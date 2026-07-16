Július közepére országszerte megjelent a hazai görögdinnye a boltok polcain, ezzel együtt pedig egymást érik az akciók a nagy áruházláncokban.
Drámai számokat közöltek a tejtermelők: minden liter tejen buknak, mégsem emelhetnek árat
Miközben a rendkívüli aszály miatt a takarmány ára az egekbe szökött, a tejtermékek Magyarországon tovább olcsóbbak lettek. A termelők szerint azonban ez hosszú távon fenntarthatatlan: a gazdák jelenleg minden liter tejen veszteséget termelnek, és egyre többen fontolgatják a tejtermelés feladását - hívta fel a figyelmet az RTL Híradó csütörtöki összeállítása.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint tovább csökkentek a tejtermékek fogyasztói árai Magyarországon. Júniusban átlagosan 419 forintba került 10 dkg vaj, ami 20 százalékkal alacsonyabb ár, mint egy évvel korábban. A trappista sajt ára 12 százalékkal, a gyümölcsjoghurté pedig 4 százalékkal mérséklődött, így a tejtermékek a legnagyobb árcsökkenést mutató élelmiszerek közé tartoznak.
A riport szerint ezt a vásárlók a pénztárcájukon is érzik. Többen arról számoltak be, hogy ismét gyakrabban vásárolnak olyan termékeket, amelyeket korábban a magas árak miatt visszafogtak. A kedvező bolti árak mögött azonban egészen más folyamatok zajlanak a termelőknél.
Raskó András agrárközgazdász hangsúlyozta az RTL Híradónak, hogy a szárazság miatt drasztikusan megdrágult a takarmány: a széna ára több mint a duplájára emelkedett, miközben a takarmányköltség a tejtermelés teljes költségének mintegy 70 százalékát teszi ki. A szakmai szervezetek szerint ha a gazdák nem tudják a megemelkedett költségeket érvényesíteni a nyerstej árában, akkor az idei év biztosan veszteséges lesz számukra.
A problémával nemcsak Magyarország küzd. Olaszországban, a parmezán sajt hazájában is komoly gondot okoz a hőség. A teheneket vízpermettel próbálják hűteni, ami tovább növeli a gazdaságok költségeit. A gazdák szerint az állatok lába a nagy melegben megduzzad, többet pihennek, ezért kevesebb tejet is adnak.
Ennek ellenére a tejtermelők nem tudják magasabb fogyasztói árakkal ellensúlyozni a veszteségeiket. Ahogy Harcz Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója az RTL Híradónak nyilatkozta, ennek az az oka, hogy Európa északi és északnyugati tejtermelő régióiban – ahol a csapadékhelyzet kedvezőbb – továbbra is túltermelés tapasztalható. Ez lefelé nyomja a tej és a tejtermékek piaci árát egész Európában.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A hazai termelők helyzetét tovább nehezíti a forint erősödése is. Az év eleje óta a magyar fizetőeszköz mintegy 10 százalékkal erősödött az euróval szemben, ami olcsóbbá tette az import tejtermékeket. Ez kedvez a vásárlóknak, ugyanakkor még nagyobb versenyre kényszeríti a magyar tejágazat szereplőit.
A gazdák ezért egyre drasztikusabb lépésekre kényszerülnek. Van, aki az állomány csökkentésével próbálja javítani a gazdaság hatékonyságát, például 400 tehén helyett már csak 300-at tart. Mások szerint azonban már ez sem elegendő, és egyre többen látják úgy, hogy a tejtermelés befejezése jelenti az egyetlen kiutat.
A Terméktanács adatai jól mutatják a helyzet súlyosságát: jelenleg egy kilogramm nyerstejért átlagosan 134 forintot fizet a piac, miközben annak előállítása mintegy 190 forintba kerül. Ez literenként több mint 50 forintos veszteséget jelent a gazdáknak, amelyet a rendkívüli aszály miatt megemelkedő takarmányköltségek tovább növelhetnek.
Részletekben vagy később is fizethetnek az Alza vásárlói: új digitális fizetési megoldás érkezett Magyarországra.
Hiába vezették be korábban az árrésstopot, Magyarországon továbbra is a legdrágábbak az élelmiszerek a visegrádi országok közül.
Július végén, ötvennégy év után végleg bezárja kapuit Budapest egyik legikonikusabb fotós szaküzlete, a Wesselényi utcai Soós Fotó.
Kiberbűnözők szerezték meg a Lidl németországi, belgiumi és hollandiai webáruház-vásárlóinak bizonyos személyes adatait.
Rendőrkézen egy teljes banánmaffia: a nagybani piacon csaptak le rájuk, több milliárd forint adót csaltak el
A bűnszervezet vezetőjét a NAV speciális egysége, a Merkur Bevetési Egység fogta el.
Te is ittál belőle? Súlyos egészségügyi kockázat miatt hívják vissza ezt a teát Magyarországon, azonnal vidd vissza!
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) már felvette a kapcsolatot az érintett cégekkel.
Eladta a Dealz üzletágát a Pepco Group, ezzel lezárta a gyorsan forgó fogyasztási cikkek (FMCG) piacáról való kivonulását.
A termékeket már a Fogyasztóvédelmi Hatóság is vizsgálja, mert bezinszagot tapasztaltak a vásárlók.
A talajból közel egy évnyi csapadék hiányzik, ezért Magyarországon ma már gyakorlatilag csak öntözéssel lehet gazdaságosan burgonyát termeszteni.
Már le is szedte a sápot a NAV az első Temu-rendelésekből: a több mint 11 milliárdos összeg háromnegyedét küldik is az EU-nak
A 3 eurós átalányvámot július 1. óta az EU-n kívüli webáruházból rendelt, 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni.
Érik a légkondi-krach Magyarországon: erre senki nem számított 2026-ban, mi lesz a következő hőhullámkor?
Egy friss felmérés megmutatja, mely országokban alapfelszerelés a klíma, és hol számít még mindig ritkaságnak.
Meglepő dologra derült fény a legolcsóbb webshopokról: rengeteg magyar dőlt be az áraknak, aztán jött a hidegzuhany
A Temu népszerűsége töretlen, de sokan panaszkodnak a minőségre, az új vámok pedig változást hozhatnak.
Friss arculatot kap az Alesto, a Lidl magvakból és aszalt gyümölcsökből álló márkája.
Valóságos méregbomba lapul rengeteg Temu, Shein, AliExpress küldeményben: igen súlyosan megbetegítheti magát, aki innen rendel
Az Európai Unióba naponta több mint 5,8 millió alacsony értékű csomag érkezik, az európaiak pedig évente mintegy 4,5 millió tonna "ultra fast fashion" ruhát vásárolnak.
A budapesti agglomeráció és kiemelten a főváros kulcsfontosságú szerepet játszik a vállalat fejlesztési terveiben.
Tényleg a kivonuláson gondolkodik a Tesco? Átvilágítják a magyar üzletágat: minden egy irányba mutat
A vállalat jelenleg összesen 561 üzletet működtet a három érintett országban.
Te is vásároltál ilyen instant ételt a napokban? Meg ne edd, most közölték róla, komoly gond van vele!
A hatóság azonnal felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, amelyek haladéktalanul intézkedtek a termékek visszahívásáról.
A Kifli.hu rekordévet zárt: nőtt a rendelésszám, bővült a kiszállítás, új logisztikai központ is megnyílt.