Tovább emelkedett a spanyolországi vasúti szerencsétlenség halálos áldozatainak száma

A spanyol vasúti baleseteket vizsgáló bizottság (CIAF) 74-re emelte az urdai vasúti szerencsétlenségben meghaltak számát csütörtök délután közzétett jelentésében.

A közlekedési minisztérium honlapján elérhető tájékoztatóban a szervezet kiemelte, hogy a halálos áldozatok száma továbbra sem végleges. A nap folyamán megkezdődött az áldozatok azonosítása a toledói igazságügyi orvosszakértői intézetben, amihez megerősítették a szakértői csoport létszámát. A meghaltak között van Fátima Bánez, aki munkaügyi miniszteri posztot töltött be 2011 és 2018 között a Mariano Rajoy vezette konzervatív néppárti kormányban.

"Egy olyan katasztrófát élünk át, amely egész Spanyolországot sokkos állapotba hozta" - fogalmazott Emiliano García-Page, Kasztília-La Mancha tartomány elnöke a mentést koordináló testület toledói ülését követő sajtótájékoztatón. Mint mondta, a tragédia helyszínén a vagonokat csak azután tudják átvizsgálni, hogy darukkal elmozdítják őket. Hangot adott abbéli reményének, hogy nem találnak további holttesteket a munka során.

EZ IS ÉRDEKELHET Ezt tudjuk eddig a spanyol vasúti tragédiáról: csúcssebességgel rohantak egymásba a vonatok Súlyos vasúti szerencsétlenség történt szerda reggel Spanyolországban, a Madridot Sevillával összekötő nagy sebességű vonalon.

A megbeszélést követően Pedro Sánchez miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a hatóságok jelenleg három területre összpontosítanak: az első a mentés és az áldozatok azonosítása, a második a baleset okainak kivizsgálása, a harmadik pedig az áldozatok hozzátartozóinak kárpótlása.

Az állam minden intézménye, a legkisebb önkormányzattól kezdve egészen a spanyol kormányig éjjel-nappal azon dolgozik, hogy ne csupán válaszokat adjon az áldozatok családtagjainak, hanem természetesen feltárja e tragédia minden egyes részletét, és megerősítse a biztonsági intézkedéseket annak érdekében, hogy ehhez hasonló eset soha többé ne fordulhasson elő

- jelentette ki. A szerencsétlenségben több mint 180 ember sérült meg, mintegy hatvanan vannak kórházban, többek állapota válságos.

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A spanyol királyi pár meglátogatta a toledói kórházban ápolt betegeket. VI. Fülöp távozásakor újságíróknak arról beszélt, hogy a hatóságok által elindított vizsgálatnak fel kell tárnia a katasztrófa okait, és olyan intézkedések meghozatalához kell vezetnie, amelyek biztosítják, hogy hasonló eset többé ne fordulhasson elő. A spanyol csendőrség több mint hatvan olyan bejelentést kapott, amelyben emberek keresik a baleset idején eltűnt, feltehetőleg a vonatok valamelyikén utazó hozzátartozóikat. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint 24 külföldi utas sorsa ismeretlen.

A külföldi eltűntek között kanadai, amerikai, olasz, francia, japán, mexikói állampolgárok vannak. A szaktárca kapcsolatban áll az érintett országok külképviseletével. Hét külföldit ápolnak kórházban, egy argentin állampolgár életét vesztette. A Vox szélsőjobboldali ellenzéki párt bejelentette: a balesettel összefüggésben büntetőfeljelentést tesz a legfelsőbb bíróságon Óscar Puente közlekedési miniszter ellen "a vasútbiztonsággal, valamint a kapcsolódó szervezetek felügyeletével összefüggő irányítási és ellenőrzési kötelezettségeinek elmulasztása miatt".

A tragédia szerda reggel történt, amikor a spanyol állami vasúttársaság (Renfe) Madrid és Sevilla között közlekedő nagysebességű vonata belerohant az Iryo társaságnak a pályán veszteglő, szintén nagysebességű járatába. A két vonaton több mint 500-an utaztak. A nyomozók már vizsgálják az irányítóközpont és az összeütköző vonatok mozdonyvezetői közötti kommunikációt. A hangfelvételek egy része kiszivárgott a sajtóhoz, ezek szerint a Renfe járatát nem figyelmeztették a vágányon előtte álló másik vonatra.