2026. október 29. csütörtök Nárcisz
10 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hosszú expozíciós felvétel egy gyorsvonatról, amely fénynyomokat hagy maga után, miközben napkeltekor áthalad egy vidéki tájban fekvő vasútállomáson. A modern közlekedés, a sebesség, a mobilitás és az összeköttetés fogalma.
Utazás

Tovább emelkedett a spanyolországi vasúti szerencsétlenség halálos áldozatainak száma

MTI
2026. október 29. 20:12 3 perc

A spanyol vasúti baleseteket vizsgáló bizottság (CIAF) 74-re emelte az urdai vasúti szerencsétlenségben meghaltak számát csütörtök délután közzétett jelentésében.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A közlekedési minisztérium honlapján elérhető tájékoztatóban a szervezet kiemelte, hogy a halálos áldozatok száma továbbra sem végleges. A nap folyamán megkezdődött az áldozatok azonosítása a toledói igazságügyi orvosszakértői intézetben, amihez megerősítették a szakértői csoport létszámát. A meghaltak között van Fátima Bánez, aki munkaügyi miniszteri posztot töltött be 2011 és 2018 között a Mariano Rajoy vezette konzervatív néppárti kormányban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Egy olyan katasztrófát élünk át, amely egész Spanyolországot sokkos állapotba hozta" - fogalmazott Emiliano García-Page, Kasztília-La Mancha tartomány elnöke a mentést koordináló testület toledói ülését követő sajtótájékoztatón. Mint mondta, a tragédia helyszínén a vagonokat csak azután tudják átvizsgálni, hogy darukkal elmozdítják őket. Hangot adott abbéli reményének, hogy nem találnak további holttesteket a munka során.

Ezt tudjuk eddig a spanyol vasúti tragédiáról: csúcssebességgel rohantak egymásba a vonatok
EZ IS ÉRDEKELHET
Ezt tudjuk eddig a spanyol vasúti tragédiáról: csúcssebességgel rohantak egymásba a vonatok
Súlyos vasúti szerencsétlenség történt szerda reggel Spanyolországban, a Madridot Sevillával összekötő nagy sebességű vonalon.

A megbeszélést követően Pedro Sánchez miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a hatóságok jelenleg három területre összpontosítanak: az első a mentés és az áldozatok azonosítása, a második a baleset okainak kivizsgálása, a harmadik pedig az áldozatok hozzátartozóinak kárpótlása.

Az állam minden intézménye, a legkisebb önkormányzattól kezdve egészen a spanyol kormányig éjjel-nappal azon dolgozik, hogy ne csupán válaszokat adjon az áldozatok családtagjainak, hanem természetesen feltárja e tragédia minden egyes részletét, és megerősítse a biztonsági intézkedéseket annak érdekében, hogy ehhez hasonló eset soha többé ne fordulhasson elő

- jelentette ki. A szerencsétlenségben több mint 180 ember sérült meg, mintegy hatvanan vannak kórházban, többek állapota válságos.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A spanyol királyi pár meglátogatta a toledói kórházban ápolt betegeket. VI. Fülöp távozásakor újságíróknak arról beszélt, hogy a hatóságok által elindított vizsgálatnak fel kell tárnia a katasztrófa okait, és olyan intézkedések meghozatalához kell vezetnie, amelyek biztosítják, hogy hasonló eset többé ne fordulhasson elő. A spanyol csendőrség több mint hatvan olyan bejelentést kapott, amelyben emberek keresik a baleset idején eltűnt, feltehetőleg a vonatok valamelyikén utazó hozzátartozóikat. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint 24 külföldi utas sorsa ismeretlen.

A külföldi eltűntek között kanadai, amerikai, olasz, francia, japán, mexikói állampolgárok vannak. A szaktárca kapcsolatban áll az érintett országok külképviseletével. Hét külföldit ápolnak kórházban, egy argentin állampolgár életét vesztette. A Vox szélsőjobboldali ellenzéki párt bejelentette: a balesettel összefüggésben büntetőfeljelentést tesz a legfelsőbb bíróságon Óscar Puente közlekedési miniszter ellen "a vasútbiztonsággal, valamint a kapcsolódó szervezetek felügyeletével összefüggő irányítási és ellenőrzési kötelezettségeinek elmulasztása miatt".

