Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 20.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. október 20.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.10.21: Délnyugat felől délutántól befelhősödik az ég, ezzel együtt elszórtan számíthatunk esőre, illetve záporok érkeznek, képződnek. Ugyanakkor a Dunától keletre egész nap napos idő ígérkezik a fátyolfelhők mellett, oda csak este érkeznek vastagabb felhők. A déli, délkeleti szél megélénkül, Sopronnál, valamint délkeleten helyenként megerősödik. A hőmérséklet reggel 2 és 10 fok között valószínű, de a szeles (főként észak-dunántúli) tájakon enyhébb maradhat az idő. Délután 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.

2026.10.22: Összességében felhősebb idő várható, de így is lehetnek - legkisebb eséllyel a Nyugat-Dunántúlon - napos órák. Elsősorban éjszaka lehet csapadék, melynek súlypontja napközben kelet, északkelet felé tolódik, területi átlagban arrafelé eshet a legtöbb eső. Az északnyugatira, északira forduló szél megélénkül, a Dunántúlon helyenként megerősödik. Reggel 7, 14, délután 13, 21 fokra számíthatunk, északnyugaton az alacsonyabb, keleten, délkeleten a magasabb értékekkel.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség alapvetően kedvezően alakul. (2026.10.20. kedd éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.10.19)

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