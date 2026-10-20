Nagyot szakíthat, aki végzettség nélkül tanítana: olyan brutális a tanárhiány, hogy már kényszermegoldások is előkerültek

A tanárhiány enyhítésére a jogszabályok bizonyos esetekben lehetővé teszik, hogy pedagógusdiploma nélkül is tanítsanak az iskolákban, de vajon mennyire jelenthet ez valódi megoldást a problémára? Bár egyes szakemberek, egyetemi hallgatók és nyugdíjas pedagógusok is bekapcsolódhatnak az oktatásba, a lehetőségeket szigorú feltételek korlátozzák. A Pénzcentrumnak nyilatkozó Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint a tartós megoldáshoz a bérezés mellett a munkaterhelés csökkentésére, a munkafeltételek javítására és a segítő szakemberek számának növelésére is szükség lenne. Megnéztük, milyen szabályok vonatkoznak a pedagógus végzettség nélkül tanítókra, milyen tapasztalatokról számolt be egy iskolaigazgató, és mi hozhatna valódi változást az oktatásban.

A tanárhiány évek óta az oktatás egyik legégetőbb problémája: 2024-ben egyes becslések szerint legalább 16 ezer pedagógus hiányzott a rendszerből, és ez a szám a következő években sem lett kisebb. Adódik a kérdés, hogy hogyan is lehetne orvosolni ezt a problémát, lehetőleg minél gyorsabban és minél kevesebb forrás felhasználásával.

Az egyik megoldás lehet, hogy olyan szakemberek állnak a katedrára, akiknek ugyan pedagógus végzettségük nincs, de a szakmai tudásuk megvan, és azt szívesen át is adnák a gyerekeknek. Erre természetesen már a törvényhozók is gondoltak: a hatályos jogszabály lehetőséget ad arra, hogy bizonyos esetekben pedagógus végzettség nélkül is lehessen tanítani általános és középiskolában. Így viszont felmerül a következő kérdés: ha a jogszabály erre lehetőséget ad, de még mindig hatalmas a tanárhiány, akkor mégis mennyire épkézláb megoldás ez?

A válasz viszont nem ilyen egyszerű: hiába van valakinek komoly szaktudása egy adott területen, az általános és középiskolai tanításhoz szigorú képesítési és foglalkoztatási szabályoknak kell megfelelni, ráadásul nem mindegy az sem, hogy milyen tantárgyról, munkakörről és szerződéses formáról van szó.

A Pénzcentrum a témában a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetét (PDSZ) és egy iskolaigazgatót is megkeresett, hogy kiderítse, milyen feltételekkel lehet pedagógus végzettség nélkül tanítani az iskolákban, kiket lehet óraadóként alkalmazni, és mennyire lehet erre a foglalkoztatási formára építeni a tanárhiány kezelésében. Arra is kíváncsiak voltunk, milyen akadályokkal szembesülnek az intézmények, és mi jelenthetne hosszabb távon valódi segítséget a pedagógushiány enyhítésében.

Kik taníthatnak pedagógus végzettség nélkül?

A PDSZ kérdésünkre elmondta, hogy a hatályos jogszabályok bizonyos esetekben lehetővé teszik, hogy valaki pedagógus végzettség nélkül is tanítson, ugyanakkor ennek nagyon szigorú feltételei vannak. Az alapfeltétel mindig az, hogy az adott munkakörre nincs megfelelő pedagógus végzettséggel rendelkező jelentkező.

Amennyiben ilyen eset áll fenn, akkor a testnevelés oktatására egy edzői képesítéssel rendelkező jelentkező is felvehető (testnevelő-edzői szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és sportoktatói vagy sportedzői szakképesítéssel rendelkező), az alapfokú művészetoktatásban pedig művészek is taníthatnak, ugyanakkor ez utóbbi lehetőség nem terjed ki az általános iskolai ének-zene vagy rajzórák megtartására.

A lehetőségek között szerepel az óvodai nevelő technikumi végzettség is, amely jelenleg óvodapedagógusi munkakör betöltésére is jogosít, és pedagógus szakképzettségnek minősül. A PDSZ megjegyezte, hogy a kormány ezt a szabályozást tervezi megváltoztatni, hogy a végzettség a jövőben csak a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő (NOKS) munkakörök betöltésére legyen alkalmas, a jelenlegi helyzet ugyanis méltánytalan azokkal szemben, akik főiskolán végzik el az óvodapedagógus képzést, hiszen a technikumi végzettséggel rendelkezők ugyanolyan bérezés és feltételek mellett dolgozhatnak, mint a felsőfokú végzettségű óvodapedagógusok.

