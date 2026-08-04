Vészjósló figyelmeztetést adtak ki a szakértők: erre a gazdasági csapásra senki sincs felkészülve

A Rajna és más németországi folyók rendkívül alacsony vízállása miatt az idei gazdasági növekedés akár 0,4 százalékponttal is elmaradhat a korábbi várakozásoktól, ami kedvezőtlen esetben stagnáláshoz vagy akár recesszióhoz is vezethet. Erre figyelmeztetett a Német Gazdasági Intézet (IW) a Bild keddi beszámolója szerint.

Thilo Schäfer, az Institut der deutschen Wirtschaft szakértője szerint a Rajna hajózhatóságának tartós romlása komoly ellátási problémákat okozhat a német iparban. A folyón egyre kevesebb árut tudnak szállítani, ami több ágazatban is termeléskiesést eredményezhet.

A szakértő szerint a hajók már egy ideje csak csökkentett rakománnyal közlekedhetnek, Köln térségében pedig jelenleg teljesen leállt a hajóforgalom. Ez különösen a vegyipart, az acélipart és a kőolaj-finomítókat érinti érzékenyen, mivel az ezekhez szükséges alapanyagok és késztermékek jelentős része vízi úton érkezik.

Az IW arra is emlékeztetett, hogy hasonló helyzet alakult ki 2018-ban is. Akkor az elhúzódó aszály és a Rajna alacsony vízállása a becslések szerint mintegy 0,4 százalékponttal csökkentette Németország éves GDP-növekedését.

A mostani figyelmeztetés azért is különösen fontos, mert Németország gazdasága továbbra is törékeny helyzetben van. Egy elhúzódó szállítási fennakadás nemcsak a német ipart, hanem az európai ellátási láncokat is érintheti, hiszen a Rajna az egyik legfontosabb áruszállítási útvonal Európában.







