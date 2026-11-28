Románia súlyos finanszírozási válságba sodródhat a következő évtizedben, ha nem hajt végre időben átfogó reformokat. Egy friss tanulmány szerint 2035-re akár a GDP 7,16 százalékát is felemésztheti a nyugdíjak, az egészségügy és az idősgondozás finanszírozási hiánya. A szakértők szerint a demográfiai folyamatokat már nem lehet visszafordítani, a következő tíz évben meghozott döntések azonban még alapvetően befolyásolhatják, milyen állapotba kerül az ország szociális ellátórendszere.

Románia egy olyan időszak küszöbén áll, amelyben egyszerre csökkenhet a munkaképes korú lakosság létszáma, nőhet az idősek aránya, és szűkülhet az állami ellátórendszerek finanszírozását biztosító járulékfizetők köre. A következmények különösen 2035 és 2055 között válhatnak súlyossá, amikor a nagy létszámú, úgynevezett dekrétumgeneráció tagjai fokozatosan nyugdíjba vonulnak - írja a román economedia.

A CFA Románia által készített, A demográfiai nyomás és Románia gazdasági jövője – A tétlenség ára és a reformok szükségessége című tanulmány szerint a 2027 és 2035 közötti időszak kulcsfontosságú lehet a felkészülésben. Ha az ország nem hajt végre időben érdemi változtatásokat, a következő évtizedekben egyre nehezebbé válhat a nyugdíjrendszer, az egészségügy és a hosszú távú idősgondozás fenntartása.

A kutatás szerint Romániában jelenleg a munkaképes korú felnőtteknek nagyjából kétharmada dolgozik, a köznyugdíjrendszerbe pedig alig valamivel több mint a fele fizet járulékot. Ráadásul sokan közülük minimálbér után teljesítik a befizetéseiket, ami tovább szűkíti a rendszer bevételi oldalát.

A tanulmány három lehetséges forgatókönyvet vizsgál 2035-ig. Az első változat azzal számol, hogy nem történnek érdemi reformok, a második mérsékeltebb intézkedéseket feltételez, míg a harmadik egy átfogó, ambiciózus reformprogram megvalósításával kalkulál.

A szakértők az úgynevezett fennmaradó közfinanszírozási szükségletet vizsgálták. Ez azt mutatja meg, hogy a nyugdíjakra, az egészségügyre és a hosszú távú idősgondozásra fordítandó kiadásokból mennyit kell még az általános költségvetésből fedezni a társadalombiztosítási és egészségbiztosítási járulékbevételek levonása után.

Az eredmények alapján a három forgatókönyv között jelentős különbségek rajzolódnak ki:

Reformok nélkül: 2035-ben a finanszírozási szükséglet elérheti a GDP 7,16 százalékát.

Mérsékelt reformokkal: a mutató 5,10 százalék körül alakulhat.

Ambiciózus reformokkal: a szükséges költségvetési kiegészítés 0,99 százalékra csökkenhet.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy ezek a modell feltételezésein alapuló szimulációk, nem pedig biztos gazdasági előrejelzések. A számítások ugyanakkor jól érzékeltetik, mekkora különbséget jelenthet, ha Románia időben hozzányúl a jelenlegi rendszerekhez.

A reformok elmaradása esetén 2035 és 2055 között évente a GDP 7-8 százalékának megfelelő összeget kellene az államnak előteremtenie a három terület finanszírozására. Ezt a terhet hosszú távon nem lehet egyszerűen újabb állami hitelekből fedezni.

Több mint egymillió új járulékfizetőre lenne szükség

Az ambiciózus reformforgatókönyv egyik legfontosabb eleme a foglalkoztatás bővítése és a járulékfizetők számának növelése. A tanulmány számításai szerint 2035-re a foglalkoztatottak száma a reformok nélküli 7,03 millióról 7,76 millióra emelkedhetne, vagyis mintegy 730 ezerrel többen dolgozhatnának.