A felsőoktatásban tanulók számára is adott a lehetőség, hogy bekapcsolódjanak az oktatásba: az utolsó éves főiskolai vagy egyetemi pedagógushallgatókkal (tanár-, tanító- vagy óvodapedagógus-képzésben részt vevők) megbízási szerződés köthető, amelynek keretében hetente legfeljebb 14 órát tarthatnak. Ez a foglalkoztatási forma a hallgatói jogviszonyba is beszámít, így az egyetemi képzéshez is kapcsolódik.

Ugyanakkor például a matematika alapszakos diploma önmagában nem jogosít fel arra, hogy valaki általános iskolában matematikát tanítson, a főszabály szerint pedagógus munkakört csak az tölthet be, aki rendelkezik a megfelelő tanári vagy pedagógusi szakképzettséggel. A státusztörvény és végrehajtási rendelete viszont több kivételt is enged a fentebb felsoroltakon túl:

Természettudományos tárgyaknál (pl. fizika, kémia, biológia) taníthat olyan szakember is, aki vállalja, hogy 5 éven belül megszerzi a tanári szakképzettséget. Ha ezt nem teljesíti, a foglalkoztatás megszűnik.

A státusztörvény feltételei nem vonatkoznak az óraadókra, így olyan szakemberek is tarthatnak órákat, akiknek nincs pedagógusdiplomájuk.

Pszichológus végzettségű szakember is alkalmazható, ha 5 éven belül vállalja a szükséges pedagógiai szakképzettség megszerzését.

A szakszervezet szerint a szakképzésben ugyanakkor több lehetőség is van arra, hogy valaki pedagógus végzettség nélkül, különböző oktatói munkakörökben helyezkedjen el, viszont a köznevelési intézményekben, vagyis az általános és középiskolákban jóval szigorúbbak a feltételek, és a korábban létező kivételek többségét már megszüntették. A PDSZ példaként említette, hogy korábban nyelvvizsgával is lehetett nyelvszakosként tanítani, erre azonban ma már nincs lehetőség.

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NOKS-os mentőöv?

Kíváncsiak voltunk arra, hogy a pedagógiai asszisztensek esetében milyen szabályok érvényesek. A PDSZ elmondta, hogy a pedagógiai asszisztensek és más, a nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkakörben dolgozók – például az iskolatitkárok, az óvodatitkárok vagy a gyógypedagógiai asszisztensek – bizonyos feltételek mellett tarthatnak foglalkozásokat, de szaktanári órákat nem. A vonatkozó szabályozás lehetőséget biztosít arra, hogy ha az adott NOKS-os dolgozó megfelelő alapképzettséggel rendelkezik, akkor az igazgató jóváhagyásával úgynevezett egyéb foglalkozásokat tarthat. Ebbe a kategóriába tartoznak például a szakkörök, az egyéni és csoportos fejlesztések, valamint a tehetséggondozó foglalkozások.

A PDSZ ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az intézmények a gyakorlatban nem mindig tartják be a munkakörökre vonatkozó korlátozásokat. A pedagógiai asszisztenseket időnként nemcsak gyermekfelügyeletre osztják be, hanem arra is, hogy önállóan megtartsák a tanórákat, noha erre a munkakörük és a végzettségük nem jogosítja fel őket.

Az igazi Jolly Joker

A pedagógus végzettség nélküli tanítás szűk lehetőségei a PDSZ szerint nem jelentenek érdemi megoldást a tanárhiányra, ezért az iskolák sok esetben nyugdíjas pedagógusokat foglalkoztatnak vissza, akik nyugdíjuk mellett vállalnak munkát.

A PDSZ hozzátette, ha egy nyugdíjas pedagógust betöltetlen álláshelyre vesznek fel, főszabály szerint határozatlan idejű kinevezéssel kellene foglalkoztatni. A szakszervezet tapasztalatai szerint azonban gyakran határozott időre szerződtetik őket, hogy a tanév végén, a nyári szünet idejére megszüntethessék a jogviszonyukat, és ne kelljen erre az időszakra bért fizetniük. A PDSZ hangsúlyozta, hogy ez jogellenes, ha a nyugdíjas pedagógust valójában egy üres álláshely betöltésére alkalmazzák.

