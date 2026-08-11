Lehet, hogy Románia nem ússza meg olyan könnyedén, mint mi: hamarosan teljesen leállhat a legfontosabb erőművük

A Duna drasztikus apadása miatt a román Nuclearelectrica várhatóan két nap múlva, 2026. augusztus 13-án reggel ellenőrzött leállítást hajt végre a cernavodai atomerőmű 2-es blokkján - közölte a társaság, amelyet a Portfolio szúrt ki. A kieső kapacitás jelentősen befolyásolhatja a régió áramellátását és a piaci árakat, mivel a rendkívüli hőség miatt a villamosenergia-fogyasztás éppen most tetőzik.

A román energiaipari vállalat a vízügyi előrejelzések és a folyamatosan csökkenő vízszint alapján vetette fel az atomerőmű teljes leállításának lehetőségét. Amennyiben a leállás augusztus 13-án reggelre valóban elkerülhetetlenné válik, arról hivatalos tájékoztatást adnak ki. A cég egyelőre nem közölte, meddig tarthat a kényszerű üzemszünet, és milyen vízállás szükséges a termelés biztonságos újraindításához.

A cernavodai erőmű két, egyenként 700 megawattos blokkja együttesen a román áramtermelés mintegy ötödét adja. Egy ekkora kapacitás kiesése azonnal megnöveli a térség importigényét, ami a nagykereskedelmi árak emelkedéséhez vezet.

A romániai helyzet jól példázza azt a regionális problémát, amely jelenleg a magyar villamosenergia-hálózatot is próbára teszi. A tartós hőség és az aszály miatt a Duna alacsony vízállása, valamint felmelegedése a Paksi Atomerőmű teljesítményét is korlátozza, miközben a hazai rendszerterhelés rekordközeli szinten mozog.

A térségben komoly kihívást jelent, hogy az átfolyó rendszerű hűtésre támaszkodó erőművek termelése éppen akkor szorul vissza, amikor a kánikula miatti klimatizálás az egekbe hajtja a keresletet.