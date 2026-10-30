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Ebben az 5 magyar városban emelkedik a covidosok száma: küszöbön lehet egy nagyobb megbetegedési hullám
Országosan nem változott érdemben a koronavírus szennyvízben mért koncentrációja, öt városban azonban emelkedést mutattak a vizsgálatok a 43. héten. Az NNGYK jelentése alapján az influenzafertőzések számának növekedése egyelőre nem várható, az RSV pedig továbbra is alacsony szinten terjed a lakosság körében.
Közzétette a 2026-os év 43. hetére vonatkozó szennyvízvizsgálati eredményeit a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A vizsgálatokkal a koronavírus, az influenza A és B, valamint a légúti óriássejtes vírus, vagyis az RSV jelenlétét követik.
Az országos adatok mindegyik kórokozónál stagnálást mutatnak, a koronavírusnál ugyanakkor több városban is változott a helyzet.
Ezekben a városokban emelkedett a koronavírus koncentrációja
A koronavírus örökítőanyagának mennyisége országosan továbbra is a mérsékelt tartományban van. Emelkedést Debrecen, Eger, Kaposvár, Székesfehérvár és Veszprém szennyvíztisztítójának ellátási területén mértek, Szolnokon és Zalaegerszegen viszont csökkent a koncentráció.
A vizsgált szennyvízminták többségéből kimutatható volt a vírus örökítőanyaga. Kivételt Győr, Kecskemét, Szolnok, Szombathely, Tatabánya és Zalaegerszeg jelentett.
Az NNGYK értékelése szerint a szennyvízadatok alapján a COVID–19-fertőzések várhatóan az eddigiekhez hasonló mértékben jelentkeznek majd a lakosság körében.
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Az influenzánál egyelőre nem látszik közelgő emelkedés
Az influenza A vírus örökítőanyagának koncentrációja országos átlagban nem változott. A 43. héten egyedül Kecskeméten haladta meg a kimutatási határt a szennyvízben mért mennyiség. Az influenza B esetében egyik vizsgált településen sem mértek kimutatási határ feletti értéket, az országos tendencia ennél a vírusnál is stagnálást mutatott.
A központ előrejelzése szerint a szennyvízvizsgálatok alapján sem az influenza A, sem az influenza B okozta fertőzések számának emelkedése nem várható a következő időszakban.
Az RSV továbbra is alacsony szinten terjed
A légúti óriássejtes vírus szennyvízben mért örökítőanyag-koncentrációja szintén stagnált országosan. Az NNGYK szerint az RSV az előző hetekhez hasonlóan alacsony szinten van jelen a lakosság körében.
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