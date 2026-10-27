Már látszik, milyen tél vár Magyarországra: veszélyes fordulat jöhet az időjárásban - ezt okozza a szuper El Niño

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Az átlagosnál enyhébb és csapadékosabb telet jeleznek Magyarországra az európai szezonális modellek: az ECMWF számításai szerint novembertől januárig 1-2 fokkal lehet melegebb a szokásosnál. A háttérben egy rekordközeli El Niño áll, ami a síkvidéken a hó helyett inkább esőt hozhat. A tél második felében azonban a sarki örvény gyengülése még fordulatot okozhat.

Az átlagosnál enyhébb és csapadékosabb tél felé mutatnak az európai szezonális előrejelzések Magyarországra. Az Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ (ECMWF) számításai szerint a novembertől januárig tartó időszakban a Kárpát-medencében a sokéves modellklímánál 1-2 Celsius-fokkal magasabb átlaghőmérséklet valószínű.

A Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálat kilenc modellt összesítő októberi értékelése is hasonló irányt jelez: Európa legtöbb részén az átlagosnál magasabb hőmérséklet és csapadék a valószínűbb.

Eső jöhet hó helyett

A modellek csapadéktöbbletet mutatnak, a novemberi értékekre egyes elemzések a szokásosnál akár 50, helyenként 100 milliméterrel több esőt jeleznek. Aszályos terület egyelőre nem látszik a térképeken, ami a talaj és a felszíni víztározók feltöltődése szempontjából jó hír lehet.

A hó szempontjából kevésbé biztató a kép. Az ECMWF októberi modellje még a szeptemberinél is kevesebb havat jelez Európa legtöbb részén, a legnagyobb csökkenést a déli és középső területeken. Síkvidéken ezért gyakrabban várható eső vagy havas eső, tartósabb hóra inkább a magasabb fekvésű tájakon van esély. A szibériai eredetű, tartós hideg kialakulásának esélyét a szezonális átlagok alacsonynak mutatják.

A háttérben a szuper El Niño

A kép mögött a Csendes-óceán szokatlanul erős felmelegedése áll. Az amerikai éghajlati előrejelző központ (NOAA CPC) szerint az El Niño tovább erősödik, és 83 százaléknál nagyobb eséllyel erős vagy nagyon erős marad 2027 januárjától márciusáig. Az esemény akár minden korábbi, 1950 óta mért El Niñót felülmúlhat. Európában ez gyakoribb nyugati áramlást segíthet, vagyis enyhe, nedves, óceáni levegőt hozhat a kontinens fölé.

Egy kérdőjel: a sarki örvény

Az enyhe kép mellett az ECMWF szezonális előrejelzése egy figyelmeztető jelet is mutat. A sztratoszférában a nyugati szelek december végétől a tél közepéig a szokásosnál gyengébbek lehetnek.

Ez növelheti annak esélyét, hogy a sarkvidéki hideg levegő a tél második felében délebbre jut. Hirtelen sztratoszférikus felmelegedést (SSW) a modell egyelőre nem jelez, a hatás tehát bizonytalan.

Mennyire bízhatunk benne?

A szezonális előrejelzés nem napokat vagy heteket mutat meg, hanem hosszabb időszak átlagos eltérését. Az ECMWF saját értékelése szerint Európában a szezonális előrejelzések készsége többnyire alacsony vagy nem szignifikáns, és az idei januári–februári észak-európai hidegrekordokat sem jelezték előre. A modellek általában a hőmérsékleti eltérést adják vissza megbízhatóbban, a havazás gyakoriságát és mennyiségét kevésbé.

Ezért az enyhe tél sem zárja ki az egy-két komolyabb hidegbetörést, havazást vagy ónos esőt. A következő fontos állomás a novemberi ECMWF-frissítés, amely pontosíthatja a képet.

Címlapkép: Katona Tibor, MTI/MTVA