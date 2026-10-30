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Magyar Péter miniszterelnök (b) és Andrej Babis cseh kormányfő (j) kezet fog a közös sajtótájékoztatójuk végén a Cseh Köztársaság Kormányhivatalában Prágában 2026. október 29-én.MTI/Hegedüs Róbert
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Történelmi döntés született: gigantikus vasútfejlesztésre készül a magyar kormány a szomszédos állammal

Pénzcentrum
2026. október 30. 09:35 2 perc

Történelmi jelentőségű, első közös kormányülését tartotta a cseh és a magyar kabinet, amelynek fókuszában a visegrádi együttműködés megerősítése, a közép-európai vasúti hálózat nagyszabású fejlesztése és az illegális migráció elleni fellépés állt. Andrej Babis cseh és Magyar Péter magyar miniszterelnök egyaránt a pragmatikus, nemzeti érdekeken alapuló szövetség fontosságát hangsúlyozta, miközben abban is egyetértettek, hogy a Magyarországot sújtó uniós migrációs bírság abszurd - számolt be a Portfolio.

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Andrej Babis a találkozót követő sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a közép-európai régió előtt áll a legfényesebb jövő Európában. Ennek szellemében a hamarosan kezdődő cseh uniós elnökség alatt kiemelt szerepet kap a visegrádi országok közös érdekérvényesítése, amit az Európai Tanács üléseit megelőző rendszeres egyeztetésekkel is erősíteni kívánnak. Magyar Péter ehhez kapcsolódva megerősítette, hogy az uniós viták során hatalmas segítséget jelent, ha az országnak megbízható szövetségesei vannak.

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A kétoldalú kapcsolatok pragmatikus, ideológiamentes építése jegyében a kormányfők több közös projektet is megneveztek. A legfőbb prioritás a kelet–nyugati irányú közlekedési folyosók mellett az észak–déli vasúti összeköttetés kiépítése. A magyar miniszterelnök elmondása szerint a cél egy olyan hálózat létrehozása, amellyel a Budapest és Prága közötti távolság három, míg a magyar és a lengyel főváros közötti út öt óra alatt megtehető lenne. Mivel ez egy több tízmilliárd eurós, hosszú távú beruházás, a felek arra törekszenek, hogy a következő hétéves uniós költségvetésből jelentős, akár 30-60 százalékos támogatást szerezzenek a megvalósításhoz.

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Kiemelt témaként szerepelt a Magyarországot sújtó, napi egymillió eurós migrációs bírság ügye is. A cseh miniszterelnök abszurdnak nevezte a büntetést egy olyan lépésért, amellyel egy ország a határait védi, és amelyet ma már más európai államok is alkalmaznak. Magyar Péter ígéretet tett arra, hogy a kormány még az idei év végéig megegyezik az európai intézményekkel, így a tervek szerint jövőre már nem kell fizetni a bírságot.

A kifejezetten jó hangulatú tájékoztatón Babis megjegyezte, hogy nem is tudja, miben nincs összhang a két kabinet között. Bár a cseh kormányfő korábban Orbán Viktorral is jó viszonyt ápolt, hangsúlyozta, hogy ő mindig is a cseh érdekeket képviselte, és ez most sincs másképp. A találkozó végén Magyar Péter jövő tavaszra újabb közös kormányülésre hívta meg a cseh kabinetet.

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Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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