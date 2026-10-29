2026. október 29. csütörtök Nárcisz
10 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Keszthely, Hungary - October 21, 2023: MÁV hungarian train carriage on a platform near the Balaton lake at Keszthely, rail transport, holiday high season, late, delay
Utazás

Történelmi megállapodást kötött Vitézy Dávid: szupervonatok köthetik össze Magyarországot a környező fővárosokkal

MTI
2026. október 29. 17:24 4 perc

Újabb lendületet kaphatnak a Magyarországot Csehországgal és a régió többi országával összekötő vasúti fejlesztések. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön Prágában együttműködési megállapodást írt alá cseh kollégájával, Ivan Bednárikkal. A felek a V4-es nagysebességű vasúti hálózat fejlesztéséről, a Prága–Pozsony–Budapest közötti járatok Belgrádig történő meghosszabbításának lehetőségéről, valamint a Németország és Észak-Európa felé vezető közvetlen vasúti kapcsolatok javításáról is egyeztettek.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Újabb lépést tettek a magyar és a cseh közlekedési kapcsolatok fejlesztése felé. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön Prágában együttműködési megállapodást írt alá Ivan Bednárik cseh közlekedési miniszterrel. A megállapodás a határokon átnyúló közlekedés és infrastruktúra fejlesztésére, a közlekedésbiztonságra, a dekarbonizációra, a katonai mobilitásra, valamint az uniós források hatékonyabb felhasználására is kiterjed.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Vitézy Dávid a Facebook-oldalán közzétett beszámolójában kiemelte, hogy a tárgyalások egyik fontos témája a visegrádi országokat összekötő nagysebességű vasúti hálózat jövője volt. A cél az, hogy Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Magyarország összehangolt fejlesztésekkel gyorsabb és magasabb színvonalú vasúti kapcsolatokat hozzon létre a négy ország között. A miniszter szerint a fejlesztések megvalósításához a 2030-as években jelentős forrásokat kell majd bevonni.

Prágán keresztül Németországba is könnyebb lehet eljutni

A megállapodás a nemzetközi vasúti járatok fejlesztésére is kiterjed. Vitézy Dávid tájékoztatása szerint napirenden van a Prága, Pozsony és Budapest között közlekedő vonatok egy részének Belgrádig történő meghosszabbítása. Ez a lehetőség a magyar főváros és a Balkán közötti vasúti összeköttetéseket is erősítheti. A járatok meghosszabbítása egyelőre tervként szerepel, vagyis a konkrét menetrendről és az indulás időpontjáról még nem született bejelentés.

Kapcsolódó cikkeink:

A másik fontos irány Németország és Észak-Európa. A magyar és a cseh fél azon dolgozik, hogy Prágán keresztül javuljanak, illetve újra létrejöjjenek a Budapestet közvetlenül összekötő vasúti kapcsolatok német és más észak-európai nagyvárosokkal. A közvetlen járatok bővítése nemcsak a turisták számára jelenthetne könnyebbséget, hanem azoknak is, akik munkavállalás, üzleti utak vagy családi látogatások miatt utaznak rendszeresen a térség országai között.

A tervek megvalósulásához ugyanakkor összehangolt menetrendi, infrastruktúra-fejlesztési és finanszírozási döntésekre is szükség lesz. A mostani megállapodás együttműködési keretet teremt, de önmagában még nem jelenti azt, hogy a felsorolt járatok meghatározott időpontban el is indulnak.

Nagysebességű vasút kötheti össze a V4-es fővárosokat

A közlekedési tárgyalások középpontjában a visegrádi négyek, vagyis Magyarország, Csehország, Szlovákia és Lengyelország közötti vasúti kapcsolatok fejlesztése állt. A tervek szerint olyan gyors összeköttetésekre lenne szükség, amelyek a jelenleginél versenyképesebb alternatívát kínálnak a közúti és légi közlekedéssel szemben.

A nagysebességű vasúti hálózat fejlesztése nem új elképzelés. A V4-es országok korábban is egyeztettek arról, miként lehetne csökkenteni a fővárosaik közötti menetidőt, és hogyan lehetne összehangolni a nemzeti vasúti fejlesztéseket. A 2023-as közös nyilatkozatban is szerepelt a Varsó, Prága, Pozsony és Budapest közötti nagysebességű vasúti hálózat megvalósíthatóságának vizsgálata.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A közös fejlesztés azért is fontos, mert egy-egy ország önálló beruházása önmagában nem feltétlenül eredményez gyorsabb nemzetközi utazást. A határokon átnyúló pályakapcsolatok, a műszaki szabványok, a menetrendek és a finanszírozás összehangolása nélkül a teljes hálózat nem tudná kihasználni a benne rejlő lehetőségeket.