Még látványosabb a különbség a járulékfizetők számában: az alapforgatókönyv 5,24 millió fős értékével szemben az ambiciózus változat 6,98 millióval számol. Ez közel 1,74 millióval több befizetőt jelentene.

A szakértők szerint ehhez nem elegendő pusztán több ember munkába állítása. A termelékenység növelése, a gazdaság fehérítése, a beruházások ösztönzése és a magasabb hozzáadott értékű munkahelyek létrehozása szintén elengedhetetlen.

A reformforgatókönyvben a GDP reálértéke is kedvezőbben alakulna: a 2025-ös szintet 100-nak tekintve 2035-re 132,8-ra emelkedne, szemben a reformok nélküli 121,5-es értékkel.

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Dragoș Cabat, a tanulmány egyik közreműködője szerint a megoldás egyszerre mennyiségi és minőségi kérdés: nemcsak az számít, hányan dolgoznak és fizetnek járulékot, hanem az is, hogy mekkora értéket állítanak elő, illetve milyen magasak a béreik.

Ehhez azonban megfelelő oktatási rendszerre, működő egészségügyre, korszerű infrastruktúrára, technológiára és beruházásokra is szükség van.

A nyugdíjrendszer jelenti a legnagyobb problémát

A három vizsgált terület közül a köznyugdíjrendszer, vagyis az első pillér finanszírozása jelenti a legnagyobb kihívást. A tanulmány szerint 2035-ben a GDP 5,22 százalékának megfelelő költségvetési kiegészítésre lehet szükség reformok nélkül. Mérsékelt intézkedésekkel ez 4,22 százalékra, ambiciózus reformokkal pedig 3,19 százalékra mérséklődhet.

A szakértők többek között a tényleges nyugdíjba vonulási életkor és a törvényes nyugdíjkorhatár közelítését, a második pillér fokozatos megerősítését, valamint a kiegészítő nyugdíj-megtakarítások ösztönzését tartják fontosnak.

A tanulmány szerint a második pillérbe, vagyis a kötelező magánnyugdíjpénztári rendszerbe irányított járulék arányának 6 százalékra emelése hosszabb távon csökkentheti az állam jövőbeni nyugdíjkötelezettségeit, bár az átállás kezdetben többletterhet jelentene az első pillér számára.

A szakértők szerint a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát, a nyugdíjak megfelelő szintjét és a tényleges nyugdíjba vonulási életkort együttesen kell kezelni.

Fájdalmas döntések elé kerülhet az ország

A problémát tovább súlyosbítja, hogy az elöregedő társadalom nemcsak a nyugdíjkasszára, hanem az egészségügyi rendszerre és az idősgondozásra is egyre nagyobb terhet ró. Az életkor előrehaladtával növekszik az egészségügyi szolgáltatások iránti igény, miközben a hosszú távú gondozásra szorulók száma is emelkedhet.

Andreea Nica, a CFA Románia alelnöke és a tanulmány koordinátora arra figyelmeztetett, hogy megfelelő reformok nélkül az országnak olyan döntéseket kellhet meghoznia, amelyeket lehetőség szerint mindenki szeretne elkerülni.

A lehetséges következmények között szerepelhet a nyugdíjak jelentős visszafogása, a járulékterhek emelése, vagy az állami kiadások átcsoportosítása, ami más területektől, például az oktatástól, az infrastruktúra-fejlesztéstől, a kutatástól, a digitalizációtól és a beruházásoktól vonhat el forrásokat.

A CFA Románia szerint a demográfiai folyamatokat gazdaságpolitikai intézkedésekkel nem lehet visszafordítani, a pénzügyi következményeik azonban megfelelő, időben végrehajtott reformokkal mérsékelhetők. A következő években ezért nemcsak a foglalkoztatás és a termelékenység növelése, hanem a teljes szociális és egészségügyi ellátórendszer finanszírozásának újragondolása is elkerülhetetlenné válhat.