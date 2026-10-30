Szomorú, mit művelt a nyár a magyar paprikával: ennyit kérnek most egy kiló kézműves őrleményért, nem lesz olcsó a karácsonyi halászlé

Drágább lesz a magyar pirospaprika karácsonyra? A rekkenő hőség és az aszály a fűszerpaprikát sem kímélte, a hazai termelés pedig már évek óta csak töredéke a két évtizeddel ezelőttinek. Milyen termést hozott az idei szezon, és megérezzük-e a pénztárcánkon is, hogy a paprikaföldeken egyre nehezebb boldogulni? A Kalocsa közelében fekvő Fajszon működő családi vállalkozást kérdeztük arról, mire számíthatunk a boltokban, ha halászléhez vagy kolbásztöltéshez keresünk jó minőségű magyar paprikát.

Ha van fűszer, ami igazán jellemzi a magyar konyhát, az bizony a pirospaprika. „Vörös aranynak” is hívjuk: a gőzölgő gulyáslevestől a gombapaprikásig kihagyhatatlan ízesítő. Épp szezonja van, mostanában derülhet ki, milyen is lehet az idei év, mire számíthatunk az áraknál, és van-e okunk attól tartani, hogy mire igazán szükségünk lesz rá, a karácsonyi halászlébe vagy éppen a kolbásztöltéshez, már jóval többet kell fizetnünk a jó magyar fűszerpaprikáért?

A fűszerpaprika szürete hagyományosan szeptember 8-a, Kisboldogasszony, vagyis Mária születésének ünnepe után kezdődött, de csak október végére ér véget, a termelők ugyanis kétszer-háromszor is visszatérnek ugyanahhoz a növényhez. Bár fűszerpaprikát az ország több pontján is termesztenek, két vidék tette igazán híressé: Szeged és Kalocsa. Mindkét városnak saját paprikamúzeuma is van, a nevük pedig a csomagolásokon is rendre visszaköszön.

Mi most a tájegységileg Kalocsa közelében fekvő Fajszon élő családi vállalkozást kérdeztük: milyen lett az idei termés, számíthatunk-e drágulásra? Hiszen Magyarország történetének egyik legszárazabb és egyik legmelegebb nyara van mögöttünk. De mielőtt hoznánk a friss helyzetképet, nézzük meg, mit mutatnak a számok: többet vagy kevesebbet termelünk?

Eltűnőben a magyar fűszerpaprika? A számok nem túl biztatók

Elég csak rápillantani a KSH adataira, és rögtön kitűnik, hogy a hazai fűszerpaprika-termesztés helyzete korántsem olyan rózsás, mint azt a fűszer magyar konyhában betöltött szerepe alapján gondolnánk. A számok ugyanis elég beszédesek: 2001-ben még közel 60 ezer tonna fűszerpaprikát takarítottak be Magyarországon, 2025-ben viszont már csak 15,8 ezer tonnát. Ez csaknem 74 százalékos visszaesés. A termesztésbe bevont terület is drasztikusan zsugorodott: a 2001-es 6476 hektárról 2025-re mindössze 1402 hektárra csökkent, vagyis a korábbi terület alig több mint ötöde maradt meg.

Azért nem teljesen reménytelen a helyzet: az utóbbi évek adatai némi javulást mutatnak. A 2022-es, 10,9 ezer tonnás mélypont után 2023-ban 11,6 ezer, 2024-ben 15,3 ezer, 2025-ben pedig már 15,8 ezer tonna fűszerpaprikát takarítottak be. A termésmennyiség tehát ismét emelkedett, de a húsz évvel ezelőtti szinttől még mindig messze vagyunk. Ráadásul a betakarított terület közben alig változott: 2024-ben 1410, 2025-ben 1402 hektár volt.

