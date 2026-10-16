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Férfi hátizsákkal néz fel a repülőtéren leszálló repülőgépre aranyló naplemente alatt.
Utazás

Végre átszállás nélkül juthatnak el a magyarok erre a közkedvelt úticélra: új charterjárat indul télen Budapestről

Pénzcentrum
2026. október 16. 18:32

Újabb távoli úti cél válik könnyebben elérhetővé a magyar utazók számára, ugyanis közvetlen charterjáratot indít Budapest és a thaiföldi Phuket között az ITAKA a 2026/27-es téli szezonban. Az első gép 2027. február 22-én indul, a programban összesen hat budapesti kiutazás szerepel. A járat nemcsak Phuket, hanem a közeli Khao Lak üdülőrégió megközelítését is egyszerűbbé teszi. A repülőutat a Neos Air Boeing 787 Dreamliner gépe teljesíti majd, a tervezett menetidő pedig odaúton 11 és fél óra.

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Átszállás nélkül válik elérhetővé Phuket az ITAKA 2026/27-es téli programjában: az utazásszervező 2027. február 22. és március 29. között hat budapesti indulással szervez közvetlen charterjáratot a thaiföldi szigetre. A fejlesztés Phuket mellett a közeli Khao Lak üdülőrégióját is könnyebben elérhetővé teszi, és újabb lépést jelent az ITAKA magyarországi kínálatának bővítésében.

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A Budapest–Phuket útvonalon a Neos Air Boeing 787 Dreamliner repülőgépe közlekedik majd, amelyen dönthető ülések és két étkezést magában foglaló fedélzeti ellátás szolgálja az utasok kényelmét: az előételből, meleg főételből és desszertből álló menüt később reggeli vagy snack követi. A még nagyobb kényelemre és személyes térre vágyók a Premium Class kabint is választhatják, ahol az 50 centiméter széles, akár 30 fokban dönthető ülések és a 106 centiméteres ülésosztás gondoskodnak a kényelmesebb pihenésről. A tervezett menetidő az odaúton 11 óra 30 perc, a visszaúton körülbelül 12 óra 35 perc. Az első járat 2027. február 22-én indul Budapestről, az utolsó kiutazás március 29-én, az utolsó hazautazás pedig április 5-én lesz.

A közvetlen összeköttetés a távolsági utazások egyik meghatározó szervezési tényezőjét, az átszállást iktatja ki. Az utasoknak nem kell csatlakozó járatokhoz és tranzitrepülőtéri várakozáshoz igazodniuk, így egyszerűbbé válik az eljutás és az üdülés tervezése. Ez a távoli úti célok esetében különösen fontos előny lehet a családoknak, az idősebb utazóknak és azoknak, akik rövidebb szabadságukat szeretnék minél teljesebben kihasználni.

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Új úti célok és közvetlen kapcsolatok

A thaiföldi charter az ITAKA hazai kínálatfejlesztésének újabb állomása. Az utazásszervező 2026 nyarán Marmarisszal bővítette programját, amely Budapestről a közeli Dalaman repülőterére közlekedő közvetlen járattal vált elérhetővé. Szintén idén indult el a Hévíz–Balaton Airport és Antalya közötti charter, amely a nyugat-magyarországi régió utazóinak kínált a lakóhelyükhöz közelebbi indulási lehetőséget.

Egy úti cél elérhetőségét nemcsak a távolság határozza meg, hanem az is, hogyan lehet oda eljutni. Utazásszervezőként ezért a kínálat és a légi kapcsolatok fejlesztését együtt kezeljük: olyan lehetőségeket építünk, amelyek egyszerűbbé és kiszámíthatóbbá teszik az utazást

– mondta Stanislav Zeman, az ITAKA Magyarország ügyvezető igazgatója.

„Az ITAKA stratégiájában a kínálat bővítése és a légi kapcsolatok fejlesztése együtt szolgálja azt, hogy a magyar utazók minél több úti célt egyszerűen és kiszámíthatóan érhessenek el. A közvetlen Budapest–Phuket charter a távolsági utazásokban nyit új lehetőséget, a következő nyári szezonban pedig hat új úti céllal bővítjük kínálatunkat. Ezzel párhuzamosan tovább erősítjük a Hévíz–Balaton Airport szerepét: Antalya mellett Tirana és Djerba is elérhető lesz a repülőtérről. A regionális indulásokkal a nyugat-magyarországi és balatoni térség utazóit még közvetlenebbül kapcsoljuk be a nemzetközi turizmusba, és csökkentjük az utazás megszervezésével járó terheket. Számunkra a fejlődés azt jelenti, hogy a szélesebb választékhoz könnyebb eljutás és az utasok számára kézzelfogható előny társul” – tette hozzá.

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A fejlesztések közös eleme, hogy az utazásszervező az úti célok választéka mellett az eljutás feltételeit is alakítja. A regionális indulások a repülőtér megközelítését könnyíthetik meg, a közvetlen távolsági járatok pedig az átszállással járó szervezést és várakozást csökkentik. A phuketi charter ezzel a téli, Európán kívüli üdülések körében bővíti a magyar utazók lehetőségeit.

Phuket és Khao Lak: egy járattal két üdülőrégió

A phuketi érkezés két eltérő karakterű thaiföldi üdülőrégióhoz biztosít hozzáférést. Phuket a tengerparti pihenés mellett változatos kirándulási lehetőségeket, szigetvilágot és helyi gasztronómiai élményeket kínál. A környék népszerű programjai közé tartozik a Phi Phi-szigetek és a Maya Bay felfedezése, a Phang Nga-öböl és a James Bond-sziget felkeresése, valamint a thai konyha fogásait bemutató főzőkurzusokon való részvétel. A közeli Khao Lak nyugodtabb, természetközelibb környezetével és hosszú homokos strandjaival egészíti ki a választékot. A közvetlen járatra épülő kínálat így a mozgalmasabb kikapcsolódást és a csendesebb feltöltődést kereső utazóknak egyaránt lehetőséget teremt.

A thaiföldi fejlesztés az ITAKA többféle utazási igényre épülő téli programjának része. A 2026/27-es szezonban Phuket mellett Zanzibár is közvetlen charterrel, Tenerife, Gran Canaria és Hurghada pedig közvetlen járatokkal érhető el. A tengerparti üdüléseket kulturális és természeti élményekre épülő körutazások egészítik ki, összhangban az ITAKA törekvésével, hogy a pihenés mellett a világ felfedezéséhez is változatos lehetőségeket kínáljon.

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Címlapkép: Getty Images
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