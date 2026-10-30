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Hetekkel Black Friday előtt beindult a trükközés a webshopokban: a GVH elárulta, hogyan csalják lépre a magyar vásárlókat
Közeledik a Black Friday napja, az azt megelőző hónapban pedig a legtöbb webáruház már „megelőlegezi” a kedvezményeket a vásárlóknak. Azonban pont az ilyen kedvezményes időszakokban érdemes különösen résen lenni. A hihetetlennek tűnő ajánlatok, a szemkápráztató akciók és a jól csengő reklámszlogenek között könnyen bújhatnak meg olyan megtévesztések, melyek többletköltségeket okozhatnak, vagy beárnyékolhatják a karácsonyi készülődést. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) idén is praktikus tanácsokkal támogatja a fogyasztókat a körültekintő vásárlásban és a megtévesztések elkerülésében.
2026-ban november 27-re esik a Black Friday napja, melynek keretében gyakorlatilag az összes online webshop és hagyományos bolt jelentős leárazásokat tart. Ezek az akciók gyakran már egy hónappal korábban megkezdődnek, jelentősen kitolva a felfokozott vásárlási időszakot. A karácsonyi ünnepek előtt elérhető árkedvezmények sokak számára jelentenek könnyebbséget és megtakarítást, azonban érdemes elővigyázatossággal kezelni a szemkápráztató akciókat.
A Gazdasági Versenyhivatal tapasztalatai szerint ugyanis a Black Fridayt megelőző hetekben a kereskedők számos trükköt alkalmaznak a fogyasztókban fellángoló vásárlási láz kihasználására. Sok esetben jelentős, „akár 80-90 %-os” kedvezményeket is hirdetnek, melyek csak néhány, vagy sokszor nem is elérhető termékekre vonatkoznak. Előfordul, hogy az akciókat „csaliként” direkt alacsony készlettel rendelkező termékekre hirdetik meg, sokszor pedig sürgető üzenetekkel helyeznek pszichés nyomást a vásárlókra.
A GVH azt tanácsolja a fogyasztóknak, hogy a vásárlás előtt mindenképpen gondolják végig, hogy valóban szükségük van-e a termékre, és kerüljék az impulzusvásárlást. Emellett javasolt meggyőződni egyes információkról a vásárlás lezárása előtt:
- Nézzünk utána, hogy a leárazott termék ára valóban kedvezményes-e, beleszámítva az esetleges extra költségeket is, mint a kiszállítási díj! Ismerjük meg a kedvezmény biztosításának pontos feltételeit!
- Nézzünk utána, hogy az áruháznak van-e ügyfélszolgálata és elérhetősége! Ezek hiánya megnehezíti a kapcsolatteremtést egy panasz esetén, így legyen mindig gyanús!
- Szánjunk elegendő időt az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) fontosabb részeinek megismerésére! Bár ez egyes esetekben hosszadalmasabb lehet, kereskedőkként elég csak egyszer elvégezni, hisz a szerződési feltételek nem változnak termékenként.
- Győződjünk meg az áruház megbízhatóságáról! Ebben segítséget nyújthat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) súlyosan jogsértő webáruházak adatbázisa.
- Fontos tudni, hogy internetes vásárlás esetén – néhány kivétellel – a termék átvételét követően 14 napon belül indoklás nélküli elállási jog illet meg minket.
Használjunk független forrásokat!
A zavaros leárazások, a figyelemfelhívó reklámok, és a folyamatosan minket bombázó promóciós értesítések/e-mailek közötti eligazodásban nagy segítséget nyújthatnak az online ár-összehasonlító oldalak és applikációk. Ezek átfogó képet nyújtanak az adott termékek különböző kereskedőknél fellelhető árairól, így könnyen, pár perc alatt megbizonyosodhatunk róla, hogy az interneten elérhető legjobb ajánlatot kapjuk. Döntésünk megkönnyítése érdekében érdemes lehet kedvenc webáruházaink helyett először közvetlenül ilyen összehasonlító oldalakon felkeresni a terméket melyre igényt tartunk.
Az ár-összehasonlító oldalakon gyakran ár-történeti grafikonokat is találhatunk, így azt is ellenőrizhetjük, hogy nem emelkedett-e esetleg gyanúsan a termék ára a Black Friday időszak előtt. Ügyeljünk azonban arra, hogy a listán fizetett hirdetések is helyet kaphatnak, melyek nem feltétlenül a legkedvezőbbek!
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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Ne vegyük biztosra az online értékelésekben olvasottakat! Figyeljünk a fogyasztói értékelések hitelességére is. Az online vásárlások során széles körben használt és megbízhatónak tűnő mércének számítanak a korábbi vásárlók által megfogalmazott vélemények. A platformok azonban számos módszerrel tudják ezen értékeléseket befolyásolni, szűrni, sőt akár hamisítani is. Ha egy termék vagy webáruház értékelései között kizárólag 5 csillagos (vagy ezzel megegyező) értékeléseket látunk, könnyen lehet, hogy valamilyen formában befolyásolt véleményeket olvasunk. A megtévesztő fogyasztói véleményekről bővebb információk a versenyhivatal weboldalán érhetőek el.
A Gazdasági Versenyhivatal hangsúlyozza, hogy az idei Black Friday időszakban is kiemelten figyeli a webshopok árfeltüntetési gyakorlatait és amennyiben jogsértések gyanúját észleli megteszi a szükséges intézkedéseket. A kereskedői gyakorlatokkal kapcsolatban továbbra is bárki élhet jelzéssel a versenyhivatal felé. A fogyasztók a GVH honlapján részletes információkat találhatnak arról, hogy mikor és milyen esetekben érdemes a versenyhatósághoz fordulniuk, és milyen típusú vásárlói panaszokban tud más szerv a segítségükre lenni.
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Vásárlás, szállásfoglalás vagy egy új szolgáltató keresése előtt szinte mindannyian megnézzük az online értékeléseket, de vajon tényleg a csillagok alapján döntünk? Megbízol egy hibátlan, de csak néhány értékeléssel bíró helyben, vagy inkább a több száz véleményen alapuló, reálisabb átlagra szavazol? Oszd meg a tapasztalataidat a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös, független kutatásában! A kérdőív teljesen anonim, a kitöltése mindössze 3-5 perc. Az eredményeket a Debreceni Egyetem kutatói dolgozzák majd fel, az elemzés pedig hamarosan megjelenik a Pénzcentrumon.
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