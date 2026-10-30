Fordulat az osztrák határzár ügyében: jogellenesnek mondták ki a magyar ingázókat sújtó korlátozást

Három éve húzódik a vita az Ágfalva és az osztrák Somfalva (Schattendorf) közötti kishatárátkelő körül, amelynek lezárása különösen az Ausztriába ingázó magyarok életét nehezítette meg. Most az osztrák Alkotmánybíróság jogellenesnek minősítette a gyalogos zónáról szóló önkormányzati rendeletet, ami akár fordulatot is hozhat az ügyben. Az autósoknak azonban egyelőre nem érdemes azonnali újranyitásra számítani: a döntés hatálybalépéséhez még szükség van a tartományi kihirdetésre, Somfalva vezetése pedig már jelezte, hogy nem mondott le a forgalomkorlátozásról.

A történet 2023-ban kezdődött, amikor Somfalva önkormányzata megelégelte a településen áthaladó, jelentős részben Magyarországról érkező ingázóforgalmat. A helyiek és az osztrák településvezetés szerint a megnövekedett autóforgalom közlekedésbiztonsági problémákat okozott, ezért Thomas Hoffmann polgármester a forgalom korlátozása mellett döntött.

Az önkormányzat először építkezésre hivatkozva zárta le az utat, majd egy süllyedő oszlopos rendszert alakított ki. A két település közötti átkelés így autóval már csak külön engedéllyel vált lehetővé. A korábbi rendszerben a két évre szóló matrica 160 euróba került, ami akkoriban közel 60 ezer forintos kiadást jelentett.

A korlátozás különösen azokat érintette érzékenyen, akik naponta jártak át Ausztriába dolgozni. A Pénzcentrum korábbi beszámolói szerint a magyar ingázók és az érintett ügyvédi iroda is kifogásolta a rendszert. A magyar alapvető jogok biztosa, Kozma Ákos 2023 szeptemberében osztrák ombudsmani kollégájához fordult, és a korlátozás felülvizsgálatát kérte.

Korábban már bíróság elé került a somfalvi ügy

A vita az elmúlt években több jogi fordulatot is hozott. A magyar NZP Nagy Legal ügyvédi iroda kártérítési pert indított a somfalvi önkormányzat ellen, miután egy lezárt útszakasz miatt kerülőre kényszerültek, és 27 eurócentnyi kártérítést követeltek. Az ügyvédek hangsúlyozták, hogy nem az összeg, hanem a határ szabad átjárhatósága miatt indították az eljárást.

2024 elején a kismartoni bíróság első fokon még jogszerűnek találta a gyalogos zónát. A korlátozás ellen fellépő ügyvédi iroda azonban nem adta fel, és további jogi lépéseket tett. A korábbi eljárásokban az engedélykérelmek elbírálása is vitát váltott ki: a Kisalföld 2024 februári beszámolója szerint az addig benyújtott 438 kérelemből a magyarországi kérelmezők közül 33, az osztrákok közül 126 kapott pozitív elbírálást.

Mit kifogásolt most az osztrák Alkotmánybíróság?

A mostani döntés nem egyszerűen arról szól, hogy az osztrák településnek nincs joga korlátozni a forgalmat. Az Alkotmánybíróság éppen azt állapította meg, hogy a gyalogos zóna kialakítása elvileg lehetséges, a somfalvi önkormányzat azonban nem végezte el megfelelően az ehhez szükséges előzetes vizsgálatokat - írta a Vaol.hu.

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A 2025 júniusában elfogadott rendelet a határátkelő és a helyi temető közötti útszakaszt nyilvánította gyalogos zónává. Az önkormányzat a temető és egy idősek ellátását szolgáló intézmény környékén szerette volna növelni a közlekedésbiztonságot, valamint védeni a környéken élőket. A bíróság szerint azonban a döntés előtt mérlegelni kellett volna a gyalogosok biztonsága mellett a határon átnyúló közúti forgalom fenntartásának szempontjait is. Ehhez részletes felmérésekre, az érintett társadalmi csoportok érdekeinek vizsgálatára, valamint az érintett szakmai érdekképviseletek meghallgatására lett volna szükség. Ezek elmaradtak, ezért a vizsgálatot alapvetően elégtelennek minősítették.

Nem biztos, hogy az autósok máris szabadon átkelhetnek

A döntés tehát fontos jogi fordulat, de nem jelenti azt, hogy az ágfalvi határátkelőn már másnaptól korlátozás nélkül közlekedhetnek az autósok. Az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte a gyalogos zónáról szóló rendeletet, ám az intézkedés hivatalosan csak akkor lép hatályba, amikor a burgenlandi tartományi kormány kihirdeti a döntést. Ráadásul Somfalva vezetése már jelezte, hogy továbbra is fenn kívánja tartani a gyalogos zónát. Thomas Hoffmann polgármester szerint a bíróság döntése inkább útmutatást ad arra, milyen további vizsgálatokat és egyeztetéseket kell elvégezniük. A település ügyvédje, Johannes Zink szintén arról beszélt, hogy az önkormányzat kijavítja a kifogásolt hiányosságokat, majd új rendeletet alkot - írta a Burgenland.at.

Vagyis a magyar ingázók számára egyelőre nem ért véget a somfalvi határvita. A mostani ítélet ugyan megnyithatja az utat a korlátozás megszüntetése előtt, de az is elképzelhető, hogy az önkormányzat egy új, jogilag megfelelően előkészített rendelettel ismét fenntartja az autós forgalom korlátozását.