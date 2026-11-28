A következő bő egy hétben anticiklon alakítja Magyarország időjárását, amely fagyos, száraz levegőt hoz magával. Kezdetben északkelet felől egyre több helyen kisüt a nap, a jövő héttől azonban országszerte a tartósan ködös, hideg időszakok válnak uralkodóvá, érdemi csapadékra pedig nem kell számítani

A magas nyomású légköri képződmény középpontja a napokban fokozatosan a Kárpát-medence fölé húzódik, aminek hatására hazánk időjárása átmenetileg kettészakad.

Míg észak és északkelet felől felszakadozik a felhőzet és kiderül az ég, addig a délnyugati tájakon borongós marad az idő, ott gyenge vegyes csapadék, esetleg hószállingózás is előfordulhat. A szél az ország nagy részén mérséklődik, az Észak-Alföldön viszont továbbra is élénk maradhat a légmozgás.

Az éjszakai hőmérséklet általában 0 és -6 Celsius-fok között alakul, a derült, szélcsendes és már hóval borított északi völgyekben azonban -10 fokig, sőt akár ez alá is süllyedhet a hőmérő higanyszála.

Napközben a felhőzet tovább vékonyodik, tartósan borús idő legfeljebb a nyugati, délnyugati határvidéken maradhat. A csúcshőmérséklet jellemzően 0 és +5 fok között valószínű.

A jövő héten, december elejére fordulva sem várható jelentős időjárási fordulat. A hét első felében még váltakoznak a derült és a felhős területek, ezt követően viszont fokozatosan kialakul a hidegpárna, így egyre nagyobb területen üli meg a tájat a ködös, párás idő.

Az éjszakai fagyok szinte mindenhol állandósulnak, a tartós borultság miatt pedig a nappali és az éjszakai hőmérséklet közötti különbség minimálisra csökken, így rendkívül kicsi lesz a napi hőingás. Számottevő csapadék továbbra sem érkezik, a borús vidékeken legfeljebb szitálás, ónos szitálás vagy gyenge hószállingózás fordulhat elő.

Címlapkép: Komka Péter, MTI/MRTV