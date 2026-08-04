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A Duna alacsony vízállása, kilátással a regensburgi Vas-hídra, Németország
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Most érkezett: Ausztriában is komoly problémákat okoz a Duna alacsony víszintje, súlyos korlátozásokat vezetnek be

Pénzcentrum
2026. augusztus 4. 14:56

A rendkívül alacsony dunai vízállás miatt gyakorlatilag leállt az áruszállító hajózás Ausztriában. Az osztrák infrastruktúra-minisztérium szerint a helyzet a 2003-as és a 2018-as történelmi kisvizes időszakhoz hasonlítható, ezért idén is jelentős visszaesésre számítanak a folyami áruszállításban.

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A minisztérium keddi közleménye szerint a mostani alacsony vízállás azért is rendkívüli, mert korábban az ilyen helyzetek jellemzően csak nyár végén vagy ősszel alakultak ki, idén azonban már a nyár közepén bekövetkeztek.

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A tárca emlékeztetett arra, hogy 2018-ban a dunai áruszállítás volumene 25 százalékkal csökkent. Az idei évre is hasonló mértékű visszaesést valószínűsítenek.

Helmut Habersack, a bécsi Természeti Erőforrások és Élettudományi Egyetem hidrológusa szerint a szélsőséges kisvizes időszakok már nem egyszeri jelenségek. Úgy látja, hogy ezek a klímaváltozás hatására egyre gyakoribbá válnak, és várhatóan már a nyári hónapok elején is megjelennek.

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Peter Hanke infrastruktúráért felelős miniszter közölte, hogy Ausztria évente 30 millió eurót fordít a Duna hajózhatóságának fenntartására. Hans-Peter Hasenbichler, az állami viadonau víziútkezelő társaság vezetője szerint a 2003-as és a 2018-as tapasztalatok alapján a fenntartási munkákat ma már jóval előrelátóbban szervezik, és nagyobb szerepet kap az adatelemzés.

Az alacsony vízállás miatt a teherszállító hajók csak jelentősen csökkentett rakománnyal tudnak közlekedni, ami rontja a vízi szállítás versenyképességét a közúti és vasúti fuvarozással szemben.

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A probléma a turizmust is érinti. A folyami szállodahajók több szakaszon csak korlátozottan vagy egyáltalán nem tudnak közlekedni, ezért az osztrák minisztérium az utasforgalom csökkenésére is számít 2026-ban.

A hajózható vízmélység fenntartása érdekében a viadonau új megoldásokat is tesztel. A hajózóút mellett kaviccsal megrakott uszályokat helyeznek el, amelyek a víz áramlását a meder közepe felé terelik, ezzel növelve a vízmélységet a sekélyebb szakaszokon. Hasonló kísérleti projekteket jelenleg Horvátországban, Romániában és Bulgáriában is kipróbálnak.
Címlapkép: Getty Images
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