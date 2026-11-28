Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. november 28., szombat.

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Befektetés, tőzsde

Eurojackpot A sorsolás dátuma: 2026. november 27.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 48. héten emelkedő számsorrendben a következők:

20, 21, 23, 25, 26

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2-ös találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2-es találat: 0 db

4+1-es találat: 10 db

4-es találat: 27 db

3+2-as találat: 34 db

3+1-as találat: 581 db

2+2-es találat: 738 db

3-as találat: 1155 db

1+2-es találat: 5167 db

2+1-es találat: 9489 db



OTP: 39710 Ft

MOL: 4548 Ft

RICHTER: 13580 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.11.29: Az ország északi részein több órára kisüthet a nap, másutt inkább felhős marad az idő, köd is képződhet. Napközben csapadéknak már kicsi az esélye. Az északkeleti, keleti szelet helyenként élénk lökések kísérik. A hőmérséklet reggel általában -5 és +1 fok között alakul, de a várhatóan derült, szélcsendes északi völgyekben -10 fok közelébe is lehűlhet a levegő. Délután 0, +5 fokra számíthatunk.

2026.11.30: Napos és erősen felhős, borult, ködös tájak és időszakok egyaránt lehetnek - napsütés legnagyobb eséllyel északkeleten lehet jellemzőbb. A ködös részeken szitálás, ónos szitálás előfordulhat. A keleti, délkeleti szél mérsékelt marad. A hőmérséklet reggel döntően -8 és -2 fok között alakul, de a várhatóan még derült északi völgyekben -10 fok köré is lehűlhet a levegő. Kora délután -2, +2 fokra számíthatunk.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.11.29 vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Szombaton számottevő fronthatás már nem várható. (2026.11.28)

Akciók

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