Hogy milyen lesz az idei termés, azt egyelőre nem tudni, egy azonban szinte biztosra vehető: Magyarország történetének egyik legszárazabb és második legmelegebb nyara után az időjárás a fűszerpaprikát sem kímélte. A korábbi hírek szerint a Dél-Alföldön július közepén két héten keresztül 40 fok körüli hőség volt, ami augusztusban megismétlődött. A termelők szerint ez különösen rosszul érintette a fűszerpaprikát, hiszen a szeptemberben betakarított növények terméskötése éppen júliusban történik. A szélsőséges hőség miatt sok helyen nem kötöttek meg a virágok, a növények eldobták azokat, így az első szüretre akár a termés fele is odaveszhetett. Ráadásul júliusban több helyen a kutak is kiapadtak.

Budapesti karrierből a családi paprikaföldekre

A Fajszi Paprika Manufaktúra azok közé a vállalkozások közé tartozik, amelyeknek az elmúlt években sikerült új alapokra helyezniük a működésüket. Ügyvezetője, Okvátovity Dóra a családi gazdaság negyedik generációjának tagjaként kulcsfontosságú szerepet vállalt a megújulásban. Ahogy a harmincas évei fordulóján járó vezető a HelloVidéknek elmesélte, a család korábban nagyobb feldolgozóknak termelt fűszerpaprikát, ám a felvásárlási árak hosszú ideig nem követték a költségek emelkedését, így a hagyományos működés egyre kevésbé bizonyult fenntarthatónak. Ebből született az ötlet, hogy saját márkanév alatt, kész fűszerpaprika-őrleményként értékesítsék a termékeiket.

Dóra ekkor még Budapesten dolgozott, a családi vállalkozást pedig éveken keresztül a munkája mellett építette. Nem agrárterületről érkezett: nemzetközi ügyekkel és diplomáciával foglalkozott, párja élelmiszeripari tapasztalata pedig szintén szerepet játszott abban, hogy belevágtak. A fővárosi évek alatt szerzett kapcsolatok és üzleti tapasztalatok utólag kulcsfontosságúnak bizonyultak.

A családi gazdaság területe korábban mintegy 30 hektár volt, de az öntözhető földek csökkenésével előbb 16, majd 8 hektárra zsugorodott. Jelenleg nagyjából 10–12 hektáron gazdálkodnak. Szívesen növelnék a területet, ehhez azonban nélkülözhetetlen a megfelelő vízellátás.

Négy generáció óta a paprika szolgálatában – az Okvátovity család Fajszon (Fotó: Józsa Tamás)

„A víz kulcsfontosságú, nélküle nem lehet fűszerpaprikát termelni”

Idén, mondani sem kell, a Fajszi Paprika Manufaktúrának is meg kellett küzdenie a szélsőséges időjárással, a hőséggel és az aszállyal. Ahogy Okvátovity Dóra a HelloVidéknek elmesélte, náluk egész nyáron folyamatosan öntözni kellett a növényeket. A családi gazdaság az évek során komolyabb öntözőberendezésekbe is beruházott, és idén szerencséjük volt, mert hozzáfértek a szükséges vízhez. Ez azonban egyre kevésbé magától értetődő. Az öntözővíz nyomása csökken, az ára pedig már a tisztított csapvízéhez közelít.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a hőségben az öntözésnek is megvannak a maga korlátai: egy ponton túl már a légköri aszály ellen sem segít. „Hiszen ugyanúgy tűz a nap, ugyanúgy perzsel, és ez látszik a levél felületén, a terményen is” – fogalmazott Dóra.

A folyamatos öntözés sem jelent tehát teljes védelmet. A paprikahüvelyeken fehéres, szürkés, égett foltok jelenhetnek meg, a növények pedig a túlzott öntözés következtében kialakuló gombás betegségek miatt is károsodhatnak.