A nyugdíjas pedagógusok óraadóként is visszatérhetnek az oktatásba: ebben az esetben megbízási szerződéssel, heti legfeljebb 14 órában taníthatnak. A PDSZ ugyanakkor rámutatott, hogy ez a foglalkoztatási forma anyagilag hátrányos lehet, mivel alacsonyak a megbízási díjak, és az óraadókat nem illetik meg a munkaviszonyhoz kapcsolódó juttatások, például a fizetett szabadság sem.

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A bérezés kérdése

A pedagógus végzettség nélkül munkába állók bérezése attól függ, milyen jogviszonyban és milyen munkakörben foglalkoztatják őket – mondta el a PDSZ a Pénzcentrum kérdésére. Ha valakit pedagógus-munkakörbe vesznek fel, akkor a pedagógusok illetménye illeti meg, a megbízási szerződéssel, óraadóként dolgozók díjazása azonban ettől eltérő rendszerben működik.

A megbízási szerződés polgári jogi jogviszonyt jelent, amelynek keretében a felek elvileg szabadon állapodhatnak meg az óradíjról. Ez a forma a felsőoktatásban tanulók és a nyugdíjas pedagógusok esetében is alkalmazható. A PDSZ azonban hangsúlyozta, hogy a gyakorlatban korántsem egyenrangú felek tárgyalnak egymással: a feltételeket jellemzően a tankerületi központok határozzák meg, az érintetteknek pedig kevés lehetőségük van az alkura.

A szakszervezet képviselője szerint a megbízási szerződéssel foglalkoztatott pedagógusok óradíja hosszabb ideje nagyjából bruttó 4000 forint körül alakul, és a PDSZ-hez érkező jelzések alapján jelenleg is hasonló összegekkel dolgoznak az érintettek. A szakszervezet szerint a díjak azért maradhatnak ilyen alacsonyak, mert ha valaki nem fogadja el az ajánlatot, a munkáltató számíthat arra, hogy más vállalja a munkát ennyiért is.

A PDSZ ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a tankerületi központok pénzügyi mozgástere korlátozott lehet. A szakszervezet tapasztalatai szerint az újonnan felvett pedagógusoknak sok helyen csak az adott fokozathoz tartozó minimális illetményt ajánlják fel. Ennek hátterében a PDSZ elmondása szerint nem feltétlenül a munkáltatók rosszindulata, hanem a szűkös költségvetési keretek is állhatnak.

Valódi megoldás

A tanárhiány tartós enyhítéséhez a PDSZ szerint nem elegendő a pedagógusok béremelése, a munkafeltételeken is jelentősen javítani kellene. Az egyik legfontosabb feladat a pedagógusok munkaterhelésének csökkentése és kiszámíthatóbbá tétele, valamint a túlmunka megfelelő díjazásának biztosítása lenne.

A PDSZ úgy véli, a tanítási órák számát ismét egyértelműen meghatározott kötelező óraszámhoz kellene kötni. Ennek heti 20 óra körül kellene alakulnia, de átmenetileg a korábbi, heti 22 órás keret visszaállítása is elfogadható lenne a szakszervezet szerint, amennyiben minden többletmunkát kifizetnek. A jelenlegi szabályozás alapján ugyanis egy tanévben 60 óra ingyenes helyettesítés is előírható a pedagógusoknak. A pedagógusok túlterheltségét emellett az is fokozza, hogy a munkaidejük gyakran kiszámíthatatlanul alakul, és a tanítás mellett számos egyéb feladatot is el kell látniuk.

A csoport- és osztálylétszámok csökkentésére is szükség lenne, hiszen a túlzsúfolt osztályokban a pedagógusok nehezebben tudnak megfelelő figyelmet fordítani az egyes tanulókra. Külön problémát jelent a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók létszámának figyelembevétele. A PDSZ felhívta a figyelmet arra, hogy a vonatkozó szabályok szerint bizonyos tanulókat a létszám megállapításakor két, egyes esetekben pedig három főként kell számításba venni, a szakszervezet tapasztalatai szerint ugyanakkor ezt nem minden esetben veszik figyelembe, ami tovább növelheti a tényleges terhelést az amúgy is zsúfolt osztályokban.

A pedagógusok munkáját az is nehezíti, hogy sok intézményben nincs elegendő segítő szakember. A magas osztálylétszámok, a tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek növekvő támogatási igénye, valamint a megfelelő segítség hiánya együttesen olyan terhet ró a tanárokra, amelyet sokszor egyedül kell kezelniük. A PDSZ megjegyezte, hogy ezen csak a segítő személyzet létszámának érdemi növelésével lehetne változtatni. Az általános iskolákban jelenleg 250 tanulónként kötelező egy pedagógiai asszisztens foglalkoztatása, a középiskolákban pedig nem is kötelező pedagógiai asszisztenst alkalmazni. A pszichológusi ellátás kapacitását szintén elégtelennek tartják: 500 tanulóra mindössze félállásnyi pszichológus jut. Ez a kapacitás aligha elegendő arra, hogy minden érintett tanuló és a velük foglalkozó pedagógusok megfelelő segítséget kapjanak.

