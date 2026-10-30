Ha az őszi-téli időszak sem hoz elegendő csapadékot, egy újabb forró, száraz nyár az ideinél is súlyosabb következményekkel járhat Magyarországon.
Fordulat az osztrák határzár ügyében: jogellenesnek mondták ki a magyar ingázókat sújtó korlátozást
Három éve húzódik a vita az Ágfalva és az osztrák Somfalva (Schattendorf) közötti kishatárátkelő körül, amelynek lezárása különösen az Ausztriába ingázó magyarok életét nehezítette meg. Most az osztrák Alkotmánybíróság jogellenesnek minősítette a gyalogos zónáról szóló önkormányzati rendeletet, ami akár fordulatot is hozhat az ügyben. Az autósoknak azonban egyelőre nem érdemes azonnali újranyitásra számítani: a döntés hatálybalépéséhez még szükség van a tartományi kihirdetésre, Somfalva vezetése pedig már jelezte, hogy nem mondott le a forgalomkorlátozásról.
A történet 2023-ban kezdődött, amikor Somfalva önkormányzata megelégelte a településen áthaladó, jelentős részben Magyarországról érkező ingázóforgalmat. A helyiek és az osztrák településvezetés szerint a megnövekedett autóforgalom közlekedésbiztonsági problémákat okozott, ezért Thomas Hoffmann polgármester a forgalom korlátozása mellett döntött.
Az önkormányzat először építkezésre hivatkozva zárta le az utat, majd egy süllyedő oszlopos rendszert alakított ki. A két település közötti átkelés így autóval már csak külön engedéllyel vált lehetővé. A korábbi rendszerben a két évre szóló matrica 160 euróba került, ami akkoriban közel 60 ezer forintos kiadást jelentett.
A korlátozás különösen azokat érintette érzékenyen, akik naponta jártak át Ausztriába dolgozni. A Pénzcentrum korábbi beszámolói szerint a magyar ingázók és az érintett ügyvédi iroda is kifogásolta a rendszert. A magyar alapvető jogok biztosa, Kozma Ákos 2023 szeptemberében osztrák ombudsmani kollégájához fordult, és a korlátozás felülvizsgálatát kérte.
Korábban már bíróság elé került a somfalvi ügy
A vita az elmúlt években több jogi fordulatot is hozott. A magyar NZP Nagy Legal ügyvédi iroda kártérítési pert indított a somfalvi önkormányzat ellen, miután egy lezárt útszakasz miatt kerülőre kényszerültek, és 27 eurócentnyi kártérítést követeltek. Az ügyvédek hangsúlyozták, hogy nem az összeg, hanem a határ szabad átjárhatósága miatt indították az eljárást.
2024 elején a kismartoni bíróság első fokon még jogszerűnek találta a gyalogos zónát. A korlátozás ellen fellépő ügyvédi iroda azonban nem adta fel, és további jogi lépéseket tett. A korábbi eljárásokban az engedélykérelmek elbírálása is vitát váltott ki: a Kisalföld 2024 februári beszámolója szerint az addig benyújtott 438 kérelemből a magyarországi kérelmezők közül 33, az osztrákok közül 126 kapott pozitív elbírálást.
Mit kifogásolt most az osztrák Alkotmánybíróság?
A mostani döntés nem egyszerűen arról szól, hogy az osztrák településnek nincs joga korlátozni a forgalmat. Az Alkotmánybíróság éppen azt állapította meg, hogy a gyalogos zóna kialakítása elvileg lehetséges, a somfalvi önkormányzat azonban nem végezte el megfelelően az ehhez szükséges előzetes vizsgálatokat - írta a Vaol.hu.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A 2025 júniusában elfogadott rendelet a határátkelő és a helyi temető közötti útszakaszt nyilvánította gyalogos zónává. Az önkormányzat a temető és egy idősek ellátását szolgáló intézmény környékén szerette volna növelni a közlekedésbiztonságot, valamint védeni a környéken élőket. A bíróság szerint azonban a döntés előtt mérlegelni kellett volna a gyalogosok biztonsága mellett a határon átnyúló közúti forgalom fenntartásának szempontjait is. Ehhez részletes felmérésekre, az érintett társadalmi csoportok érdekeinek vizsgálatára, valamint az érintett szakmai érdekképviseletek meghallgatására lett volna szükség. Ezek elmaradtak, ezért a vizsgálatot alapvetően elégtelennek minősítették.
Nem biztos, hogy az autósok máris szabadon átkelhetnek
A döntés tehát fontos jogi fordulat, de nem jelenti azt, hogy az ágfalvi határátkelőn már másnaptól korlátozás nélkül közlekedhetnek az autósok. Az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte a gyalogos zónáról szóló rendeletet, ám az intézkedés hivatalosan csak akkor lép hatályba, amikor a burgenlandi tartományi kormány kihirdeti a döntést. Ráadásul Somfalva vezetése már jelezte, hogy továbbra is fenn kívánja tartani a gyalogos zónát. Thomas Hoffmann polgármester szerint a bíróság döntése inkább útmutatást ad arra, milyen további vizsgálatokat és egyeztetéseket kell elvégezniük. A település ügyvédje, Johannes Zink szintén arról beszélt, hogy az önkormányzat kijavítja a kifogásolt hiányosságokat, majd új rendeletet alkot - írta a Burgenland.at.