Vitézy Dávid szerint a felek célja, hogy a beruházások a 2030-as években jelentős források bevonásával valósulhassanak meg. Ez azonban hosszabb távú fejlesztési cél, nem pedig már eldöntött kivitelezési ütemterv.

Nemcsak a vasútról szól az együttműködés

A csütörtöki megállapodás a közlekedés más területeire is kiterjed. A felek a közúti közlekedésben alkalmazható önvezető technológiákról, a károsanyag-kibocsátás csökkentéséről és a közlekedésbiztonság javításáról is együttműködnének.

A dekarbonizáció a közlekedés környezeti terhelésének mérséklését jelenti, amelyben a vasúti közlekedés fejlesztése és az alacsonyabb kibocsátású technológiák elterjedése egyaránt szerepet játszhat. A katonai mobilitás szintén fontos téma volt, különös tekintettel arra, hogyan lehet a határokon átívelő infrastruktúrát hatékonyabban használni a katonai szállítások során. Az uniós források felhasználásának összehangolása szintén lényeges kérdés, hiszen a nagy közlekedési beruházások költségei jelentősek, a megvalósításuk pedig több ország együttműködését igényelheti.

Vitézy Dávid felidézte, hogy Ivan Bednárikkal már több alkalommal tárgyaltak közlekedési kérdésekről, a mostani találkozó azonban különleges volt, hiszen a cseh és a magyar kormány első közös ülésének keretében tartották. A megállapodás így egy szélesebb kétoldalú együttműködés része. A következő években az lesz a döntő kérdés, hogy az egyeztetésekből milyen konkrét vasúti projektek, finanszírozási döntések és menetrendi változások születnek.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #Budapest #vasút #fejlesztés #beruházás #csehország #megállapodás #infrastruktúra #vonatközlekedés #vitézy dávid

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:12
20:02
19:46
19:33
19:13
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 29. 17:47 Vérfürdő a technológiai szektorban: brutális zuhanás a Wall Streeten, de a magyar tőzsde mégis kilőtt
október 29. 13:36 Megtorpant a forint szárnyalása: Trump hírére ugrott az árfolyam, miközben robbant az EKB-bomba
október 29. 10:34 Szétszedik a techóriásokat a tőzsdén: kilőtt a Microsoft, brutális pofont kapott a Google
október 28. 17:34 Megtorpant a magyar tőzsde: megütötték a hazai nagyvállalatok árfolyamát
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 29.
Üres belváros, bezárt kocsmák, egymást sem ismerő diákok: ami Szombathelyen történik, az vár több magyar egyetemvárosra?
2026. október 28.
Megtisztul a magyar rendezvénypiac: megszólalt a Hungexpo-vezér a túlárazott projektekről és a jövőről
2026. október 29.
103 országot rangsoroltak aszerint, mennyit visz el a bevásárlás: itt áll Magyarország, a lengyelek és az olaszok között
2026. október 29.
Drága a végső búcsú: egyre több magyar viszi haza a hamvakat, terjednek a közös temetések is
2026. október 29.
Jöhet a sírig tartó munka, hamarosan már a szabad hétvégéknek is búcsút inthetnek a munkavállalók?
NAPTÁR
Tovább
2026. október 29. csütörtök
Nárcisz
44. hét
Október 29.
Takarékossági világnap
Október 29.
Pszoriázis világnap
Október 29.
Stroke világnap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Már látszik, milyen tél vár Magyarországra: veszélyes fordulat jöhet az időjárásban - ezt okozza a szuper El Niño
2
2 napja
Vitézy Dávid bejelentése: emeletes Volán buszokkal váltják ki az InterCity-vonatokat, hatalmas járműbeszerzés indul
3
1 hete
Megérkezett az első hó! Errefelé már 1-2 centi esett: készülhetnek a közlekedők
4
2 hete
Olyan front érkezik Magyarországra, amire rég volt példa: erre senki sem számított
5
2 hete
Végre átszállás nélkül juthatnak el a magyarok erre a közkedvelt úticélra: új charterjárat indul télen Budapestről
PÉNZÜGYI KISOKOS
Zöld Kártya
nemzetközi gépjármű-biztosítási bizonylat, amely azt igazolja, hogy az üzembentartó a hazájában olyan felelősségbiztosítással rendelkezik, amely érvényes a külföldön (Európában) okozott károkra is. A Zöld Kártyát a felelősségbiztosító - kérésre - állítja ki, és annak bemutatását a fogadó ország a határon megkövetelheti.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 29. 19:05
103 országot rangsoroltak aszerint, mennyit visz el a bevásárlás: itt áll Magyarország, a lengyelek és az olaszok között
Pénzcentrum  |  2026. október 29. 18:04
Kvíz: Otthon vagy a közmondásokban, szólásokban? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 papos szólásmondás!
Agrárszektor  |  2026. október 29. 19:31
Teljesen megbolondult a piac: ennyiért árulják a káposztát a lengyeleknél