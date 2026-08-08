A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) előrejelzése szerint a következő időszakban egyre erősödik majd a parlagfű pollenszórása.
Riasztó adatok láttak napvilágot: kiderült, hány magyar vesztette életét a brutális hőségben
Az átlagosnál több halálesetet hozott Magyarországon az extrém hőség: csak a nyár eleji, négynapos hőhullám alatt több mint kétszázhússzal nőtt a halálesetek száma a megszokotthoz képest. Míg az Országos Mentőszolgálat terhelése a kánikulában drasztikusan megnő, a kórházi sürgősségi esetek száma nem mutatott emelkedést a jelenleg is tartó, várhatóan jövő keddig érvényben lévő hőségriadó idején.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint a 27 Celsius-fokot meghaladó napi átlaghőmérséklet esetén akár 30 százalékkal is megugorhat a halandóság egy átlagos naphoz viszonyítva. Ez a tendencia egyértelműen megmutatkozott az idei, június 27. és 30. közötti hőségriadó idején is, amikor országosan 224-gyel több halálesetet regisztráltak a vártnál - számolt be róla az RTL Híradó.
Ebben a rövid időszakban a napi többlethalálozás 12 és 17 százalék között mozgott, a periódus utolsó napján azonban elérte a 26 százalékot. A forróság leginkább az idősekre jelent életveszélyt, az áldozatok túlnyomó többsége a 65 év feletti korosztályból került ki.
A kánikula az Országos Mentőszolgálatot is komoly kihívás elé állítja. A harmadfokú riasztások alatt átlagosan 10 százalékkal nő a hívások száma, ami naponta mintegy 400–450 többletesetet jelent. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós melegben vagy a tűző napon tartózkodás könnyen hőártalmat okozhat. Ennek leggyakoribb tünetei az erős fejfájás, a látászavar, az ájulásérzés és az eszméletvesztés.
A riport szerint a mentők megnövekedett terhelése meglepő módon nem gyűrűzött be a kórházak betegforgalmába. Az Országos Kórházi Főigazgatóság beszámolója alapján a közelmúltban átlagosan napi 5600 sürgősségi beteget láttak el, ami 4 százalékkal még el is marad a júliusi napi átlagtól.
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