Hűvös, változékony időjárás várható a hétvégén, így míg szombaton lassan felszakadozik a felhőzet, vasárnap hajnalban az északi völgyekben akár mínusz 10 fokos fagyra is készülni...
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 28.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. november 28., szombat.
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Országos középtávú előrejelzés
2026.11.29: Az ország északi részein több órára kisüthet a nap, másutt inkább felhős marad az idő, köd is képződhet. Napközben csapadéknak már kicsi az esélye. Az északkeleti, keleti szelet helyenként élénk lökések kísérik. A hőmérséklet reggel általában -5 és +1 fok között alakul, de a várhatóan derült, szélcsendes északi völgyekben -10 fok közelébe is lehűlhet a levegő. Délután 0, +5 fokra számíthatunk.
2026.11.30: Napos és erősen felhős, borult, ködös tájak és időszakok egyaránt lehetnek - napsütés legnagyobb eséllyel északkeleten lehet jellemzőbb. A ködös részeken szitálás, ónos szitálás előfordulhat. A keleti, délkeleti szél mérsékelt marad. A hőmérséklet reggel döntően -8 és -2 fok között alakul, de a várhatóan még derült északi völgyekben -10 fok köré is lehűlhet a levegő. Kora délután -2, +2 fokra számíthatunk.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.11.29 vasárnap éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Szombaton számottevő fronthatás már nem várható. (2026.11.28)
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