Tény: egyre nagyobb terület kell ugyanannyi paprikához

A termésátlagok változása jól mutatja, mekkora kihívást jelent manapság az időjárás a termesztőknek. Ahogy Dóra mesélte, korábban hektáronként 260–300 mázsa paprika is termett a földjeiken, tavaly viszont már csak 100–110 mázsát tudtak betakarítani. Az idei átlag valamivel kedvezőbbnek tűnik, de a korábbi mennyiségektől így is messze vannak.

A gazdaságban azt tapasztalják, hogy ugyanannyi fűszerpaprika-őrlemény előállításához egyre nagyobb területre lenne szükség. Csakhogy ehhez víz és munkaerő is kell, mindkettőből egyre nehezebb megfelelő mennyiséget biztosítani.

A fűszerpaprika termesztése és feldolgozása ráadásul sok kézi munkát igényel, amit a forróság is megnehezít. A kapálást nyáron sokszor csak kora reggel, délelőtt 10–11 óráig, majd délután 4–5 óra után lehet elvégezni. A szüret szeptemberben kezdődik, de az időjárás akkor sem feltétlenül kegyes a gazdákhoz: az idei betakarítás idején is közel 30 fokos meleg volt.

„Minden évben van valami, amivel még nem találkoztunk”

A szélsőséges időjárás nemcsak a termés mennyiségét befolyásolja, hanem olyan problémákat is előidéz, amelyekre a gazdák korábban nem feltétlenül számítottak. Dóra példaként említette, hogy tavaly október közepén is 30–32 fokos meleg volt. A leszedett paprikát a feldolgozás előtt még szikkasztani, utóérlelni kell, a szokatlan hőségben azonban szabályosan erjedni kezdett.

A családi gazdaságban most generációváltás zajlik: Dóra és családja igyekszik átvenni és megtanulni azt a tudást, amelyet édesapja mintegy negyven év alatt szerzett meg a paprikatermesztésben. A tapasztalat azonban – teszi hozzá Dóra – egyre kevésbé jelent biztos kapaszkodót, ha évről évre újabb időjárási és növényegészségügyi problémák jelentkeznek.

Barátaik néha azzal viccelődnek: mikor térnek át az olajbogyó termesztésére?

Bár a család nem szeretné feladni a paprikát, Dóra szerint az éghajlati övek átalakulása hosszabb távon a hazai mezőgazdaságot is átformálhatja. Egyes kultúrák termesztése északabbra tolódhat, és az sem kizárt, hogy idővel bizonyos növények számára már nem Magyarország lesz az ideális termőhely.

Dóra szerint nehéz felkészülni arra, hogy a klímaváltozás milyen újabb kihívásokat hozhat még. Elméletben az üvegházi vagy fóliás termesztés is szóba jöhetne, de egy 10–30 hektáros gazdaság esetében ez olyan jelentős beruházást igényelne, amelyet nem egyszerű megvalósítani.

Csalóka lehet, mi a magyar paprika, és mi nem

A hazai fűszerpaprika helyzetét nemcsak az időjárás, hanem a piaci viszonyok is befolyásolják. Dóra úgy látja, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható, ipari eljárással feldolgozott paprikák jelentős részéhez olcsó importalapanyagot használnak. Példaként Kínát és Dél-Amerikát említette, a szintén nagy mennyiségben érkező szerb paprika azonban szerinte nem feltétlenül gyengébb minőségű, hiszen ott is hasonló tájfajtákkal dolgoznak.

Az importpaprika és a magyar származás feltüntetésének szabályai kapcsán határozott véleménye van, ugyanakkor hangsúlyozta: saját gazdaságukat nem tekinti közvetlen versenytársának az ipari mennyiségben termelő cégeknek. Ők ugyanis más minőséget kínálnak a piacon. Dóra szerint az a vásárló, aki jó minőségű paprikát keres főzéshez vagy kolbásztöltéshez, hajlandó lehet többet fizetni a gondosan előállított őrleményért. A Fajszi Paprika Manufaktúra kizárólag a saját maga által megtermelt paprikát dolgozza fel, más termelőktől nem vásárol fel alapanyagot. Dóra szerint az így készült őrlemény karakteresebb, egységesebb és jobb minőségű.

