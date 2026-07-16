Drámai számokat közöltek a tejtermelők: minden liter tejen buknak, mégsem emelhetnek árat

Miközben a rendkívüli aszály miatt a takarmány ára az egekbe szökött, a tejtermékek Magyarországon tovább olcsóbbak lettek. A termelők szerint azonban ez hosszú távon fenntarthatatlan: a gazdák jelenleg minden liter tejen veszteséget termelnek, és egyre többen fontolgatják a tejtermelés feladását - hívta fel a figyelmet az RTL Híradó csütörtöki összeállítása.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint tovább csökkentek a tejtermékek fogyasztói árai Magyarországon. Júniusban átlagosan 419 forintba került 10 dkg vaj, ami 20 százalékkal alacsonyabb ár, mint egy évvel korábban. A trappista sajt ára 12 százalékkal, a gyümölcsjoghurté pedig 4 százalékkal mérséklődött, így a tejtermékek a legnagyobb árcsökkenést mutató élelmiszerek közé tartoznak.

A riport szerint ezt a vásárlók a pénztárcájukon is érzik. Többen arról számoltak be, hogy ismét gyakrabban vásárolnak olyan termékeket, amelyeket korábban a magas árak miatt visszafogtak. A kedvező bolti árak mögött azonban egészen más folyamatok zajlanak a termelőknél.

Raskó András agrárközgazdász hangsúlyozta az RTL Híradónak, hogy a szárazság miatt drasztikusan megdrágult a takarmány: a széna ára több mint a duplájára emelkedett, miközben a takarmányköltség a tejtermelés teljes költségének mintegy 70 százalékát teszi ki. A szakmai szervezetek szerint ha a gazdák nem tudják a megemelkedett költségeket érvényesíteni a nyerstej árában, akkor az idei év biztosan veszteséges lesz számukra.

A problémával nemcsak Magyarország küzd. Olaszországban, a parmezán sajt hazájában is komoly gondot okoz a hőség. A teheneket vízpermettel próbálják hűteni, ami tovább növeli a gazdaságok költségeit. A gazdák szerint az állatok lába a nagy melegben megduzzad, többet pihennek, ezért kevesebb tejet is adnak.

Ennek ellenére a tejtermelők nem tudják magasabb fogyasztói árakkal ellensúlyozni a veszteségeiket. Ahogy Harcz Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója az RTL Híradónak nyilatkozta, ennek az az oka, hogy Európa északi és északnyugati tejtermelő régióiban – ahol a csapadékhelyzet kedvezőbb – továbbra is túltermelés tapasztalható. Ez lefelé nyomja a tej és a tejtermékek piaci árát egész Európában.

A hazai termelők helyzetét tovább nehezíti a forint erősödése is. Az év eleje óta a magyar fizetőeszköz mintegy 10 százalékkal erősödött az euróval szemben, ami olcsóbbá tette az import tejtermékeket. Ez kedvez a vásárlóknak, ugyanakkor még nagyobb versenyre kényszeríti a magyar tejágazat szereplőit.

A gazdák ezért egyre drasztikusabb lépésekre kényszerülnek. Van, aki az állomány csökkentésével próbálja javítani a gazdaság hatékonyságát, például 400 tehén helyett már csak 300-at tart. Mások szerint azonban már ez sem elegendő, és egyre többen látják úgy, hogy a tejtermelés befejezése jelenti az egyetlen kiutat.

A Terméktanács adatai jól mutatják a helyzet súlyosságát: jelenleg egy kilogramm nyerstejért átlagosan 134 forintot fizet a piac, miközben annak előállítása mintegy 190 forintba kerül. Ez literenként több mint 50 forintos veszteséget jelent a gazdáknak, amelyet a rendkívüli aszály miatt megemelkedő takarmányköltségek tovább növelhetnek.