Mesterséges vízpótlás nélkül a század végére akár három különálló medencére is szakadhat a Balaton
Tovább emelkedett a spanyolországi vasúti szerencsétlenség halálos áldozatainak száma
A spanyol vasúti baleseteket vizsgáló bizottság (CIAF) 74-re emelte az urdai vasúti szerencsétlenségben meghaltak számát csütörtök délután közzétett jelentésében.
A közlekedési minisztérium honlapján elérhető tájékoztatóban a szervezet kiemelte, hogy a halálos áldozatok száma továbbra sem végleges. A nap folyamán megkezdődött az áldozatok azonosítása a toledói igazságügyi orvosszakértői intézetben, amihez megerősítették a szakértői csoport létszámát. A meghaltak között van Fátima Bánez, aki munkaügyi miniszteri posztot töltött be 2011 és 2018 között a Mariano Rajoy vezette konzervatív néppárti kormányban.
"Egy olyan katasztrófát élünk át, amely egész Spanyolországot sokkos állapotba hozta" - fogalmazott Emiliano García-Page, Kasztília-La Mancha tartomány elnöke a mentést koordináló testület toledói ülését követő sajtótájékoztatón. Mint mondta, a tragédia helyszínén a vagonokat csak azután tudják átvizsgálni, hogy darukkal elmozdítják őket. Hangot adott abbéli reményének, hogy nem találnak további holttesteket a munka során.
A megbeszélést követően Pedro Sánchez miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a hatóságok jelenleg három területre összpontosítanak: az első a mentés és az áldozatok azonosítása, a második a baleset okainak kivizsgálása, a harmadik pedig az áldozatok hozzátartozóinak kárpótlása.
Az állam minden intézménye, a legkisebb önkormányzattól kezdve egészen a spanyol kormányig éjjel-nappal azon dolgozik, hogy ne csupán válaszokat adjon az áldozatok családtagjainak, hanem természetesen feltárja e tragédia minden egyes részletét, és megerősítse a biztonsági intézkedéseket annak érdekében, hogy ehhez hasonló eset soha többé ne fordulhasson elő
- jelentette ki. A szerencsétlenségben több mint 180 ember sérült meg, mintegy hatvanan vannak kórházban, többek állapota válságos.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A spanyol királyi pár meglátogatta a toledói kórházban ápolt betegeket. VI. Fülöp távozásakor újságíróknak arról beszélt, hogy a hatóságok által elindított vizsgálatnak fel kell tárnia a katasztrófa okait, és olyan intézkedések meghozatalához kell vezetnie, amelyek biztosítják, hogy hasonló eset többé ne fordulhasson elő. A spanyol csendőrség több mint hatvan olyan bejelentést kapott, amelyben emberek keresik a baleset idején eltűnt, feltehetőleg a vonatok valamelyikén utazó hozzátartozóikat. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint 24 külföldi utas sorsa ismeretlen.
A külföldi eltűntek között kanadai, amerikai, olasz, francia, japán, mexikói állampolgárok vannak. A szaktárca kapcsolatban áll az érintett országok külképviseletével. Hét külföldit ápolnak kórházban, egy argentin állampolgár életét vesztette. A Vox szélsőjobboldali ellenzéki párt bejelentette: a balesettel összefüggésben büntetőfeljelentést tesz a legfelsőbb bíróságon Óscar Puente közlekedési miniszter ellen "a vasútbiztonsággal, valamint a kapcsolódó szervezetek felügyeletével összefüggő irányítási és ellenőrzési kötelezettségeinek elmulasztása miatt".
A tragédia szerda reggel történt, amikor a spanyol állami vasúttársaság (Renfe) Madrid és Sevilla között közlekedő nagysebességű vonata belerohant az Iryo társaságnak a pályán veszteglő, szintén nagysebességű járatába. A két vonaton több mint 500-an utaztak. A nyomozók már vizsgálják az irányítóközpont és az összeütköző vonatok mozdonyvezetői közötti kommunikációt. A hangfelvételek egy része kiszivárgott a sajtóhoz, ezek szerint a Renfe járatát nem figyelmeztették a vágányon előtte álló másik vonatra.
Már novemberben nyitnak a mesés ünnepi vásárok Ausztriában: így kerülheted el a tömeget és a drágaságot
Néhány héten belül megnyitják kapuikat az idei osztrák karácsonyi vásárok.
A Pénzcentrum 2026. október 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Több csomópontban is forgalomkorlátozásra kell számítani november 2-án és 3-án az M0-s autóúton és az M2-es autópályán.
Rekordközeli nyári forgalmat hozott Budapest: a szállodák vendégszáma közel 10 százalékkal nőtt, az árak is emelkedtek.
Megszólalt a Ryanair: egyelőre nem látszanak az európai zavargások a forgalomban, sokan így is utazni akarnak
Miközben egyes piaci szereplők szerint már érződik az európai tüntetések és zavargások hatása az utazási kedven, a Ryanair egészen mást lát.
Nyolc új útvonallal bővíti budapesti kínálatát a Ryanair a 2026-os téli menetrendben.
A vendégek száma 3,3, a vendégéjszakáké 1,2%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.
A Pénzcentrum 2026. október 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szerdán még 16 fok is lehet, de hétvégétől jelentős lehűlés jöhet, a jövő héten pedig akár hó is hullhat.
Megtisztul a magyar rendezvénypiac: megszólalt a Hungexpo-vezér a túlárazott projektekről és a jövőről
A szakkiállítások nem haltak meg, csak teljesen más szerepük lett.
Gyökeres változás jön a fővárosi tömegközlekedésben: teljes átalakulás előtt a közlekedésszervező cég
Nyilvánosságra került a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) átalakításáról szóló szerződéstervezet
Elképesztő felelőtlenség a kiszáradó Duna-mederben: quadosok miatt kerülhetett veszélybe az ivóvízbázis
A Duna medrébe quadokkal behajtó ismeretlenek ellen tett feljelentést a Fővárosi Vízművek Zrt.
Vitézy Dávid bejelentése: emeletes Volán buszokkal váltják ki az InterCity-vonatokat, hatalmas járműbeszerzés indul
A MÁV-Volán-csoport összesen 355 új autóbusz – 105 emeletes távolsági és 250 csuklós jármű – beszerzésére ír ki tendereket a következő napokban.
Forrnak az indulatok Európában: egyre több városban robban ki a lakhatási válság, az Airbnb is célkeresztbe került
Európa több nagyvárosában is utcára vitte az embereket a lakhatási válság: helyenként rendbontások jelezték, hogy a megfizethető albérletek eltűnése márpolitikai kérdés.
Drágább lett a horvát nyaralás, egyre kevesebb időt töltenek ott a turisták: meglepő változás jött el az Adrián
Többet költenek, ugyanakkor rövidebb ideig maradnak a turisták Horvátországban.
Már látszik, milyen tél vár Magyarországra: veszélyes fordulat jöhet az időjárásban - ezt okozza a szuper El Niño
Az óceáni felmelegedés és egy rendkívül erős El Niño formálhatja a 2026/27-es telet. Január-februárban azonban még lehet fordulat.
A MÁV szerint nem bizonyított, hogy egy tehervonat okozta az október elején Szeged és Algyő között pusztító avartüzet.
Idén a megszokottnál jóval korábban kapunk ízelítőt a télből, a poláris örvény példátlanul korai összeomlása miatt ugyanis a napokban drasztikus lehűlés várható.
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.