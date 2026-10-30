Hidegzuhanyként érkezett a magyar GDP-adat: meglepő mozgásba kezdett a forint

A forint péntek reggel a dollárral szemben tovább erősödött a csütörtöki felpattanás után, miközben a vártnál gyengébb magyar növekedési adat nem váltott ki érdemi piaci reakciót. Európában vegyes gazdasági kép rajzolódott ki, Japánban pedig a kamattartás mellett a jegybank részvénypiaci eszközeinek felgyorsított leépítése mozgatta az árfolyamokat.

Péntek reggel 327 forint alá süllyedt a dollár jegyzése, miután a magyar fizetőeszköz a kezdeti oldalazást követően kissé erősödött. Az euró árfolyama a kora reggeli kereskedésben 365–366 forint között mozgott. A csütörtöki jelentős forinterősödés az előző nagyjából egy hét gyengélkedését követte, amelyhez a bizonytalan nemzetközi környezet is hozzájárult. A reggel megjelent európai GDP-adatok, köztük a csalódást keltő magyar számok, nem okoztak érdemi elmozdulást.

Japánban a jen nagyrészt elveszítette korábbi nyereségét a jegybank kamatdöntését követő sajtótájékoztató után. A deviza előzőleg még 0,4 százalékkal erősödött, és egy dollárért 157,15 jent kellett adni, ám a további kamatemelések időzítéséről nem érkezett új támpont.

A Nikkei 225 részvényindex esett, miután a japán jegybank váratlanul bejelentette, hogy felgyorsítja a birtokában lévő tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) értékesítését. A részvénypiacot a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok túlértékeltsége miatti nemzetközi aggodalmak is terhelték. A japán államkötvények ugyanakkor erősödtek, a tízéves referenciahozam 0,065 százalékponttal, 2,77 százalékra csökkent.

Alig nőtt a magyar gazdaság

A magyar GDP a harmadik negyedévben mindössze 0,1 százalékkal bővült az előző negyedévhez képest, szemben a várt 0,3 százalékkal. Éves összevetésben 1,5 százalékos növekedést közölt a KSH, miközben az elemzők 1,7 százalékra számítottak. A második negyedévben még 0,5 százalékos negyedéves és 1,7 százalékos éves bővülést mértek.

A részletes adatok egyelőre nem ismertek. A KSH közlése szerint a növekedéshez leginkább az ipar járult hozzá, és a szolgáltatások is támogatták azt, a mezőgazdaság viszont jelentősen fékezte a gazdaságot.

Az elemzők elsősorban a nyári aszály hatását emelték ki. Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője szerint a mezőgazdaság visszaesése a vártnál nagyobb lehetett, az ágazatot figyelmen kívül hagyva azonban valószínűleg nem történt komoly lendületvesztés. Árokszállási Zoltán, az MBH Bank elemzési központjának vezetője úgy értékelte, hogy a jobb ipari teljesítmény nem tudta a remélt mértékben ellensúlyozni az agrárium gyengélkedését.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő szakembere szerint a szolgáltatások növekedésének lassulása is szerepet játszhatott a gyenge eredményben. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az ipari fellendülés nem általános, néhány nagyüzem húzza a teljesítményt. Ezek hatása a kevés hazai beszállító és a korlátozott magyarországi kutatás-fejlesztés miatt csak szűken terjed tovább a gazdaság többi részére.

A felhasználási oldalon továbbra is a háztartások fogyasztása lehetett a fő támasz, miközben a beruházások gyengék maradhattak. Regős az idei növekedést inkább 1,5 százalék közelébe várja, és a 2027-re jelzett 2,5 százalékos prognózisát is optimistának tartja.

Az MBH ugyanakkor továbbra is elérhetőnek látja az idei 1,8 százalékos bővülést. Ebben szerepet kaphat, ha várakozásaiknak megfelelően az utolsó negyedévben megindul a termelés a BYD szegedi gyárában. Jövőre 2,5 százalékos növekedést várnak, amelyet az uniós források intenzívebb lehívása, az európai konjunktúra javulása és az új ipari kapacitások termelése támogathat.

Németország bővült, Franciaország visszaesett

Európa nagy gazdaságai eltérően teljesítettek a harmadik negyedévben. Németország GDP-je negyedéves alapon 0,2 százalékkal nőtt, éves növekedési üteme pedig 1,2 százalékra gyorsult, amire legutóbb 2022-ben volt példa. A magas energiaárak, a gyenge export és a Rajna alacsony vízállása fékezte a teljesítményt, a védelmi és infrastrukturális állami kiadások felfutása viszont javította a vállalatok kilátásait.

Franciaországban ezzel szemben a várt 0,1 százalékos növekedés helyett ugyanekkora negyedéves visszaesést mértek. A beruházások tovább csökkentek, az export pedig 1,7 százalékkal zuhant. A háztartások fogyasztása ugyan negyedéves alapon még bővült, a havi adatok augusztusban és szeptemberben is gyengülést mutattak.

A magasabb finanszírozási költségek, a költségvetési bizonytalanság és a társadalmi feszültségek egyaránt rontják a francia kilátásokat. Ha a negyedik negyedévben stagnálna a gazdaság, az éves növekedés mindössze 0,2 százalék lehetne.

Olaszország gazdasága stagnált, éves növekedése 0,8 százalékra lassult. Spanyolország kedvezőbb képet mutatott, negyedéves alapon 0,6, éves összevetésben 2,7 százalékkal bővült, a belső kereslet és a külkereskedelem támogatásával.

Az euróövezet egészére vonatkozó várakozás 0,2 százalékos negyedéves növekedés volt. Az inflációs kockázatok ugyanakkor továbbra is jelentősek, ezért az Európai Központi Bank az e heti kamattartás után decemberben ismét emelhet.

Japánban kamattartás mellett is szigorodhatnak a feltételek

A japán jegybank a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az irányadó kamatot. Ueda Kazuo jegybankelnök fenntartotta a további emelés lehetőségét, de annak időzítéséről nem adott új jelzést. A piac továbbra is decemberi szigorítással számol.

A jegybank ugyanakkor 2027 januárjától évi 330 milliárdról mintegy 860 milliárd jenre gyorsítja ETF-állományának értékesítését. A befektetők ezt monetáris szigorításként értékelték.

Az infláció alakulását az üzemanyag-támogatások leépítése is befolyásolhatja. A japán kormány decembertől fokozatosan csökkenti az állami hozzájárulást, így az irányadó kiskereskedelmi ár havonta literenként 5 jennel emelkedik. A teljes kivezetés időpontját még nem közölték.

Az intézkedés enyhíti a költségvetés terheit, de növeli a háztartások és a vállalkozások kiadásait. Ennek ellensúlyozására a kormány egy hónappal előrehozza az áram- és gázszámlák támogatását, amely decembertől februárig átlagosan mintegy 7000 jen megtakarítást jelenthet háztartásonként.