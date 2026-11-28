Az erős szél miatt országszerte hóátfúvások nehezítik a szombati közlekedést.
Megérkezik a kőkemény tél Magyarországra: mínusz 10 fok, havazás és tartós köd is kilátásban
A következő bő egy hétben anticiklon alakítja Magyarország időjárását, amely fagyos, száraz levegőt hoz magával. Kezdetben északkelet felől egyre több helyen kisüt a nap, a jövő héttől azonban országszerte a tartósan ködös, hideg időszakok válnak uralkodóvá, érdemi csapadékra pedig nem kell számítani
A magas nyomású légköri képződmény középpontja a napokban fokozatosan a Kárpát-medence fölé húzódik, aminek hatására hazánk időjárása átmenetileg kettészakad.
Míg észak és északkelet felől felszakadozik a felhőzet és kiderül az ég, addig a délnyugati tájakon borongós marad az idő, ott gyenge vegyes csapadék, esetleg hószállingózás is előfordulhat. A szél az ország nagy részén mérséklődik, az Észak-Alföldön viszont továbbra is élénk maradhat a légmozgás.
Az éjszakai hőmérséklet általában 0 és -6 Celsius-fok között alakul, a derült, szélcsendes és már hóval borított északi völgyekben azonban -10 fokig, sőt akár ez alá is süllyedhet a hőmérő higanyszála.
Napközben a felhőzet tovább vékonyodik, tartósan borús idő legfeljebb a nyugati, délnyugati határvidéken maradhat. A csúcshőmérséklet jellemzően 0 és +5 fok között valószínű.
A jövő héten, december elejére fordulva sem várható jelentős időjárási fordulat. A hét első felében még váltakoznak a derült és a felhős területek, ezt követően viszont fokozatosan kialakul a hidegpárna, így egyre nagyobb területen üli meg a tájat a ködös, párás idő.
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Az éjszakai fagyok szinte mindenhol állandósulnak, a tartós borultság miatt pedig a nappali és az éjszakai hőmérséklet közötti különbség minimálisra csökken, így rendkívül kicsi lesz a napi hőingás. Számottevő csapadék továbbra sem érkezik, a borús vidékeken legfeljebb szitálás, ónos szitálás vagy gyenge hószállingózás fordulhat elő.
Címlapkép: Komka Péter, MTI/MRTV
Ezen a hétvégén véget ér a csapadékos időszak, így vasárnap már többórás napsütésre számíthatunk, a jövő hét elejétől azonban visszatér a téli, borongós idő.
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