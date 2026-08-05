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Így próbálják túlélni a kegyetlen hőséget a magyar melósok: ingyen sör és jégkrém jár a gyárakban

Pénzcentrum
2026. augusztus 5. 09:11

Rendkívüli intézkedésekkel, például extra pihenőidővel, jégkrémmel és alkoholmentes sörrel próbálják elviselhetőbbé tenni a nyári hőséget a magyarországi munkahelyeken. Míg az irodákban ismét általánossá vált az otthoni munkavégzés, a gyárakban a kánikula ellenére is gőzerővel folyik a termelés, a feladatok megszervezését pedig az energiatakarékossági elvárások is nehezítik - írja a Népszava.

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A 2026-os nyár augusztusi hőhulláma komoly lépéskényszerbe hozta a hazai munkáltatókat. A munkaerő-kölcsönző cégek tapasztalatai szerint a vállalatok a megszokottnál jóval szélesebb eszköztárat vetnek be a dolgozók védelme érdekében. A legkreatívabb megoldások közé tartozik, hogy a kültéren dolgozóknak alkoholmentes sört, máshol ingyen görögdinnyét vagy jégkrémet osztanak.

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Egyre gyakoribb a párakapuk telepítése, valamint a plusz védőital és a hűtött ivóvíz biztosítása. A legtöbb helyen megnövelték a pihenőidőt is, akad például olyan üzem, ahol a dolgozók óránként tíz percet tölthetnek egy légkondicionált helyiségben, miközben a gyártósoroknál ipari ventilátorokkal próbálják elviselhetőbbé tenni a levegőt.

Az irodai dolgozóknál – ahol a munkakör engedi – tömegesen álltak át a home office-ra, sőt egyes cégeknél még az állásinterjúkat is elhalasztották. A fizikai munkát végzők mozgástere jóval szűkebb, de a vállalatok ezen a területen is igyekeznek alkalmazkodni. Egy üzemben például átmenetileg beszüntették a meleg ételek készítését, hogy a konyha ne termeljen extra hőt, így a dolgozóknak hidegélelmet biztosítanak. Egy másik helyen pedig különbuszokat tartanak készenlétben arra az esetre, ha a rendkívüli hőség miatt azonnal haza kellene küldeni a munkavállalókat.

A kánikula elleni védekezést bonyolítja, hogy a kormányzati elvárásokkal összhangban a cégeknek az energiafogyasztásukat is mérsékelniük kell. Sokan 10–15 százalékos megtakarítást céloztak meg, amit a légkondicionálók munkaidő utáni kikapcsolásával, illetve az elektromos targoncák éjszakai töltésével próbálnak elérni. Bár a korábban telepített napelemek most komoly segítséget jelentenek, az autóipari beszállítóknál és a folytonos gyártási folyamatot fenntartó üzemekben szinte lehetetlen érdemben visszafogni az energiafelhasználást, mivel a technológia nem teszi lehetővé a gépek csökkentett üzemmódját.

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Bár a munkáltatói szándék sok helyen megvan, a gyakorlati megvalósítás olykor akadályokba ütközik. A szakszervezeti visszajelzések alapján hiába biztosít a cég klimatizált pihenőhelyiséget, ha az olyan messze van a munkaterülettől, hogy a rövid szünet alatt a dolgozók alig vagy egyáltalán nem tudnak eljutni oda. Szintén problémát jelent, hogy a hőség ellenére a termelési elvárások nem csökkentek, a megrendeléseket teljesíteni kell.

Továbbra is előfordul, hogy egyes középvezetők a célok elérése érdekében túlzott nyomást gyakorolnak a munkavállalókra. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy azokban a gyárakban, ahol régóta működik érdekképviselet, a hőség miatti intézkedések és a dolgozói igények összehangolása jóval zökkenőmentesebben zajlik.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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