A tragédia szerda reggel történt, amikor a spanyol állami vasúttársaság (Renfe) Madrid és Sevilla között közlekedő nagysebességű vonata belerohant az Iryo társaságnak a pályán veszteglő, szintén nagysebességű járatába. A két vonaton több mint 500-an utaztak. A nyomozók már vizsgálják az irányítóközpont és az összeütköző vonatok mozdonyvezetői közötti kommunikációt. A hangfelvételek egy része kiszivárgott a sajtóhoz, ezek szerint a Renfe járatát nem figyelmeztették a vágányon előtte álló másik vonatra.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #kórház #baleset #vonat #katasztrófa #spanyolország #sérült #tragédia #közlekedési baleset #halálos baleset #áldozatok

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Peekaboo
1 órája
Minél gyorsabban száguldoznak ezek a vaskoporsók annál több lesz az ilyen tömegkatasztrófa. A vonatok maximális sebességét ugyanúgy max 80-100-ra kéne leszabályozni mint az autópályán közlekedő autóbuszokét mert a fizika törvényei ellen nem véd meg a kötöttpálya, bár egyes elborult agyú politikusok szeretik ezt hinni.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:02
21:33
21:10
20:55
20:46
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 29. 17:47 Vérfürdő a technológiai szektorban: brutális zuhanás a Wall Streeten, de a magyar tőzsde mégis kilőtt
október 29. 13:36 Megtorpant a forint szárnyalása: Trump hírére ugrott az árfolyam, miközben robbant az EKB-bomba
október 29. 10:34 Szétszedik a techóriásokat a tőzsdén: kilőtt a Microsoft, brutális pofont kapott a Google
október 28. 17:34 Megtorpant a magyar tőzsde: megütötték a hazai nagyvállalatok árfolyamát
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 29.
Üres belváros, bezárt kocsmák, egymást sem ismerő diákok: ami Szombathelyen történik, az vár több magyar egyetemvárosra?
2026. október 28.
Megtisztul a magyar rendezvénypiac: megszólalt a Hungexpo-vezér a túlárazott projektekről és a jövőről
2026. október 29.
103 országot rangsoroltak aszerint, mennyit visz el a bevásárlás: itt áll Magyarország, a lengyelek és az olaszok között
2026. október 29.
Drága a végső búcsú: egyre több magyar viszi haza a hamvakat, terjednek a közös temetések is
2026. október 29.
Jöhet a sírig tartó munka, hamarosan már a szabad hétvégéknek is búcsút inthetnek a munkavállalók?
NAPTÁR
Tovább
2026. október 29. csütörtök
Nárcisz
44. hét
Október 29.
Takarékossági világnap
Október 29.
Pszoriázis világnap
Október 29.
Stroke világnap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Már látszik, milyen tél vár Magyarországra: veszélyes fordulat jöhet az időjárásban - ezt okozza a szuper El Niño
2
2 napja
Vitézy Dávid bejelentése: emeletes Volán buszokkal váltják ki az InterCity-vonatokat, hatalmas járműbeszerzés indul
3
1 hete
Megérkezett az első hó! Errefelé már 1-2 centi esett: készülhetnek a közlekedők
4
2 hete
Olyan front érkezik Magyarországra, amire rég volt példa: erre senki sem számított
5
2 hete
Végre átszállás nélkül juthatnak el a magyarok erre a közkedvelt úticélra: új charterjárat indul télen Budapestről
PÉNZÜGYI KISOKOS
Annuitás
hosszú lejáratú, egyenlő évi összegekben törlesztett kölcsönöknél az az évenként fizetendő összeg, mely magában foglalja a tőketörlesztést és a kamatot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 29. 20:55
A Hatoslottó nyerőszámai a 44. héten, csütörtökön
Pénzcentrum  |  2026. október 29. 20:31
Változás jöhet a palackvisszaváltásnál: itt a javaslat, csak az kapná vissza a betétdíjat, aki megvette az italt
Agrárszektor  |  2026. október 29. 20:31
Döbbenetes, mit találtak a Balatonban: ezt mindenkinek tudnia kell