A PDSZ további problémának említette, hogy egyre több olyan jelzés érkezik hozzájuk fiatal, pedagógus végzettséggel rendelkező munkavállalóktól, akik szerint hiába tudnak egy megüresedett álláshelyről, nem veszik fel őket oda. A szakszervezet tapasztalatai szerint ez azért lehetséges, mert egyes intézményekben ismeretségi alapon alkalmaznak dolgozókat, vagy egyszerűen szétosztják a tanítási órákat a pedagógusok között. A szakszervezet kiemelte, hogy a helyzet kialakulásához az is hozzájárulhat, hogy már nem kötelező minden üres álláshelyet nyilvánosan meghirdetni.

Új kormány, új remények?

A PDSZ azt szeretné, ha az új kormány minél hamarabb hozzálátna a pedagógusok munkafeltételeinek javításához, a szakszervezet azonban egyelőre nem látja, mikor következhetnek be érdemi változások.

Mint mondták, mindig az a törekvés, hogy olyan módosításokat vezessenek be először, ami nem jár többletforrással, viszont a kötelező óraszám visszaállítása és a túlmunka teljes körű kifizetése viszont jelentős fedezetet igényelne, ezért a PDSZ egyelőre nem számít arra, hogy ezek a következő tanévtől megvalósulnak. A szervezet szerint a kormány a szűkös költségvetési mozgástérre hivatkozik.

A PDSZ az egyeztetések érdemi tartalmát is kifogásolja. Álláspontjuk szerint a különböző oktatási ügyekben meghirdetett egyeztetések és pontokba szedett vállalások önmagukban nem jelentenek garanciát a változásokra, ha nem követik őket konkrét jogszabály-módosítások, hiszen enélkül semmire sem kötelezi az oktatásirányítást.

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Így küzdenek a tanárhiánnyal az iskolák

A Pénzcentrum egy iskolaigazgatót is megkérdezett, hogy az általa vezetett intézménynek milyen tapasztalatai vannak a témában, mekkora náluk a tanárhiány, és hogy milyen megoldásokkal próbálják orvosolni azt.

A igazgató kiemelte, hogy a tantestület elöregedése és a nyugdíjkorhatárt elérő pedagógusok számának növekedése hosszabb távon kihívást jelenthet az intézmény számára, a személyi feltételeket azonban eddig mindig sikerült biztosítani, a szakos ellátottság pedig közel 100 százalékos.

A Pénzcentrum kérdésére az igazgató elmondta, hogy a pedagógushiány kezelésére több megoldást is alkalmaznak: korábbi diákjaikat igyekeznek visszacsábítani a tantestületbe, a pedagógusdiploma megszerzésére ösztönzik a jelenlegi kollégáikat, továbbá két nyugdíjas pedagógust ismét foglalkoztatnak, és óraadókat is alkalmaznak.

A legnagyobb nehézséget a reál tantárgyak, például a matematika, a fizika és a kémia oktatásához szükséges szakemberek megtalálása jelenti. Az intézményvezető szerint ugyanakkor a tanórák helyettesítése általában megoldható, és igyekeznek biztosítani, hogy a kieső pedagógust lehetőség szerint azonos szakos kolléga pótolja. Nem szakos helyettesítésre leginkább betegség vagy továbbképzés miatt kerül sor, de ez ritkán fordul elő. Az igazgató szerint a probléma elsősorban a kisebb iskolákban jelentkezhet, ahol egy-egy tantárgyat mindössze egy pedagógus tanít, így kiesése esetén nehezebb megfelelő helyettesítést találni. Mint mondta, náluk az is ritkán fordul elő, hogy egy elmaradó tanóra helyett csupán felügyeletet tudnak biztosítani.

Az igazgató szerint a külsős szakemberek bevonása különösen a kevés óraszámban oktatott tantárgyak, valamint az olyan speciális területek esetében lehet célszerű, mint a logopédia vagy a gyógytestnevelés. Ezeken a területeken az óraadói foglalkoztatás rugalmas megoldást kínálhat az intézmények számára, miközben a megfelelő szakmai ellátás biztosításához is hozzájárulhat.

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