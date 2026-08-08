2026. augusztus 9. vasárnap Emőd
24 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egyenruhás mentősök jegyzetelnek egy mentőautóban ülve, a sürgősségi reagálás dokumentációját és a csapatmunkát szemléltetve.
Egészség

Riasztó adatok láttak napvilágot: kiderült, hány magyar vesztette életét a brutális hőségben

Pénzcentrum
2026. augusztus 8. 10:28

Az átlagosnál több halálesetet hozott Magyarországon az extrém hőség: csak a nyár eleji, négynapos hőhullám alatt több mint kétszázhússzal nőtt a halálesetek száma a megszokotthoz képest. Míg az Országos Mentőszolgálat terhelése a kánikulában drasztikusan megnő, a kórházi sürgősségi esetek száma nem mutatott emelkedést a jelenleg is tartó, várhatóan jövő keddig érvényben lévő hőségriadó idején.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint a 27 Celsius-fokot meghaladó napi átlaghőmérséklet esetén akár 30 százalékkal is megugorhat a halandóság egy átlagos naphoz viszonyítva. Ez a tendencia egyértelműen megmutatkozott az idei, június 27. és 30. közötti hőségriadó idején is, amikor országosan 224-gyel több halálesetet regisztráltak a vártnál - számolt be róla az RTL Híradó.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ebben a rövid időszakban a napi többlethalálozás 12 és 17 százalék között mozgott, a periódus utolsó napján azonban elérte a 26 százalékot. A forróság leginkább az idősekre jelent életveszélyt, az áldozatok túlnyomó többsége a 65 év feletti korosztályból került ki.

Kapcsolódó cikkeink:

A kánikula az Országos Mentőszolgálatot is komoly kihívás elé állítja. A harmadfokú riasztások alatt átlagosan 10 százalékkal nő a hívások száma, ami naponta mintegy 400–450 többletesetet jelent. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós melegben vagy a tűző napon tartózkodás könnyen hőártalmat okozhat. Ennek leggyakoribb tünetei az erős fejfájás, a látászavar, az ájulásérzés és az eszméletvesztés.

A riport szerint a mentők megnövekedett terhelése meglepő módon nem gyűrűzött be a kórházak betegforgalmába. Az Országos Kórházi Főigazgatóság beszámolója alapján a közelmúltban átlagosan napi 5600 sürgősségi beteget láttak el, ami 4 százalékkal még el is marad a júliusi napi átlagtól.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A jelenleg elrendelt másodfokú hőségriadó az előrejelzések alapján jövő hét keddig, azaz augusztus 11-ig marad érvényben. Bár a hétvégén egy időjárási fordulat záporokat és zivatarokat hozhat magával, az érkező csapadék várhatóan csak néhány fokkal mérsékli majd az extrém meleget, jövő hét elején pedig ismét kánikulára számíthatunk
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kórház #mentők #időjárás #kánikula #hőség #idősek #halálesetek #hőségriadó #országos mentőszolgálat #hőhullám

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:00
20:32
20:04
19:58
19:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 9.
Életveszélyes fákkal van tele Budapest: bármikor kidőlhetnek, vigyázz hová parkolsz, merre sétálsz ezeken a helyeken
2026. augusztus 8.
Ezért a kutyáért ma már egy használt autó árát is elkérik: ennyiért veszik a magyarok a legnépszerűbb fajtákat 2026-ban
2026. augusztus 9.
„Banántrükkel” verik át a boltokat a rafinált vásárlók: az önkiszolgáló kasszáknál működik a csel
2026. augusztus 9.
Rengetegen kezdenek itt új életet 2026-ban: ezekben a régiókban, városokban még fizetnek is, hogy oda költözz
2026. augusztus 9.
Ennyit kaszáltak Sebestyén Balázsék a 65 ezres DJ Oti retró slágerkoncerttel a Szigeten
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 9. vasárnap
Emőd
32. hét
Augusztus 9.
A világ őslakosainak nemzetközi napja
Augusztus 9.
Az állatkertek napja
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Így mennek táppénzre az élelmes magyarok 2026-ban: egy forintot sem buknak a fizetésükből
2
1 hete
Időzített bomba ketyeg a magyarok táskájában a hőségben: pillanatok alatt megvan a baj, ezzel kevesen számolnak
3
2 hete
Riasztó eredmények Debrecennél: határérték feletti mangánkoncentrációt mértek a kutak vizében
4
1 hete
Megdőlt a legnagyobb tévhit a vízivással kapcsolatban: erről rengeteg magyar nem tudott
5
3 hete
Sokan legyintenek erre a nyári tünetre: életveszélyes betegséget jelezhet, tüdőembólia is lehet a vége
PÉNZÜGYI KISOKOS
Minősítés
az az eljárás, amikor az ügyfélről a bank hitelképességet állapít meg, nem csak hitel esetében

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 9. 19:01
„Banántrükkel” verik át a boltokat a rafinált vásárlók: az önkiszolgáló kasszáknál működik a csel
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 9. 18:05
Kvíz: Jól ismered a világ őslakos népeit? Lássuk, tudod-e, hol élnek az indiánok, eszkimók!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 9. 19:31
Veszélyes lehet sok élelmiszer csomagolása: erről a legtöbben nem is tudnak