jen erősítése érdekében.
Az amerikai jegybank kész ismét szigorítani a monetáris politikán, ha az infláció nem tér vissza a 2 százalékos célhoz.
Teherán közlése szerint kizárólag Ománnal tárgyal a Hormuzi-szoros hajózási útvonalairól.
Donald Trump az utolsó pillanatban elhalasztotta az Irán elleni tervezett katonai csapást, az olajárak meredeken esni kezdtek.
Katasztrofális a helyzet a Velencei-tónál, de a Balatonnál is érik a tragédia: nem csak a vízszint a gond
Mintegy 20 százalékkal esett a dél-balatoni vendéglátók forgalma tavalyhoz képest.
Az amerikai elnök szerint csak akkor marad el a támadás, ha rövid időn belül sikerül megállapodást kötni Iránnal.
A szlovák miniszterelnök szerint országa kész támogatni Magyarországot, nukleáris erőműveik stabilan működnek.
Kiadták a vészjelzést: kegyetlen hőség vár ránk a következő hónapokban, az ősz sem fog enyhülést hozni
Az ENSZ szerint az erősödő El Niño tovább fokozhatja a hőséget, az időjárási szélsőségek ősszel tetőzhetnek.
Újabb brutális csapás érte Kijevet: romok alatt rekedtek az emberek, gyerekek is vannak az áldozatok között
Kilencen meghaltak, 23-an megsérültek a Kijevet ért éjszakai rakétacsapásban, többen még mindig a romok alatt lehetnek.
Készenléti állapotot hirdetettek Romániában a szárazság, a Duna alacsony vízállása és az energiahiány miatt.
Magyarországra is kivetette hálóját Donald Trump: komoly új terhek jöhetnek, ebbe sokan rokkanhatnak bele
Donald Trump új vámoffenzívája Magyarországot is elérheti, hiszen az EU különböző gyakorlatait is vizsgálni fogják.
Az Európai Bizottság kész rendkívüli ülést összehívni, de egyelőre nem lát azonnali ellátásbiztonsági kockázatot.
Olyan migránsáradat érte el Európát, amilyet még nem látott a világ: óriási a káosz, egy nap alatt 50 ezren jutottak át a határon
Egyetlen nap alatt mintegy 49 ezer migráns juthatott be Marokkóból Spanyolországba.
Az olajárak pénteken tovább csökkentek, miután a Hormuzi-szoroson áthaladó kőolajszállítások részleges helyreállása enyhítette a kínálati aggodalmakat.
Trump történelmi áttörésről beszél, de a felek között továbbra is komoly viták állnak fenn.
Nagy visszhangot váltott ki az elmúlt napokban, hogy két kassai roma család a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szalonnára költözött.
Aggasztó fordulat a Közel-Keleten: a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalán támadtak egy gázszállító hajót
Új frontokkal bővült a közel-keleti konfliktus, miután azonosítatlan drónok támadtak gázszállító hajókra Egyiptomban, veszélyeztetve a Szuezi-csatorna forgalmát.
-
Letarolták az európai kiskereskedelmet: már minden második megvásárolt termék ebbe a kategóriába tartozik
A saját márkás termékek népszerűsége töretlen.