Sok munka, kevés pénz a termelőnél

A nyers fűszerpaprika felvásárlási ára Dóra szerint az elmúlt években csak mérsékelten változott. Hiány esetén a kilogrammonkénti ár a korábbi 180 forintról akár 220 forintra is emelkedhet, de volt olyan év is, amikor 300 forint körül alakult. A családi gazdaság mégsem szállít nyers paprikát ipari feldolgozóknak, mert Dóra szerint a felvásárlási ár nincs arányban a termesztésre fordított munkával és költségekkel. A munka már tavasszal, a drága vetőmag beszerzésével és a vetéssel elkezdődik, majd egész nyáron folytatódik az öntözés, a kapálás és a növények gondozása. A betakarítás szintén sok munkát igényel.

Az ipari feldolgozás és a családi manufaktúra módszerei között is jelentős különbség van. Míg ipari körülmények között rövid idő alatt elkészülhet az őrlemény, a manufaktúránál a leszedett paprikát előbb négy-hat hétig szikkasztják. Ezalatt olyan fizikai és kémiai folyamatok mennek végbe, amelyek hozzájárulnak az íz, az illat és a szín kialakulásához. Ezután kézzel, egyesével távolítják el a szárakat és a hibás darabokat, majd a paprikát megszárítják. Az őrleményt kéthetente, frissen készítik el, hogy minél jobban megőrizze az aromáját.

Tízezer forint fölé emelkedett az őrlemény kilónkénti ára

A manufaktúra termelési költségei is emelkedtek, ezért az őrlemény árát az elmúlt években többször módosítaniuk kellett. Dóra példaként elmesélte, hogy a kezdetekkor kilogrammonként 5000 forintért értékesítették a paprikát, később pedig a megugró költségek miatt 8000 forint körüli árra kellett áttérniük. Ma már 10 ezer forint fölött van a termék kilogrammonkénti ára.

Az áremelés kezdetben több partnerüket is meglepte, néhányan olcsóbb termékre váltottak. Dóra szerint azonban később többen visszatértek, miután a gyakorlatban is megtapasztalták a minőségi különbséget. Az éttermeknek például konkrét számításokkal mutatták meg, mennyivel növeli egy-egy adag étel önköltségét a drágább paprika használata. Egy jobb minőségű őrleménnyel készített adag akár csak körülbelül 80 forinttal kerülhet többe, ráadásul abból kevesebbet is kell felhasználni. Az olcsóbb paprikából ugyanis akár háromszor annyira is szükség lehet ugyanahhoz az ízhatáshoz. Dóra tapasztalata szerint ezért önmagában a kilogrammonkénti árat nézni félrevezető lehet: a drágább, de jobb minőségű paprika a tényleges felhasználást tekintve nem feltétlenül kerül többe.

Mire számíthat, aki már most a karácsonyi halászléhez vásárol?

Aki a karácsonyi halászléhez vagy a téli kolbásztöltéshez már most beszerzi a fűszerpaprikát, az idei termésből vásárolhat: a szüret október végére befejeződik, a Fajszi Paprika Manufaktúra pedig kéthetente, frissen őrli az őrleményt. Náluk egy kiló kézműves fűszerpaprika jelenleg 10 ezer forint fölött van, ami a kezdeti 5000 forintos ár több mint kétszerese. Okvátovity Dóra szerint ugyanakkor félrevezető csak a kilónkénti árat nézni. A jobb minőségű paprikából kevesebb is elég, így egy adag étel nagyjából 80 forinttal kerül többe, az olcsóbb őrleményből viszont akár háromszor annyi kell ugyanahhoz az ízhatáshoz.

Címlapfotó, fotó: Józsa Tamás