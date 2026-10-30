Cudar idő lesz a hétvégén: erre kell számítani mindenszentek napján

Borult, szeles és helyenként esős időre számíthatunk ezen a hétvégén. A HungaroMet előrejelzése szerint a nappali csúcshőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, és bár az éjszakák zömmel fagymentesek lesznek, mindenszentek napjára némileg lehűl a levegő.

Pénteken folytatódik a felhős idő, bár északon és délkeleten délutánra már előbukkanhat a nap. A Dél-Dunántúlon tartósan borult marad az ég, a középső és déli tájakon pedig időszakos gyenge eső, zápor is kialakulhat. A Dunántúl nyugati felén és a Tiszántúlon az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul.

Szombaton szintén az erősen felhős, borult égbolt lesz a jellemző, helyenként kisebb esővel és záporokkal. Az északi szél továbbra is többnyire élénk, néhol erős marad. Hajnalban 3 és 8 fok közötti értékekre számíthatunk, de a derült, szélcsendes területeken ennél hűvösebb is lehet. A délutáni órákban 9 és 15 fokig melegszik a levegő.

Vasárnap, mindenszentek napján is a borult idő dominál, csupán rövidebb időszakokra süthet ki a nap. Elszórtan – a legnagyobb eséllyel a délnyugati tájakon – esőre, záporra is készülni kell, miközben az északi, északkeleti szél ismét megélénkül. A hajnali minimumok 1 és 6 fok között alakulnak, a szélcsendesebb, tisztább részeken pedig fagypont közeli értékeket is mérhetnek. Kora délutánra 8 és 14 fok közötti csúcshőmérséklet valószínű.