Vagyis a magyar ingázók számára egyelőre nem ért véget a somfalvi határvita. A mostani ítélet ugyan megnyithatja az utat a korlátozás megszüntetése előtt, de az is elképzelhető, hogy az önkormányzat egy új, jogilag megfelelően előkészített rendelettel ismét fenntartja az autós forgalom korlátozását.
A november elejére tervezett bezárást egyelőre sikerült elhalasztani, de a szombathelyi MMIK (megyei művelődési központ) hosszabb távú működése továbbra sincs megoldva.
Szomorú, mit művelt a nyár a magyar paprikával: ennyit kérnek most egy kiló kézműves őrleményért, nem lesz olcsó a karácsonyi halászlé
Drágább lesz a magyar pirospaprika karácsonyra? Milyen termést hozott az idei szezon, és megérezzük-e a pénztárcánkon is, hogy a paprikaföldeken egyre nehezebb boldogulni?
Kisiklott a bob, kiesett az utasa: súlyos műszaki hiba miatt zárták le a népszerű zempléni bobpályát
Egy bob kisiklott, az utasa kiesett a járműből, a sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandpark pedig határozatlan időre bezárta a bobpályát.
Durva természetrombolás a Balatonnál: munkagéppel tarolták le a védett területet a lakópark előtti részen
Balatonberény, 2026. október 29., csütörtök (MTI) - Balatonberényben egy lakópark előtti mederrészen védett nádast irtottak ki szárazföldi markológéppel - erősítette meg az MTI értesülését csütörtökön...
Már forog az óriáskerék, de a karácsonyi vásár még várat magára: ennyibe kerül a jegy 2026-ban a Szeged Eye-ra
A Dóm téren felállított, mintegy 50 méter magas óriáskerékről már most madártávlatból lehet megnézni a várost, a nosztalgia körhintára azonban november 2-ig várni kell.
Új engedélyszám, 2061-es dátum és eltűnt az átmeneti működésről szóló megjegyzés: nagyot változtak a győri Casino Win adatai. Mi áll a háttérben?
Egyre több magyar család dönt úgy, hogy elhunyt hozzátartozója hamvait nem helyezi azonnal temetőben végső nyugalomra, hanem hazaviszi az urnát.
Bakancslistások figyelem: brutális kalandpálya épül a Bükk egyik sziklafalán, függőhíd is lesz rajta
Hamarosan egészen új szemszögből fedezhetik fel a túrázók a Bélapátfalva melletti Bél-kő sziklafalait. Az egykori palabánya függőleges falain épül Magyarország új via ferrata útvonala.
Nagy dobás a határ menti fürdővárosban: 245 millióból épülnek vadonatúj szálláshelyek a gyógyfürdő mellett
Új, egész évben használható pihenőházakkal bővül a komáromi Brigetio Gyógyfürdő melletti szálláskínálat. A mintegy 245 millió forintos beruházásban hat korszerű, teraszos üdülőházat alakítanak ki.
Nem mindennapi hal akadt Őri Balázs horgára a Dunán: egy 1,71 kilogrammos karikakeszeget fogott, amellyel 42 dekával szárnyalta túl az eddigi országos rekordot.
Szörnyű hír: megjelent a baromfipestis az egyik magyar megyében, 27 ezer pulykát és csirkét érint a járvány – erre kell készülni
Két Vas megyei baromfitelepen is kimutatták a baromfipestis vírusát, miután a szokásosnál több állat pusztult el.
Üres belváros, bezárt kocsmák, egymást sem ismerő diákok: ami Szombathelyen történik, az vár több magyar egyetemvárosra?
Üzletek sora zárva, bezáró éttermek, kocsmák, szórakozóhelyek: a vasi megyeszékhelyen sokan úgy érzik, kiköltözött az élet a belvárosból. Akkor hol a gond? És mitől tud...
Ne dobd ki ősszel a muskátlit! Megmutatjuk, hogyan ültesd át, szaporítsd és gondozd, hogy jövőre is színpompás virágokkal hálálja meg.
Kész horror, ami itt vár: így néz ki most a magyar szellemfalu, az üdülőfalunak épült Aprajafalva + Videó
Elhagyatott házak, egy tető nélküli fogadóépület és különleges, Makovecz világát idéző gombaházak: Tiszakécske határában egy egész üdülőfalu vált a pusztulás mementójává.
Nem semmi hobbit választott magának a fertőrákosi nyugdíjas: most a kastélyban mutatja meg a különleges építményeit
Egy unokának szánt karácsonyi ajándékkal kezdődött, mára pedig több tízezer darabos gyűjtemény és egy egész különleges hobbi lett belőle. Tatai László közel hét éve gyűjti,...
Döbbenet, mit hagynak maguk után a felelőtlen horgászok: nézzétek, mit szedtek ki a debreceni tóból!
Egy mindössze 100 méteres szakaszról is ólomsúlyú horgászfelszerelések, zsinórok és más, vízbe szakadt kellékek kerültek elő a Látóképi-víztározóból.
Megérkezett a cukiságbomba: így ismerkedik új otthonával a veszprémi állatkert új vízi akrobatája + videó
Németországból érkezett új borjúfóka a Veszprémi Állatkertbe. Fiete már ismerkedik új otthonával, és a látogatók is megcsodálhatják a bájos jövevényt.
Megtaláltuk álmaink fürdőjét: itt még 2000 Ft-ért télen is szabadtéri medencében élvezheted a forró gyógyvízet
Nem kell több ezer forintot otthagyni egy téli termálfürdőzésért: 2000 forintos belépővel indította a szezont a Nádudvari Gyógyfürdő.
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.