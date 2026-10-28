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Utazás

Visszaesett a magyar turizmus: tömegek pártoltak el a magánszállásokról ősszel

Pénzcentrum
2026. október 28. 08:30 3 perc

A KSH adatai szerint 2026 szeptemberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,6 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 3,3, a vendégéjszakáké 1,2%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. 2026. január–szeptemberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 0,7%-kal nagyobb, a külföldieké 3,1%-kal kisebb volt az előző év azonos időszakinál.

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2026. szeptemberében a vendégek száma összességében 3,3, a vendégéjszakáké 1,2%-kal csökkent a turisztikai szálláshelyeken, közölte a KSH. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 2,8, a vendégéjszakáké 0,9%-kal kisebb volt a 2025. szeptemberinél. A vendégek 74%-a kereskedelmi szálláshelyekre érkezett, ahol számuk 1,9%-kal nőtt az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 16%-kal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

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A belföldi vendégek száma 2,3, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,4%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 0,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,9%-kal kisebb volt a 2025. szeptemberinél.

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A 768 ezer belföldi vendég közel 1,7 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 564 ezer vendéget és 1,2 millió vendégéjszakát regisztráltak. Az utóbbi vendégek 74%-át szállodák fogadták, ahol számuk 1,1%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest.

A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 4,5%-kal elmaradt a 2025. szeptemberitől. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Bük–Sárvár turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (3,6%-kal), a leginkább pedig a Sopron–Fertő térségben csökkent (10%-kal). Budapesten 0,6, a Balatonnál 5,3%-kal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

A külföldi vendégek száma 4,2, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 0,3%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 3,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 0,6%-kal kisebb volt a 2025. szeptemberinél. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 832 ezer külföldi vendég közel 2,2 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 622 ezer vendéget és mintegy 1,6 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 82%-át szállodák fogadták, ahol számuk 4,7%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál.

A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 24%-kal visszaesett a 2025. szeptemberihez képest. A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva a Bük–Sárvár turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (13%-kal), a leginkább pedig Szegeden és térségében csökkent (11%-kal). Budapesten 5,9, a Balatonnál 4,9%-kal elmaradt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

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Összesen 26 478 turisztikai szálláshely, ezen belül 2734 kereskedelmi, illetve 23 744 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket. A kereskedelmi szálláshelyek közül 1017 szálloda és 1069 panzió volt nyitva szeptember egy részében vagy egészében.

A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 107,5 milliárd forint volt, folyó áron 3,4%-kal több az egy évvel korábbinál. Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 5,9%-kal kevesebbet, közel 2,3 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.

2026. január–szeptemberben az előző év azonos időszakához képest a turisztikai szálláshelyeken 1,2%-kal kevesebb, összesen csaknem 15,0 millió vendéget regisztráltak. A belföldi vendégek száma 0,7%-kal nagyobb, a külföldieké 3,1%-kal kisebb (7,7 millió, illetve közel 7,3 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken.
Címlapkép: Getty Images
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